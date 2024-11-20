الأرجنتين تبتعد في الصدارة والبرازيل تكتفي بالتعادل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مونتيفيديو - (أ ف ب): قاد المهاجم لاوتارو مارتينيس المنتخب الأرجنتيني إلى الفوز على ضيفه البيروفي بهدف من دون رد، في الجولة 12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم، في حين اكتفت البرازيل بالتعادل مع الأوروغواي 1-1.
واقتربت الأرجنتين حاملة لقب مونديال 2022 في قطر، من النهائيات بعدما رفعت رصيدها إلى 25 نقطة في الصدارة، بفارق خمس عن الأوروغواي وست عن الإكوادور الفائزة على كولومبيا 1-0 والتي تحمل الرصيد عينه من النقاط (19).
ولم يقدّم المنتخب الأرجنتيني أفضل أداء له في التصفيات أمام منتخب يتذيل ترتيب المجموعة المشتركة ولم يفز سوى مرة واحدة وتلقى 7 هزائم، لكن لقطة ساحرة من مارتينيس مهاجم إنتر الإيطالي حسمت النتيجة على ملعب بومبونيرا في بوينس آيرس.
واخترق ميسي الدفاع وأرسل عرضية من داخل منطقة الجزاء، قابلها مارتينيس بتسديدة قوية على الطاير، رافعا غلته التهديفية بقميص منتخب بلاده إلى 32 هدفا.
وهذا الفوز الثاني فقط للأرجنتين في آخر خمس مباريات، بعد سقوطها الأخير أمام مضيفتها الباراغواي 1-2 في الجولة الماضية في ثالث خسارة لها في التصفيات بعد الأوروغواي 0-2 وكولومبيا 1-2.
وعلى ملعب فونتي نوفا، لم يظهر المنتخب البرازيلي المتوّج باللقب المونديالي خمس مرات بالمستوى المأمول واكتفى بنقطة رفعت رصيده إلى 18 ليتراجع للمركز الخامس بعدما تجاوزه نظيره الإكوادور الذي ارتقى للمرتبة الثالثة بفوزه على كولومبيا في عقر دارها.
وعادت الانتقادات لتطال «راقصي السامبا» بعدما خفتت إثر الفوزين على تشيلي 2-1 والبيرو برباعية نظيفة، بسبب غياب الواقعية من ثنائي الهجوم والابتكار من خط الوسط.
وانتظر الثنائي رافينيا-فينيسيوس جونيور حتى الدقيقة 53 من الشوط الثاني لتهديد المرمى الفنزويلي، حين مرر جناح برشلونة كرة إلى مهاجم ريال مدريد سددها بقدمه اليسرى ارضية في القائم المقابل.
تأخر أصحاب الأرض بهدف فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد الإسباني في الدقيقة 55 بعد تسديدة قوية عند حافة المنطقة خدعت الحارس إيدرسون، لكن بعد سبع دقائق، عادل غيرسون لاعب وسط فلامينغو بتسديدة قوية من على مشارف المنطقة بعدما وصلته كرة مشتتة من الدفاع.
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