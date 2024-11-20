المكسيك يتأهل لدور قبل نهائي الكونكاكاف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مكسيكو سيتي – (قنا): تأهل المنتخب المكسيكي لكرة القدم إلى الدور قبل النهائي ببطولة دوري أمم (الكونكاكاف)، بعد فوزه على منتخب هندوراس (4/صفر) أمس، في إياب دور الثمانية من البطولة. وكان منتخب هندوراس قد فاز في مباراة الذهاب (2/صفر) ليصعد المنتخب المكسيكي فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4/2، وسجل أهداف المنتخب المكسيكي هنري مارتين (هدفان)، وهدف لكل من راؤول خيمينيز وجورج سانشيز.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المكسيكي في الدور قبل النهائي مع نظيره الكندي يوم 20 مارس المقبل في إنجليووود بكاليفورنيا.
ويلتقي المنتخب الأمريكي، الفائز باللقب ثلاث مرات، مع منتخب بنما في المباراة الأولى من الدور قبل النهائي للبطولة.
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