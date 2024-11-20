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فيفا يعلن جاهزية قطر لـ ((الإنتركونتيننتال))

11/20/2024 7:17:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬اختتم‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬والأندية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬للأندية‭ (‬انتركونتيننتال‭) ‬زيارة‭ ‬ناجحة‭ ‬مدة‭ ‬أسبوع‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬استادي‭ ‬974‭ ‬ولوسيل‭ ‬اللذين‭ ‬يستضيفان‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية،‭ ‬وملاعب‭ ‬التدريب‭ ‬وأماكن‭ ‬الإقامة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬استضافة‭ ‬الحدث‭ ‬الكروي‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وذكرت‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬للبطولة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬امس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنه‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬انتركونتيننتال‭ ‬الأندية‭ ‬الفائزة‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬قارات‭ ‬للتنافس‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬ألقاب،‭ ‬مع‭ ‬اعتلاء‭ ‬أحدهم‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬أفضل‭ ‬ناد‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬ويضم‭ ‬جدول‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة؛‭ ‬ديربي‭ ‬الأمريكيتين‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وكأس‭ ‬التحدي‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬ديسمبر،‭ ‬والمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لكأس‭ ‬القارات‭ ‬للأندية‭ ‬قطر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭.‬

وقال‭ ‬روبرتو‭ ‬جراسي،‭ ‬رئيس‭ ‬بطولات‭ ‬الشباب،‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭: ‬إن‭ ‬قطر‭ ‬تتمتع‭ ‬بمرافق‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭ ‬وخبرات‭ ‬واسعة‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬واستضافة‭ ‬بطولات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ولكنها‭ ‬تشمل‭ ‬أيضا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الرياضات‭ ‬الأخرى‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تمكنت‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬رفيعة‭ ‬وخبرات‭ ‬غنية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬قطر‭ ‬2022‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬نجاحا‭ ‬مبهرا‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭. ‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الإرث‭ ‬المستدام‭ ‬للبطولة‭ ‬العالمية‭ ‬ما‭ ‬يزال‭ ‬ماثلا‭ ‬أمامنا‭ ‬ونراه‭ ‬في‭ ‬الاستادات‭ ‬الحديثة‭ ‬المشيدة‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬والمواصفات‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يستضيف‭ ‬استاد‭ ‬974‭ ‬الذي‭ ‬يتسع‭ ‬لـ44‭ ‬ألف‭ ‬مشجع،‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬للأندية‭ ‬قطر‭ ‬2024،‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬ستشهد‭ ‬مواجهة‭ ‬حاسمة‭ ‬للتتويج‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬لوسيل‭ ‬الأيقوني،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الاحتفال‭ ‬بمرور‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬النهائي‭ ‬التاريخي‭ ‬لمونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭.‬

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