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كولر يستهدف مواجهة ريال مدريد

11/20/2024 7:17:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للأهلي‭ ‬المصري‭ ‬جاهزية‭ ‬فريقه‭ ‬للمواجهات‭ ‬القادمة‭ ‬محليا‭ ‬وقاريا،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬إنتر‭ ‬كونتيننتال‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬كولر‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬المنصة‭ ‬الرسمية‭ ‬للنادي‭ ‬مساء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬بدأ‭ ‬مشواره‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بمواجهات‭ ‬صعبة‭ ‬مثل‭ ‬مباراتي‭ ‬الزمالك‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المحلي‭ ‬والإفريقي‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مباراتين‭ ‬ضد‭ ‬جور‭ ‬ماهيا‭ ‬الكيني‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬ومباراتين‭ ‬صعبتين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬اعتذرنا‭ ‬عن‭ ‬استكمال‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬فترة‭ ‬الراحة‭ ‬كافية‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬لأن‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يحتاج‭ ‬فترة‭ ‬إعداد‭ ‬تتراوح‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أسابيع،‭ ‬فهي‭ ‬عامل‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬المدرب‭ ‬السويسري‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬الآن‭ ‬للمستوى‭ ‬الذي‭ ‬نطمح‭ ‬إليه،‭ ‬لكن‭ ‬تعلمت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وجودي‭ ‬وعملي‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬موسمين‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الظروف‭ ‬وتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬كولر‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يحب‭ ‬الفوز‭ ‬دائما‭ ‬ويسعى‭ ‬لتحقيقه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات،‭ ‬وهي‭ ‬طبيعته‭ ‬سواء‭ ‬كلاعب‭ ‬سابق‭ ‬أو‭ ‬كمدرب‭ ‬حالي،‭ ‬وأن‭ ‬دوافع‭ ‬الفوز‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬موجودة‭ ‬داخل‭ ‬الأهلي‭ ‬للتتويج‭ ‬بالبطولات،‭ ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬حافزا‭ ‬قويا‭ ‬للاعبين‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬الانتصارات‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭.‬

وتطرق‭ ‬كولر‭ ‬إلى‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬للأندية‭ ‬إنتركونتيننتال،‭ ‬والمواجهة‭ ‬المنتظرة‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬البطولة‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬والفائز‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬باتشوكا‭ ‬وبطل‭ ‬كأس‭ ‬ليبرتادوريس،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬فرصة‭ ‬عظيمة‭ ‬لمواجهة‭ ‬أفضل‭ ‬فرق‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وأن‭ ‬الدوافع‭ ‬تكون‭ ‬مختلفة‭ ‬فى‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المواجهات،‭ ‬والأجواء‭ ‬أيضا‭ ‬مثلما‭ ‬حدث‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬باستاد‭ ‬القاهرة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬حضورا‭ ‬جماهيريا‭ ‬كبيرا،‭ ‬وكان‭ ‬الاستاد‭ ‬ممتلئا‭ ‬بالجماهير‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬مصدر‭ ‬رعب‭ ‬لأي‭ ‬منافس‭.‬

وواصل‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬حديثه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نعلم‭ ‬هوية‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬سنواجهه‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬للأندية،‭ ‬لكن‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬هدفنا‭ ‬الفوز‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬البطولة‭ ‬لملاقاة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‮»‬‭.‬

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