سبيرز يفتقد ويمبانياما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجليس - (أ ف ب): يغيب الظاهرة الفرنسي فيكتور ويمبانياما للمباراة الثانية تواليا عن صفوف سان انتونيو سبيرز جراء تعرضه لإصابة في ركبته الجمعة أمام لوس أنجليس ليكرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وفقا لما أعلن فريقه.
وفي «التقرير الطبي» الخاص بسبيرز قبل مباراته المرتقبة أمام أوكلاهوما سيتي انتقل ويمبانياما من حالة «غير مؤكد» إلى «الغياب النهائي».
وكان ويمبانياما (20 عاما) الذي نال جائزة أفضل لاعب مبتدئ (روكي) في الدوري الموسم الماضي، قد تعرض لضربة على ركبته الجمعة خلال احتكاك مع أنتوني ديفيس نجم ليكرز، وغاب عن مباراة دالاس مافريكس السبت.
ويتألق ويمبانياما (20 عاما) منذ بداية الموسم حيث برز أمام ليكرز بتسجيله 28 نقطة، وأضاف إليها 14 متابعة و5 تمريرات حاسمة وصدتين، لكن من دون أن يمنع الخسارة عن فريقه (115-120). عاد فترة وجيزة إلى غرفة تبديل الملابس بعد احتكاكه مع ديفيس قبل أن يعود إلى الملعب.
وبات ويمبانياما رابع أصغر لاعب في تاريخ دوري «أن بي ايه» يسجل 50 نقطة، منها 8 رميات ثلاثية، عندما قاد فريقه إلى الفوز على ضيفه واشنطن ويزاردز 139-130 الأسبوع الماضي. واللاعبون الثلاثة الذين سجلوا خمسين نقطة في سن أصغر من ويمبانياما هم براندون جينينغز، ليبرون جيمس وديفن بوكر، وكانوا أيضا بعمر العشرين.
وكانت المباراة الثالثة تواليا يسجل فيها ويمبانياما ست ثلاثيات أو أكثر. ويأمل الفرنسي في أن يعود إلى الملاعب مرة أخرى الخميس ضد يوتا جاز.
ويحتل سبيرز المركز الثاني عشر في المنطقة الغربية برصيد 6 انتصارات مقابل ثماني هزائم.
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