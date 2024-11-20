غوارديولا يتجه إلى تمديد عقده مع سيتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مانشستر - (أ ف ب): يتجه المدرب الإسباني بيب غوارديولا إلى تمديد عقده مع مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المواسم الأربعة الأخيرة، عاما إضافيا، وفقا لتقرير نشره موقع «ذي أتلتيك».
ومن المفترض أن ينتهي عقد غوارديولا (53 عاما) الذي حقق ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأول دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي منذ وصوله إلى ملعب «الاتحاد» في 2016، بنهاية الموسم الحالي.
وكانت هناك تكهنات حول إمكانية رحيله عن الفريق، وخاصة مع المستقبل الغامض الذي يواجهه النادي بسبب جلسة استماع جارية حول 115 مخالفة للوائح المالية الخاصة بالدوري.
وسبق أن أكّد تيكسي بيغيريستين مدير الكرة بالنادي وأحد المقربين من غوارديولا أنه سيغادر منصبه بنهاية الموسم.
وذكر التقرير أن مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق سيوقع عقدا جديدا مدة عام مع خيار إضافة عام آخر.
يُشار إلى أن غوارديولا وقع تمديداته السابقة لعقوده مع السيتي خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر. ويعود حامل لقب الدوري إلى الملاعب يوم السبت بهدف إنهاء سلسلة الخسائر غير المسبوقة للمدرب الإسباني.
ولأول مرة في مسيرته التدريبية تعرض غوارديولا لأربع هزائم متتالية، حيث يعاني الفريق من غياب لاعب الوسط الإسباني رودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل، بسبب إصابة في الركبة ستبعده عن الموسم بأكمله.
وتراجع سيتي الثاني بفارق خمس نقاط خلف ليفربول في صدارة الدوري (28 مقابل 23)، بعد هزيمتين أمام بورنموث وبرايتون. كما خسر أمام سبورتينغ البرتغالي 1-4 في دوري أبطال أوروبا وأقصيَ من كأس الرابطة على يد توتنهام.
ومع ذلك فإن الاحتفاظ بأحد أكثر المدربين تتويجا في تاريخ كرة القدم سيكون دفعة معنوية كبيرة للاعبي وجماهير سيتي.
وحصد غوارديولا 15 لقبا كبيرا خلال مواسمه الثمانية الكاملة مع مانشستر سيتي، منها لقبان لكأس الاتحاد، وأربعة ألقاب لكأس الرابطة، وكأس العالم للأندية، والكأس السوبر الأوروبي.
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