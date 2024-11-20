سبيرز يفتقد ويمبانياما

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يغيب‭ ‬الظاهرة‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬للمباراة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬سان‭ ‬انتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬جراء‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬الجمعة‭ ‬أمام‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلن‭ ‬فريقه‭.‬

وفي‭ ‬‮«‬التقرير‭ ‬الطبي‮»‬‭ ‬الخاص‭ ‬بسبيرز‭ ‬قبل‭ ‬مباراته‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬انتقل‭ ‬ويمبانياما‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مؤكد‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الغياب‭ ‬النهائي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬ويمبانياما‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬مبتدئ‭ (‬روكي‭) ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬لضربة‭ ‬على‭ ‬ركبته‭ ‬الجمعة‭ ‬خلال‭ ‬احتكاك‭ ‬مع‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬نجم‭ ‬ليكرز،‭ ‬وغاب‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬السبت‭.‬

ويتألق‭ ‬ويمبانياما‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬برز‭ ‬أمام‭ ‬ليكرز‭ ‬بتسجيله‭ ‬28‭ ‬نقطة،‭ ‬وأضاف‭ ‬إليها‭ ‬14‭ ‬متابعة‭ ‬و5‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وصدتين،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬الخسارة‭ ‬عن‭ ‬فريقه‭ (‬115-120‭). ‬عاد‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬تبديل‭ ‬الملابس‭ ‬بعد‭ ‬احتكاكه‭ ‬مع‭ ‬ديفيس‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭.‬

وبات‭ ‬ويمبانياما‭ ‬رابع‭ ‬أصغر‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬يسجل‭ ‬50‭ ‬نقطة،‭ ‬منها‭ ‬8‭ ‬رميات‭ ‬ثلاثية،‭ ‬عندما‭ ‬قاد‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬واشنطن‭ ‬ويزاردز‭ ‬139‭-‬130‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬واللاعبون‭ ‬الثلاثة‭ ‬الذين‭ ‬سجلوا‭ ‬خمسين‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬أصغر‭ ‬من‭ ‬ويمبانياما‭ ‬هم‭ ‬براندون‭ ‬جينينغز،‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬وديفن‭ ‬بوكر،‭ ‬وكانوا‭ ‬أيضا‭ ‬بعمر‭ ‬العشرين‭.‬

وكانت‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬يسجل‭ ‬فيها‭ ‬ويمبانياما‭ ‬ست‭ ‬ثلاثيات‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭. ‬ويأمل‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬الخميس‭ ‬ضد‭ ‬يوتا‭ ‬جاز‭.‬

ويحتل‭ ‬سبيرز‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬ثماني‭ ‬هزائم‭.‬