الحماس يتجدد مع الرعاية الجديدة بكؤوس ((بورصة البحرين))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بعد‭ ‬الإثارة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬عاشها‭ ‬جمهور‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬سباق‭ ‬كأس‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬يتجدد‭ ‬الحماس‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الرابع‭ ‬لموسم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬2024/2025‭. ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬سيكون‭ ‬مميزًا‭ ‬ومثيرًا‭ ‬بفضل‭ ‬الرعاية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬كؤوس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تسجل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬حضورها‭ ‬الأول‭ ‬كأحد‭ ‬الداعمين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬لرياضة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭.‬

سيشهد‭ ‬السباق‭ ‬الرابع‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬بلغت‭ ‬85‭ ‬جوادًا‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬التداخيل‭ ‬النهائية،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬التوقعات‭ ‬بمنافسات‭ ‬مثيرة‭ ‬بين‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭. ‬يتميز‭ ‬السباق‭ ‬بتقارب‭ ‬مستويات‭ ‬الخيل‭ ‬المتنافسة‭ ‬عبر‭ ‬الأشواط‭ ‬الثمانية‭ ‬التي‭ ‬تتنافس‭ ‬على‭ ‬كؤوس‭ ‬‮«‬بورصة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تُقدم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭.‬

وفيما‭ ‬يلي‭ ‬تفاصيل‭ ‬قائمة‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭:‬

الشوط‭ ‬الأول‭: ‬كأس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭. ‬الخيول‭ ‬المشاركة‭: ‬الصقلاوي‭ ‬1874،‭ ‬مصنان‭ ‬ M 908،‭ ‬عبيان‭ ‬1847،‭ ‬عبيان‭ ‬1893،‭ ‬الكروش‭ ‬1854،‭ ‬الربده‭ ‬ M 1025،‭ ‬الصقلاوي‭ ‬1934‭.‬

الشوط‭ ‬الثاني‭: ‬كأس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لجياد‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭. ‬الخيول‭ ‬المشاركة‭: ‬رصين،‭ ‬كويلد‭ ‬أند‭ ‬ريدي،‭ ‬شقردي،‭ ‬شداد،‭ ‬دارك‭ ‬سبيس،‭ ‬الهدبا،‭ ‬لهايب،‭ ‬بات‭ ‬موبايل،‭ ‬ناهي،‭ ‬حمية،‭ ‬ذي‭ ‬بلو‭ ‬دين‭.‬

الشوط‭ ‬الثالث‭: ‬كأس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭. ‬الخيول‭ ‬المشاركة‭: ‬بيج‭ ‬وود‭ ‬ميك،‭ ‬ليكاليز‭ ‬ديستيني،‭ ‬ترايبل‭ ‬هنتر،‭ ‬آرمي‭ ‬إثوس،‭ ‬لابا‭ ‬لابا،‭ ‬هارتايل،‭ ‬هوتست‭ ‬وود،‭ ‬سي‭ ‬دارت،‭ ‬العازم،‭ ‬كارنيجي‭ ‬هيل،‭ ‬نجم‭ ‬الدار‭.‬

الشوط‭ ‬الرابع‭: ‬كأس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لجياد‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭. ‬الخيول‭ ‬المشاركة‭: ‬وي‭ ‬وون‭ ‬إت‭ ‬سيكس‭ ‬تايمز،‭ ‬ستريكتلي،‭ ‬ذا‭ ‬غوست‭ ‬شيب،‭ ‬رايدر‭ ‬أون‭ ‬ذا‭ ‬ستورم،‭ ‬ذرب،‭ ‬مغاير،‭ ‬مؤشر،‭ ‬ميموري‭ ‬كارد،‭ ‬مستر‭ ‬دولار،‭ ‬خوافي،‭ ‬مقصودة،‭ ‬مدار‭.‬

الشوط‭ ‬الخامس‭: ‬كأس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لجياد‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭. ‬الخيول‭ ‬المشاركة‭: ‬لازاروس‭ ‬دريم،‭ ‬إتش‭ ‬إم‭ ‬إس‭ ‬إنديفور،‭ ‬بلو‭ ‬بوي،‭ ‬مبتدأ،‭ ‬بي‭ ‬لكي‭ ‬ماي‭ ‬سن،‭ ‬روايان،‭ ‬غيمي‭ ‬شيلتر،‭ ‬ماستر‭ ‬بامبو،‭ ‬مونتي‭ ‬باي،‭ ‬باتيفورد‭ ‬بوي،‭ ‬ملكي،‭ ‬يوان‭ ‬برنس،‭ ‬إنسبيرتد،‭ ‬مكاك،‭ ‬مديترينين‭ ‬مون،‭ ‬بور‭ ‬غاتوري‭.‬

الشوط‭ ‬السادس‭: ‬كأس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭. ‬الخيول‭ ‬المشاركة‭: ‬بايسيس،‭ ‬زعفراني،‭ ‬بلاك‭ ‬بيرل،‭ ‬كول‭ ‬ذا‭ ‬ويند،‭ ‬لامي‭ ‬جي،‭ ‬سكربلس،‭ ‬إكليل،‭ ‬بيرق،‭ ‬كولنغ‭ ‬كارد،‭ ‬إصرار،‭ ‬سكيب‭ ‬غوت،‭ ‬شاهين،‭ ‬سبيس‭ ‬إكس،‭ ‬يازمان،‭ ‬مجرة‭.‬

الشوط‭ ‬السابع‭: ‬كأس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لجياد‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬2200‭ ‬متر‭. ‬الخيول‭ ‬المشاركة‭: ‬غلين‭ ‬سافاج،‭ ‬ون‭ ‬فور‭ ‬غلوري،‭ ‬اندفاع،‭ ‬فورث‭ ‬تايم‭ ‬لكي،‭ ‬ويست‭ ‬سوفولك،‭ ‬بورت‭ ‬دوغلاس،‭ ‬فلايم‭ ‬سبيرت‭.‬

الشوط‭ ‬الثامن‭: ‬كأس‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لجياد‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬2200‭ ‬متر‭. ‬الخيول‭ ‬المشاركة‭: ‬إكويلا،‭ ‬دلايل،‭ ‬ديسمبر،‭ ‬توباز،‭ ‬غريت‭ ‬داين،‭ ‬فهده‭.‬