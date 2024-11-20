Thursday, 21 November 2024 01:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سبيرز يفتقد ويمبانياما

11/20/2024 7:17:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يغيب‭ ‬الظاهرة‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬للمباراة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬سان‭ ‬انتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬جراء‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬الجمعة‭ ‬أمام‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلن‭ ‬فريقه‭.‬

وفي‭ ‬‮«‬التقرير‭ ‬الطبي‮»‬‭ ‬الخاص‭ ‬بسبيرز‭ ‬قبل‭ ‬مباراته‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬انتقل‭ ‬ويمبانياما‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مؤكد‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الغياب‭ ‬النهائي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬ويمبانياما‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬مبتدئ‭ (‬روكي‭) ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬لضربة‭ ‬على‭ ‬ركبته‭ ‬الجمعة‭ ‬خلال‭ ‬احتكاك‭ ‬مع‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬نجم‭ ‬ليكرز،‭ ‬وغاب‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬السبت‭.‬

ويتألق‭ ‬ويمبانياما‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬برز‭ ‬أمام‭ ‬ليكرز‭ ‬بتسجيله‭ ‬28‭ ‬نقطة،‭ ‬وأضاف‭ ‬إليها‭ ‬14‭ ‬متابعة‭ ‬و5‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وصدتين،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬الخسارة‭ ‬عن‭ ‬فريقه‭ (‬115-120‭). ‬عاد‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬تبديل‭ ‬الملابس‭ ‬بعد‭ ‬احتكاكه‭ ‬مع‭ ‬ديفيس‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭.‬

وبات‭ ‬ويمبانياما‭ ‬رابع‭ ‬أصغر‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬يسجل‭ ‬50‭ ‬نقطة،‭ ‬منها‭ ‬8‭ ‬رميات‭ ‬ثلاثية،‭ ‬عندما‭ ‬قاد‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬واشنطن‭ ‬ويزاردز‭ ‬139‭-‬130‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬واللاعبون‭ ‬الثلاثة‭ ‬الذين‭ ‬سجلوا‭ ‬خمسين‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬أصغر‭ ‬من‭ ‬ويمبانياما‭ ‬هم‭ ‬براندون‭ ‬جينينغز،‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬وديفن‭ ‬بوكر،‭ ‬وكانوا‭ ‬أيضا‭ ‬بعمر‭ ‬العشرين‭.‬

وكانت‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬يسجل‭ ‬فيها‭ ‬ويمبانياما‭ ‬ست‭ ‬ثلاثيات‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭. ‬ويأمل‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬الخميس‭ ‬ضد‭ ‬يوتا‭ ‬جاز‭.‬

ويحتل‭ ‬سبيرز‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬ثماني‭ ‬هزائم‭.‬

MENAFN20112024000055011008ID1108908811

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث