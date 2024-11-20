الحماس يتجدد مع الرعاية الجديدة بكؤوس ((بورصة البحرين))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بعد الإثارة الكبيرة التي عاشها جمهور سباقات الخيل الأسبوع الماضي مع سباق كأس البحرين الدولي، يتجدد الحماس يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في السباق الرابع لموسم سباقات الخيل 2024/2025. هذا السباق سيكون مميزًا ومثيرًا بفضل الرعاية الجديدة التي تحمل اسم «كؤوس بورصة البحرين»، حيث تسجل هذه الشراكة حضورها الأول كأحد الداعمين الرئيسيين لرياضة سباقات الخيل.
سيشهد السباق الرابع مشاركة كبيرة بلغت 85 جوادًا بعد إجراء التداخيل النهائية، مما يعزز التوقعات بمنافسات مثيرة بين الجياد المشاركة. يتميز السباق بتقارب مستويات الخيل المتنافسة عبر الأشواط الثمانية التي تتنافس على كؤوس «بورصة البحرين»، التي تُقدم لأول مرة في تاريخ سباقات الخيل.
وفيما يلي تفاصيل قائمة الجياد المشاركة:
الشوط الأول: كأس بورصة البحرين لخيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو»، مسافة 1200 متر. الخيول المشاركة: الصقلاوي 1874، مصنان M 908، عبيان 1847، عبيان 1893، الكروش 1854، الربده M 1025، الصقلاوي 1934.
الشوط الثاني: كأس بورصة البحرين لجياد التوازن «إنتاج محلي»، مسافة 1000 متر مستقيم. الخيول المشاركة: رصين، كويلد أند ريدي، شقردي، شداد، دارك سبيس، الهدبا، لهايب، بات موبايل، ناهي، حمية، ذي بلو دين.
الشوط الثالث: كأس بورصة البحرين لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات «مستورد»، مسافة 1400 متر. الخيول المشاركة: بيج وود ميك، ليكاليز ديستيني، ترايبل هنتر، آرمي إثوس، لابا لابا، هارتايل، هوتست وود، سي دارت، العازم، كارنيجي هيل، نجم الدار.
الشوط الرابع: كأس بورصة البحرين لجياد التوازن «إنتاج محلي»، مسافة 1400 متر. الخيول المشاركة: وي وون إت سيكس تايمز، ستريكتلي، ذا غوست شيب، رايدر أون ذا ستورم، ذرب، مغاير، مؤشر، ميموري كارد، مستر دولار، خوافي، مقصودة، مدار.
الشوط الخامس: كأس بورصة البحرين لجياد التوازن «مستورد»، مسافة 1600 متر. الخيول المشاركة: لازاروس دريم، إتش إم إس إنديفور، بلو بوي، مبتدأ، بي لكي ماي سن، روايان، غيمي شيلتر، ماستر بامبو، مونتي باي، باتيفورد بوي، ملكي، يوان برنس، إنسبيرتد، مكاك، مديترينين مون، بور غاتوري.
الشوط السادس: كأس بورصة البحرين لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات «إنتاج محلي»، مسافة 1600 متر. الخيول المشاركة: بايسيس، زعفراني، بلاك بيرل، كول ذا ويند، لامي جي، سكربلس، إكليل، بيرق، كولنغ كارد، إصرار، سكيب غوت، شاهين، سبيس إكس، يازمان، مجرة.
الشوط السابع: كأس بورصة البحرين لجياد التوازن «مستورد»، مسافة 2200 متر. الخيول المشاركة: غلين سافاج، ون فور غلوري، اندفاع، فورث تايم لكي، ويست سوفولك، بورت دوغلاس، فلايم سبيرت.
الشوط الثامن: كأس بورصة البحرين لجياد التوازن «إنتاج محلي»، مسافة 2200 متر. الخيول المشاركة: إكويلا، دلايل، ديسمبر، توباز، غريت داين، فهده.
MENAFN20112024000055011008ID1108908825