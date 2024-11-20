الأرجنتين تبتعد في الصدارة والبرازيل تكتفي بالتعادل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مونتيفيديو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قاد‭ ‬المهاجم‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬البيروفي‭ ‬بهدف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اكتفت‭ ‬البرازيل‭ ‬بالتعادل‭ ‬مع‭ ‬الأوروغواي‭ ‬1‭-‬1‭.‬

واقتربت‭ ‬الأرجنتين‭ ‬حاملة‭ ‬لقب‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬من‭ ‬النهائيات‭ ‬بعدما‭ ‬رفعت‭ ‬رصيدها‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الصدارة،‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬عن‭ ‬الأوروغواي‭ ‬وست‭ ‬عن‭ ‬الإكوادور‭ ‬الفائزة‭ ‬على‭ ‬كولومبيا‭ ‬1‭-‬0‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬الرصيد‭ ‬عينه‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ (‬19‭).‬

ولم‭ ‬يقدّم‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬يتذيل‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬المشتركة‭ ‬ولم‭ ‬يفز‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬وتلقى‭ ‬7‭ ‬هزائم،‭ ‬لكن‭ ‬لقطة‭ ‬ساحرة‭ ‬من‭ ‬مارتينيس‭ ‬مهاجم‭ ‬إنتر‭ ‬الإيطالي‭ ‬حسمت‭ ‬النتيجة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬بومبونيرا‭ ‬في‭ ‬بوينس‭ ‬آيرس‭.‬

واخترق‭ ‬ميسي‭ ‬الدفاع‭ ‬وأرسل‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء،‭ ‬قابلها‭ ‬مارتينيس‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬الطاير،‭ ‬رافعا‭ ‬غلته‭ ‬التهديفية‭ ‬بقميص‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬32‭ ‬هدفا‭.‬

وهذا‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬فقط‭ ‬للأرجنتين‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬خمس‭ ‬مباريات،‭ ‬بعد‭ ‬سقوطها‭ ‬الأخير‭ ‬أمام‭ ‬مضيفتها‭ ‬الباراغواي‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬خسارة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬بعد‭ ‬الأوروغواي‭ ‬0‭-‬2‭ ‬وكولومبيا‭ ‬1‭-‬2‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬فونتي‭ ‬نوفا،‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬المتوّج‭ ‬باللقب‭ ‬المونديالي‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬بالمستوى‭ ‬المأمول‭ ‬واكتفى‭ ‬بنقطة‭ ‬رفعت‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬ليتراجع‭ ‬للمركز‭ ‬الخامس‭ ‬بعدما‭ ‬تجاوزه‭ ‬نظيره‭ ‬الإكوادور‭ ‬الذي‭ ‬ارتقى‭ ‬للمرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬كولومبيا‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دارها‭.‬

وعادت‭ ‬الانتقادات‭ ‬لتطال‭ ‬‮«‬راقصي‭ ‬السامبا‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬خفتت‭ ‬إثر‭ ‬الفوزين‭ ‬على‭ ‬تشيلي‭ ‬2‭-‬1‭ ‬والبيرو‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة،‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬الواقعية‭ ‬من‭ ‬ثنائي‭ ‬الهجوم‭ ‬والابتكار‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭.‬

وانتظر‭ ‬الثنائي‭ ‬رافينيا‭-‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬53‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لتهديد‭ ‬المرمى‭ ‬الفنزويلي،‭ ‬حين‭ ‬مرر‭ ‬جناح‭ ‬برشلونة‭ ‬كرة‭ ‬إلى‭ ‬مهاجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬سددها‭ ‬بقدمه‭ ‬اليسرى‭ ‬ارضية‭ ‬في‭ ‬القائم‭ ‬المقابل‭.‬

تأخر‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬بهدف‭ ‬فيديريكو‭ ‬فالفيردي‭ ‬نجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬55‭ ‬بعد‭ ‬تسديدة‭ ‬قوية‭ ‬عند‭ ‬حافة‭ ‬المنطقة‭ ‬خدعت‭ ‬الحارس‭ ‬إيدرسون،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬سبع‭ ‬دقائق،‭ ‬عادل‭ ‬غيرسون‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬فلامينغو‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬المنطقة‭ ‬بعدما‭ ‬وصلته‭ ‬كرة‭ ‬مشتتة‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭.‬