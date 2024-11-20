الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقله في قلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
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قلقيلية/PNN - أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا بالرصاص واعتقلته، الليلة، في مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية, بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وداهمت منطقة المساكوة، وأطلقت النار باتجاه الشاب محمد الفيومي في الثلاثينات من عمره واحتجزته، ومنعت الإسعاف من الوصول إليه، قبل أن
يدفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان ويعتقل الشاب المصاب، دون معرفة طبيعة إصابته.
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