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مارتينو يغادر إنتر ميامي

11/20/2024 7:17:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميامي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قرر‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خيراردو‭ ‬‮«‬تاتا‮»‬‭ ‬مارتينو‭ ‬مغادرة‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬لأسباب‭ ‬شخصية‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الأمريكي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

ولم‭ ‬يشر‭ ‬المصدر‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الأسباب‭ ‬الشخصية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬قرار‭ ‬مارتينو‭ ‬بالرحيل‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬عقده‭.‬

وأعلن‭ ‬النادي‭ ‬أن‭ ‬مارتينو‭ ‬سيعقد‭ ‬مؤتمرا‭ ‬صحافيا‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خورخي‭ ‬ماس‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬حصة‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬ورئيس‭ ‬عمليات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإسباني‭ ‬راوول‭ ‬سانيي‭.‬

وقاد‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لبرشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬والمنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬نادي‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬إلى‭ ‬احتلال‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬العادي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬قبل‭ ‬الخروج‭ ‬المفاجئ‭ ‬أمام‭ ‬أتلانتا‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬‮«‬بلاي‭ ‬أوف‮»‬‭.‬

وانضم‭ ‬مارتينو‭ ‬إلى‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬النادي‭ ‬والتي‭ ‬توجهها‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬مواطنه‭ ‬النجم‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭.‬

وفاز‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬بكأس‭ ‬الرابطتين‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬الأمريكية‭ ‬والمكسيكية‭ ‬بإشراف‭ ‬مارتينو‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الأول‭.‬

وترك‭ ‬مارتينو‭ ‬بصمته‭ ‬كمدرب‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬الباراغواي‭ ‬حين‭ ‬قاده‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا‭ ‬2011‭. ‬بعد‭ ‬تألقه‭ ‬في‭ ‬نيولز‭ ‬أولد‭ ‬بويز‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأرجنتيني،‭ ‬أمضى‭ ‬موسما‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬2013‭-‬2014‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مدة‭ ‬عامين‭ ‬ثم‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬أتلانتا‭ ‬في‭ ‬2016‭. ‬فاز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬مع‭ ‬أتلانتا‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬ثم‭ ‬تولى‭ ‬تدريب‭ ‬المكسيك‭ ‬حتّى‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

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