تفاؤل في ألمانيا مع اقتراب كأس العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دوسلدورف - (أ ب): قبل 12 شهرا، كان المنتخب الألماني يحقق سلسلة من النتائج السلبية، وكان يبدو أنه في طريقه للمعاناة عندما استضاف بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورور 2024). ولكن الآن عاد المنتخب الألماني من بين الفرق الكبرى في أوروبا، ويصب تركيزه حاليا على كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.
وينهي المنتخب الألماني عام 2024 محققا عشرة انتصارات من الـ15 مباراة التي خاضها. في عام 2023 فاز بثلاث مباريات فقط وخسر في ست.
وكانت الخسارة الوحيدة التي تلقاها المنتخب الألماني في العام الحالي في أهم مبارياته، عندما خسر في الوقت الإضافي من دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا 2024 أمام المنتخب الإسباني، الذي توج في النهاية باللقب. ولا يزال هذا الأمر يثير الاستياء نظرا إلى أن ألمانيا كانت هي البلد الذي استضاف البطولة.
وكان رد الفعل الفوري ليوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، على ركلة جزاء احتسبها الحكم نتيجة لمسة يد، والتي على أثرها سجل منتخب المجر هدف التعادل في آخر مباراة بدور المجموعات بدوري أمم أوروبا، والتي انتهت بالتعادل 1/1، هو توجيه سؤال للحكم إذا كان قد شاهد خسارة ألمانيا أمام إسبانيا، حين لم يتم احتساب لمسة يد ضد مارك كوكوريلا لاعب إسبانيا، مما أثار غضب اللاعبين والجماهير الألمانية.
كان هذا عاما كبيرا للاعبين الشباب أمثال فلوريان فيرتز وجمال موسيالا، ويتوقع أن يتألق الثنائي في مونديال 2026. فيرتز سجل ستة أهداف لألمانيا هذا العام، ليتشارك صدارة هدافي الفريق مع كاي هافيرتز، لاعب أرسنال، فيما سجل موسيالا خمسة أهداف.
وقال يواخيم لوف، الذي كان مديرا فنيا للمنتخب الألماني وقاده للفوز بمونديال 2014، يوم الاحد الماضي لإذاعة «إس.دابليو.أر» المحلية: «في سنهما الصغير، هما بالفعل لاعبان من الطراز العالمي».
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