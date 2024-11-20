كولر يستهدف مواجهة ريال مدريد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة - (د ب أ): أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري جاهزية فريقه للمواجهات القادمة محليا وقاريا، مضيفا أنه يهدف إلى مواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس القارات لكرة القدم «إنتر كونتيننتال».
وأشار كولر في مقابلة مع المنصة الرسمية للنادي مساء إلى أن الفريق بدأ مشواره هذا الموسم بمواجهات صعبة مثل مباراتي الزمالك في كأس السوبر المحلي والإفريقي إضافة إلى مباراتين ضد جور ماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا، ومباراتين صعبتين في بطولة الدوري.
وأضاف «اعتذرنا عن استكمال بطولة كأس مصر في الموسم الماضي، ولم تكن فترة الراحة كافية قبل بداية الموسم، لأن أي فريق في العالم يحتاج فترة إعداد تتراوح من 5 إلى 6 أسابيع، فهي عامل مهم للغاية».
وتابع المدرب السويسري «لم نصل إلى الآن للمستوى الذي نطمح إليه، لكن تعلمت من خلال وجودي وعملي مع الأهلي على مدى موسمين التعامل مع كل الظروف وتحقيق أفضل النتائج».
وشدد كولر على أنه يحب الفوز دائما ويسعى لتحقيقه في جميع المباريات، وهي طبيعته سواء كلاعب سابق أو كمدرب حالي، وأن دوافع الفوز بشكل عام موجودة داخل الأهلي للتتويج بالبطولات، ويعد هذا حافزا قويا للاعبين للاستمرار في الانتصارات وتحقيق المزيد من الألقاب.
وتطرق كولر إلى الحديث عن بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال، والمواجهة المنتظرة في نصف نهائي البطولة بين الأهلي والفائز من مواجهة باتشوكا وبطل كأس ليبرتادوريس، مؤكدا أن المشاركة في البطولة بشكل عام فرصة عظيمة لمواجهة أفضل فرق في العالم، وأن الدوافع تكون مختلفة فى مثل هذه المواجهات، والأجواء أيضا مثلما حدث خلال مباراة العين الإماراتي باستاد القاهرة التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، وكان الاستاد ممتلئا بالجماهير التي تعد مصدر رعب لأي منافس.
وواصل المدير الفني حديثه «لا نعلم هوية الفريق الذي سنواجهه في نصف نهائي كأس القارات للأندية، لكن بشكل عام هدفنا الفوز والوصول إلى نهائي البطولة لملاقاة ريال مدريد الإسباني».
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