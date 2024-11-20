ألتماير يمنح ألمانيا التقدم على كندا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ملقة‭ (‬إسبانيا‭) -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬منح‭ ‬دانييل‭ ‬ألتماير‭ ‬الفريق‭ ‬الألماني‭ ‬التقدم‭ ‬1‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الكندي‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز‭ ‬للتنس‭ ‬بفوزه‭ ‬7‭ / ‬6‭ (‬7‭ / ‬5‭) ‬و6‭ / ‬4‭ ‬على‭ ‬جابرييل‭ ‬ديالو‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭. ‬واحتاج‭ ‬ألتماير،‭ ‬المصنف‭ ‬الـ88‭ ‬عالميا،‭ ‬إلى‭ ‬ساعة‭ ‬و57‭ ‬دقيقة‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

وقال‭ ‬ألتماير‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أصبح‭ ‬الحلم‭ ‬حقيقة‭. ‬إنه‭ ‬لشرف‭ ‬كبير‭ ‬دائما‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬لبلدك‮»‬‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كندا‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬ألمانيا‭ ‬2‭ / ‬1‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تشق‭ ‬طريقها‭ ‬نحو‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب‭.‬

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