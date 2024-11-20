جنوى يعيّن فييرا مدربا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما - (أ ف ب): عيّن نادي جنوى المتعثّر الفرنسي باتريك فييرا مدربا جديدا له غداة إقالة ألبرتو جيلاردينو من منصبه، وفقا لما أفاد أمس الأربعاء صاحب المركز السابع عشر في الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وأعلن جنوى في بيان إلى أنه «يعهد بزمام الفريق الأول إلى باتريك فييرا».
وتابع «سيدير المدرب الجديد أول جلسة تدريبية بعد ظهر اليوم بعد توقيع العقد رسميا في مقر فيلا روستان».
ومنذ بداية الموسم، عمل نجم خط وسط أرسنال الانجليزي السابق الذي توّج معه بعدة ألقاب، منها ثلاثة في الدوري، كمستشار في منصة «دازون» للبث التدفقي، بعد رحيله بالتراضي عن ستراسبورغ في يوليو الماضي.
وقرر جنوى الذي لم يفز سوى مرتين في 12 مرحلة مقابل أربعة تعادلات وست هزائم ويحتل المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط، الاستعانة بجهود بطل العالم السابق لعام 1988 والذي لم يشرف على تدريب أي فريق منذ مغادرته ستراسبورغ. كما سبق له أن درّب نيويورك سيتي الاميركي ونيس وكريستال بالاس الانجليزي.
ويعرف فييرا (48 عاما) جيدا الدوري الإيطالي إذ دافع سابقا كلاعب عن قمصان ميلان (1995-1996) ويوفنتوس (2005-2006) وإنتر (2006-2010).
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