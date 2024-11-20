ألتماير يمنح ألمانيا التقدم على كندا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ملقة (إسبانيا) -(د ب أ): منح دانييل ألتماير الفريق الألماني التقدم 1 / صفر على نظيره الكندي في دور الثمانية ببطولة كأس ديفيز للتنس بفوزه 7 / 6 (7 / 5) و6 / 4 على جابرييل ديالو أمس الأربعاء. واحتاج ألتماير، المصنف الـ88 عالميا، إلى ساعة و57 دقيقة للتغلب على منافسه في المباراة.
وقال ألتماير عقب المباراة: «لقد أصبح الحلم حقيقة. إنه لشرف كبير دائما أن تلعب لبلدك».
يشار إلى أن كندا سبق أن تغلبت على ألمانيا 2 / 1 في الدور ذاته قبل عامين قبل أن تشق طريقها نحو التتويج باللقب.
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