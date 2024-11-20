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تفاؤل في ألمانيا مع اقتراب كأس العالم

11/20/2024 7:17:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دوسلدورف‭ - (‬أ‭ ‬ب‭): ‬قبل‭ ‬12‭ ‬شهرا،‭ ‬كان‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬يحقق‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية،‭ ‬وكان‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬للمعاناة‭ ‬عندما‭ ‬استضاف‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يورور‭ ‬2024‭). ‬ولكن‭ ‬الآن‭ ‬عاد‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬ويصب‭ ‬تركيزه‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭.‬

وينهي‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬محققا‭ ‬عشرة‭ ‬انتصارات‭ ‬من‭ ‬الـ15‭ ‬مباراة‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬فاز‭ ‬بثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬فقط‭ ‬وخسر‭ ‬في‭ ‬ست‭.‬

وكانت‭ ‬الخسارة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬أهم‭ ‬مبارياته،‭ ‬عندما‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬ببطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني،‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬باللقب‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يثير‭ ‬الاستياء‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ألمانيا‭ ‬كانت‭ ‬هي‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬استضاف‭ ‬البطولة‭.‬

وكان‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬الفوري‭ ‬ليوليان‭ ‬ناغلسمان،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني،‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬احتسبها‭ ‬الحكم‭ ‬نتيجة‭ ‬لمسة‭ ‬يد،‭ ‬والتي‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬سجل‭ ‬منتخب‭ ‬المجر‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬بدور‭ ‬المجموعات‭ ‬بدوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا،‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬1‭/‬1،‭ ‬هو‭ ‬توجيه‭ ‬سؤال‭ ‬للحكم‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬شاهد‭ ‬خسارة‭ ‬ألمانيا‭ ‬أمام‭ ‬إسبانيا،‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬احتساب‭ ‬لمسة‭ ‬يد‭ ‬ضد‭ ‬مارك‭ ‬كوكوريلا‭ ‬لاعب‭ ‬إسبانيا،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬غضب‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجماهير‭ ‬الألمانية‭.‬

كان‭ ‬هذا‭ ‬عاما‭ ‬كبيرا‭ ‬للاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬أمثال‭ ‬فلوريان‭ ‬فيرتز‭ ‬وجمال‭ ‬موسيالا،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتألق‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭. ‬فيرتز‭ ‬سجل‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬لألمانيا‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ليتشارك‭ ‬صدارة‭ ‬هدافي‭ ‬الفريق‭ ‬مع‭ ‬كاي‭ ‬هافيرتز،‭ ‬لاعب‭ ‬أرسنال،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬موسيالا‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭.‬

وقال‭ ‬يواخيم‭ ‬لوف،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مديرا‭ ‬فنيا‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬وقاده‭ ‬للفوز‭ ‬بمونديال‭ ‬2014،‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭ ‬الماضي‭ ‬لإذاعة‭ ‬‮«‬إس‭.‬دابليو‭.‬أر‮»‬‭ ‬المحلية‭: ‬‮«‬في‭ ‬سنهما‭ ‬الصغير،‭ ‬هما‭ ‬بالفعل‭ ‬لاعبان‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬العالمي‮»‬‭.‬

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