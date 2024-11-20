جنوى يعيّن فييرا مدربا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عيّن‭ ‬نادي‭ ‬جنوى‭ ‬المتعثّر‭ ‬الفرنسي‭ ‬باتريك‭ ‬فييرا‭ ‬مدربا‭ ‬جديدا‭ ‬له‭ ‬غداة‭ ‬إقالة‭ ‬ألبرتو‭ ‬جيلاردينو‭ ‬من‭ ‬منصبه،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أفاد‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأعلن‭ ‬جنوى‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يعهد‭ ‬بزمام‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬باتريك‭ ‬فييرا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬سيدير‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬أول‭ ‬جلسة‭ ‬تدريبية‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬بعد‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬فيلا‭ ‬روستان‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬عمل‭ ‬نجم‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬أرسنال‭ ‬الانجليزي‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬توّج‭ ‬معه‭ ‬بعدة‭ ‬ألقاب،‭ ‬منها‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬كمستشار‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬دازون‮»‬‭ ‬للبث‭ ‬التدفقي،‭ ‬بعد‭ ‬رحيله‭ ‬بالتراضي‭ ‬عن‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

وقرر‭ ‬جنوى‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬سوى‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مرحلة‭ ‬مقابل‭ ‬أربعة‭ ‬تعادلات‭ ‬وست‭ ‬هزائم‭ ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬الاستعانة‭ ‬بجهود‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬السابق‭ ‬لعام‭ ‬1988‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬منذ‭ ‬مغادرته‭ ‬ستراسبورغ‭. ‬كما‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬درّب‭ ‬نيويورك‭ ‬سيتي‭ ‬الاميركي‭ ‬ونيس‭ ‬وكريستال‭ ‬بالاس‭ ‬الانجليزي‭.‬

ويعرف‭ ‬فييرا‭ (‬48‭ ‬عاما‭) ‬جيدا‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬إذ‭ ‬دافع‭ ‬سابقا‭ ‬كلاعب‭ ‬عن‭ ‬قمصان‭ ‬ميلان‭ (‬1995-1996‭) ‬ويوفنتوس‭ (‬2005-2006‭) ‬وإنتر‭ (‬2006-2010‭).‬