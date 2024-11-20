الحلبة تحصل على جائزة الاعتماد البيئي من الاتحاد الدولي للسيارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الاعتماد‭ ‬البيئي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬نجوم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬للجوائز‭ ‬لتقدير‭ ‬الأداء‭ ‬البيئي‭ ‬للحلبات‭.‬

يهدف‭ ‬برنامج‭ ‬الاعتماد‭ ‬البيئي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬منظمات‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬قياس‭ ‬وتعزيز‭ ‬أدائها‭ ‬البيئي،‭ ‬ويتم‭ ‬منح‭ ‬الاعتماد‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬3 ‭*‬ ،‭ ‬المقسم‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مستويات‭ ‬للحلبات‭ ‬التي‭ ‬تثبت‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والالتزام‭ ‬والسعي‭ ‬إلى‭ ‬التحسين‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬بيئية‭.‬

تتبع‭ ‬الجائزة‭ ‬عملية‭ ‬تطبيق‭ ‬وتدقيق‭ ‬مفصلة‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقييم‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬عبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التزام‭ ‬تجاه‭ ‬الإدارة‭ ‬البيئية،‭ ‬والأهداف‭ ‬البيئية‭ ‬المحددة‭ ‬بوضوح،‭ ‬والتدقيق‭ ‬والقياس‭ ‬عبر‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الطاقة‭ ‬والمياه‭ ‬وإدارة‭ ‬النفايات‭ ‬والنقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والتنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬وانبعاثات‭ ‬الكربون‭.‬

تمكنت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬عرض‭ ‬خطتها‭ ‬الشاملة‭ ‬للاستدامة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مرافق‭ ‬الحلبة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الرائدة،‭ ‬أبرزها‭:‬

‭- ‬منشأة‭ ‬إنتاج‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬الرائدة‭ ‬والتي‭ ‬أنتجت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬كيلوواط‭/‬الساعة‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬في‭ ‬عامها‭ ‬الأول،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬لتغطية‭ ‬جميع‭ ‬الاستخدامات‭ ‬لسباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬سعة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬تعويض‭ ‬3108‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬الكربون‭.‬

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‬تدابير‭ ‬توفير‭ ‬الطاقة‭ ‬المبتكرة‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬المباني‭ ‬الذي‭ ‬يراقب‭ ‬ويدير‭ ‬بكفاءة‭ ‬توفير‭ ‬الإضاءة‭ ‬وتكييف‭ ‬الهواء،‭ ‬وترقية‭ ‬مبردات‭ ‬تكييف‭ ‬الهواء‭ ‬الأكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬واستبدال‭ ‬جميع‭ ‬إضاءة‭ ‬المرافق‭ ‬والمباني‭ ‬بمصابيح‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬إل‭ ‬إي‭ ‬دي‮»‬‭ ‬وقد‭ ‬أدى‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30 ‭?‬ ‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭.‬

‭- ‬مبادرة‭ ‬التذاكر‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭: ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬مبيعات‭ ‬التذاكر‭ ‬لتمويل‭ ‬زراعة‭ ‬أشجار‭ ‬‮«‬القرم‮»‬‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تزرع‭ ‬5000‭ ‬شجرة‭ ‬سنويًا‭.‬

‭- ‬مبادرات‭ ‬إدارة‭ ‬النفايات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حظر‭ ‬جميع‭ ‬الزجاجات‭ ‬البلاستيكية‭ ‬ذات‭ ‬الاستخدام‭ ‬الواحد‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬محطات‭ ‬مياه‭ ‬مجانية‭ ‬للجماهير،‭ ‬ومرافق‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬للجماهير‭ ‬أكثر‭ ‬تطوراً‭ ‬وبرنامج‭ ‬التبرع‭ ‬بالطعام‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬بحصولنا‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬للاستدامة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬خطتنا‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬وضعناها‭ ‬ونفذناها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السنوات‭ ‬لضمان‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬تجاه‭ ‬البيئة،‭ ‬وأشكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬على‭ ‬تقديره‭ ‬لجهودنا،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬التوجيه‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬نتلقاه‭ ‬من‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬وشركائنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافنا،‭ ‬وختاما‭ ‬سنواصل‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مجالات‭ ‬عملنا‭ ‬لتطوير‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬لضمان‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‮»‬‭.‬

وصرحت‭ ‬سارة‭ ‬مارياني‭ - ‬مديرة‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭: ‬‮«‬تلعب‭ ‬الحلبات‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬دورًا‭ ‬حيويًا‭ ‬مع‭ ‬انتقالنا‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬بيئيًا،‭ ‬حيث‭ ‬تؤثر‭ ‬الأنظمة‭ ‬التي‭ ‬يضعونها‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬فعالياتنا،‭ ‬ونود‭ ‬أن‭ ‬نهنئ‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬نجوم،‭ ‬فقد‭ ‬أظهروا‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬واتخذوا‭ ‬خطوات‭ ‬كبيرة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لزيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬واستخدام‭ ‬مصادر‭ ‬طاقة‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭. ‬هذه‭ ‬بالطبع‭ ‬عملية‭ ‬مستمرة،‭ ‬لكن‭ ‬برنامج‭ ‬الاعتماد‭ ‬البيئي‭ ‬التابع‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬يضمن‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬لدينا‭ ‬لديهم‭ ‬معايير‭ ‬وقادرون‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬أهداف‭ ‬مستمرة‭ ‬ومصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لمواصلة‭ ‬التطور‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أوضحت‭ ‬إلين‭ ‬جونز‭ ‬رئيس‭ ‬ ESG ‭ ‬في‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬أمرًا‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬في‭ ‬التزام‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬صفر‭ ‬من‭ ‬الكربون‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬تتبنى‭ ‬التحول‭ ‬لتصبح‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الحلبات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬إن‭ ‬النجاح‭ ‬المستمر‭ ‬للحلبات‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬اعتماد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الثلاث‭ ‬نجوم‭ ‬هو‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الموحدة‭ ‬من‭ ‬الحلبات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الرياضة‭ ‬لمواصلة‭ ‬انطلاق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‮»‬‭.‬