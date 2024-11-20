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غوارديولا يتجه إلى تمديد عقده مع سيتي

11/20/2024 7:17:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مانشستر‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتجه‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬إلى‭ ‬تمديد‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأربعة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬عاما‭ ‬إضافيا،‭ ‬وفقا‭ ‬لتقرير‭ ‬نشره‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬أتلتيك‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬عقد‭ ‬غوارديولا‭ (‬53‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬ستة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬وأول‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي‭ ‬منذ‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬الاتحاد‮»‬‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬بنهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

وكانت‭ ‬هناك‭ ‬تكهنات‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬الفريق،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬المستقبل‭ ‬الغامض‭ ‬الذي‭ ‬يواجهه‭ ‬النادي‭ ‬بسبب‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬جارية‭ ‬حول‭ ‬115‭ ‬مخالفة‭ ‬للوائح‭ ‬المالية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالدوري‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬أكّد‭ ‬تيكسي‭ ‬بيغيريستين‭ ‬مدير‭ ‬الكرة‭ ‬بالنادي‭ ‬وأحد‭ ‬المقربين‭ ‬من‭ ‬غوارديولا‭ ‬أنه‭ ‬سيغادر‭ ‬منصبه‭ ‬بنهاية‭ ‬الموسم‭.‬

وذكر‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬السابق‭ ‬سيوقع‭ ‬عقدا‭ ‬جديدا‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬مع‭ ‬خيار‭ ‬إضافة‭ ‬عام‭ ‬آخر‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غوارديولا‭ ‬وقع‭ ‬تمديداته‭ ‬السابقة‭ ‬لعقوده‭ ‬مع‭ ‬السيتي‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭. ‬ويعود‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬بهدف‭ ‬إنهاء‭ ‬سلسلة‭ ‬الخسائر‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬للمدرب‭ ‬الإسباني‭.‬

ولأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬التدريبية‭ ‬تعرض‭ ‬غوارديولا‭ ‬لأربع‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية،‭ ‬حيث‭ ‬يعاني‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الإسباني‭ ‬رودري،‭ ‬الفائز‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل،‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬ستبعده‭ ‬عن‭ ‬الموسم‭ ‬بأكمله‭.‬

وتراجع‭ ‬سيتي‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ (‬28‭ ‬مقابل‭ ‬23‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬هزيمتين‭ ‬أمام‭ ‬بورنموث‭ ‬وبرايتون‭. ‬كما‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬سبورتينغ‭ ‬البرتغالي‭ ‬1‭-‬4‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬وأقصيَ‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬توتنهام‭.‬

ومع‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بأحد‭ ‬أكثر‭ ‬المدربين‭ ‬تتويجا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬سيكون‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬كبيرة‭ ‬للاعبي‭ ‬وجماهير‭ ‬سيتي‭.‬

وحصد‭ ‬غوارديولا‭ ‬15‭ ‬لقبا‭ ‬كبيرا‭ ‬خلال‭ ‬مواسمه‭ ‬الثمانية‭ ‬الكاملة‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬منها‭ ‬لقبان‭ ‬لكأس‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وأربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬لكأس‭ ‬الرابطة،‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬والكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭.‬

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