رابطة الأندية الأوروبية تعقد اجتماعها الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - ‬القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬عقدت‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬الجهة‭ ‬الوحيدة‭ ‬الممثلة‭ ‬لأندية‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬اجتماعا‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الجديد‭ ‬لنادي‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬مناقشات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬والدولية‭.‬

وذكرت‭ ‬الرابطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬حصلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬أنها‭ ‬تمثل‭ ‬720‭ ‬ناديا‭ ‬في‭ ‬55‭ ‬دولة‭ ‬أوروبية،‭ ‬وتسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬والنهوض‭ ‬بجهود‭ ‬الابتكار‭ ‬والتعاون‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬برئاسة‭ ‬ناصر‭ ‬الخليفي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬شاركت‭ ‬فيها‭ ‬الأندية‭ ‬المتأهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬تلا‭ ‬ذلك‭ ‬اجتماع‭ ‬ختامي‭ ‬للجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للرابطة‭ ‬جمع‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬تسعة‭ ‬أندية‭ ‬رائدة‭.‬

وأوضحت‭ ‬ان‭ ‬الاجتماع‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬المتطور‭ ‬لنادي‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان،‭ ‬وانطلقت‭ ‬بجلسة‭ ‬ضمت‭ ‬الأندية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬حيث‭ ‬عقد‭ ‬ممثلو‭ ‬أندية‭ ‬سالزبورج،‭ ‬وتشيلسي،‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد،‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬وإنتر‭ ‬ميلان،‭ ‬وبوروسيا‭ ‬دورتموند،‭ ‬وبورتو،‭ ‬وبنفيكا،‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونخ،‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬اجتماعا‭ ‬لمناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬نجاح‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الرياضي‭ ‬والتجاري‭.‬

كما‭ ‬عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لرابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬اجتماعا‭ ‬لمناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬الأولويات‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأندية،‭ ‬وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬مشاركة‭ ‬ممثلي‭ ‬أندية‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان،‭ ‬ومالمو،‭ ‬وسلتيك،‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد،‭ ‬وفينورد،‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬وسبارتا‭ ‬براج،‭ ‬وليجيا‭ ‬وارسو،‭ ‬وهلسنكي،‭ ‬وذلك‭ ‬لمناقشة‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬الثمانية‭ ‬الأساسية‭ ‬لدى‭ ‬الرابطة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المسار‭ ‬الجديد‭ ‬المعني‭ ‬بشؤون‭ ‬المشجعين‭.‬

وأكدت‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬مجددا‭ ‬دورها‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬القضايا‭ ‬الرئيسية‭ ‬مثل‭ ‬سلامة‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وملكية‭ ‬الأندية‭ ‬المتعددة،‭ ‬ونظام‭ ‬الانتقالات،‭ ‬والاستدامة‭ ‬البيئية‭. ‬وسلطت‭ ‬اللجنة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تحالف‭ ‬أندية‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬لمكافحة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬تأسيسه‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ (‬كوب‭ ‬29‭)‬،‭ ‬بهدف‭ ‬توحيد‭ ‬جهود‭ ‬الأندية‭ ‬لمواجهة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬

وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الإطلاق‭ ‬الرسمي‭ ‬لبرنامج‭ ‬القيادة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لرابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬تطويره‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬كلية‭ ‬هارفارد‭ ‬للأعمال‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬تأهيل‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬تدريب‭ ‬متطور‭ ‬لكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬الأندية‭.‬