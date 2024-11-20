مارتينو يغادر إنتر ميامي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ميامي - (أ ف ب): قرر المدرب الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو مغادرة إنتر ميامي المشارك في الدوري الأمريكي لكرة القدم «لأسباب شخصية»، بحسب ما أفاد مصدر في النادي الأمريكي لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
ولم يشر المصدر إلى «الأسباب الشخصية» التي أدت إلى قرار مارتينو بالرحيل قبل نهاية عقده.
وأعلن النادي أن مارتينو سيعقد مؤتمرا صحافيا الجمعة إلى جانب خورخي ماس الذي يملك حصة في النادي ورئيس عمليات كرة القدم الإسباني راوول سانيي.
وقاد المدرب السابق لبرشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني نادي إنتر ميامي إلى احتلال صدارة الدوري العادي هذا الموسم قبل الخروج المفاجئ أمام أتلانتا يونايتد في الدور الأول من الأدوار الإقصائية «بلاي أوف».
وانضم مارتينو إلى إنتر ميامي في يونيو الماضي كجزء من عملية إعادة بناء النادي والتي توجهها بالتعاقد مع مواطنه النجم ليونيل ميسي.
وفاز إنتر ميامي بكأس الرابطتين التي تجمع بين الأندية الأمريكية والمكسيكية بإشراف مارتينو في موسمه الأول.
وترك مارتينو بصمته كمدرب مع منتخب الباراغواي حين قاده إلى المركز الثاني في كوبا أمريكا 2011. بعد تألقه في نيولز أولد بويز في الدوري الأرجنتيني، أمضى موسما مع برشلونة في 2013-2014 قبل أن يتولى تدريب المنتخب الأرجنتيني مدة عامين ثم انضم إلى أتلانتا في 2016. فاز بلقب الدوري الأمريكي مع أتلانتا في 2018، ثم تولى تدريب المكسيك حتّى عام 2022.
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