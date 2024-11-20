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فولف: ألمانيا تعاني من آثار سنوات ما بعد شوماخر

11/20/2024 7:17:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يعتقد‭ ‬توتو‭ ‬فولف‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬أن‭ ‬ألمانيا‭ ‬مازالت‭ ‬‮«‬تعاني‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬سنوات‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬شوماخر‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا‭.‬1‭-‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬شتوتجارتر‭ ‬تسايتونج‮»‬‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬ظاهرة‭ ‬ألمانية‭ ‬غريبة،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬يشرحها‮»‬‭.‬

ما‭ ‬كانت‭ ‬تعنيه‭ ‬تصريحات‭ ‬فولف‭ ‬أن‭ ‬ألمانيا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬أجندة‭ ‬سباقات‭ ‬فورمولا1‭- ‬لبعض‭ ‬الوقت،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬البلاد‭ ‬كانت‭ ‬تنظم‭ ‬سباقين‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأوقات‭ ‬خلال‭ ‬الحقبة‭ ‬التي‭ ‬هيمن‭ ‬عليها‭ ‬مايكل‭ ‬شوماخر‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬سباقات‭ ‬فورمولا1‭- ‬خيارا‭ ‬منتظما‭ ‬على‭ ‬قنوات‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬المجانية،‭ ‬مع‭ ‬تبقي‭ ‬سبع‭ ‬سباقات‭ ‬فقط‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

ويتذكر‭ ‬فولف‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬كان‭ ‬يتواجد‭ ‬دائما‭ ‬سائقون‭ ‬ألمان‭ ‬عظماء،‭ ‬مؤخرا‭ ‬نيكو‭ ‬روزبرج‭ ‬وسيباستيان‭ ‬فيتيل‮»‬‭.‬

ولكن‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬فيتيل،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بلقب‭ ‬العالم‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2010‭ ‬إلى‭ ‬2013،‭ ‬ولا‭ ‬روزبرج،‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬في‭ ‬إشعال‭ ‬نفس‭ ‬الحماس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬موجودا‭ ‬أثناء‭ ‬وجود‭ ‬شوماخر،‭ ‬الذي‭ ‬يتقاسم‭ ‬أكثر‭ ‬السائقين‭ ‬تتويجا‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬برصيد‭ ‬سبع‭ ‬ألقاب‭ ‬مع‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭.‬

وقال‭ ‬فولف‭: ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عائد‭ ‬مناسب‭ ‬من‭ ‬الاستثمار،‭ ‬تحتاج‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬إلى‭ ‬شخص‭ ‬يستثمر‭. ‬أسأل‭ ‬نفسي‭: ‬هل‭ ‬الظروف‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬تجعل‭ ‬الناس‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬بسباق‭ ‬جائزة‭ ‬كبرى؟‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬أنه‭ ‬يتفهم‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬سباق‭ ‬فورمولا1‭- ‬شيء‭ ‬غير‭ ‬ضروري،‭ ‬لكنه‭ ‬أضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬متقدمة،‭ ‬نحن‭ ‬ابتكار،‭ ‬ولدينا‭ ‬دعم‭ ‬عدد‭ ‬لا‭ ‬يحصى‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭. ‬في‭ ‬بلدي‭ ‬النمسا،‭ ‬يدعم‭ ‬السياسيون‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأطياف‭ ‬السباق‭ ‬لأنهم‭ ‬يعترفون‭ ‬بالقيمة‭ ‬المضافة‮»‬‭.‬

ويتواجد‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬النمسا‭ ‬الكبرى،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬رينج‭ ‬في‭ ‬سبيلبرج،‭ ‬في‭ ‬أجندة‭ ‬سباقات‭ ‬فورمولا1‭- ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014‭ .‬

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