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المكسيك يتأهل لدور قبل نهائي الكونكاكاف

11/20/2024 7:17:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مكسيكو‭ ‬سيتي‭ ‬ ‭ (‬قنا‭): ‬تأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬المكسيكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ (‬الكونكاكاف‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬هندوراس‭ (‬4‭/‬صفر‭) ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬من‭ ‬البطولة‭. ‬وكان‭ ‬منتخب‭ ‬هندوراس‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ (‬2‭/‬صفر‭) ‬ليصعد‭ ‬المنتخب‭ ‬المكسيكي‭ ‬فائزا‭ ‬بمجموع‭ ‬مباراتي‭ ‬الذهاب‭ ‬والإياب‭ ‬4‭/‬2،‭ ‬وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬المنتخب‭ ‬المكسيكي‭ ‬هنري‭ ‬مارتين‭ (‬هدفان‭)‬،‭ ‬وهدف‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬راؤول‭ ‬خيمينيز‭ ‬وجورج‭ ‬سانشيز‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬المنتخب‭ ‬المكسيكي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الكندي‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬إنجليووود‭ ‬بكاليفورنيا‭.‬

ويلتقي‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي،‭ ‬الفائز‭ ‬باللقب‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بنما‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬للبطولة‭.‬

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