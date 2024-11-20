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الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقله في قلقيلية

11/20/2024 7:10:35 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN - أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا بالرصاص واعتقلته، الليلة، في مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية, بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وداهمت منطقة المساكوة، وأطلقت النار باتجاه الشاب محمد الفيومي في الثلاثينات من عمره واحتجزته، ومنعت الإسعاف من الوصول إليه، قبل أن
يدفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان ويعتقل الشاب المصاب، دون معرفة طبيعة إصابته.

MENAFN20112024000205011050ID1108908705

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