وزارة الصحة تتسلم مركبتي إسعاف عناية مكثفة من مؤسسة التعاون

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN- تسلمت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مركبتي إسعاف "عناية مكثفة من مؤسسة التعاون، بحضور وزير
الصحة ماجد أبو رمضان ومدير عام المؤسسة طارق امطيرة، وطاقم من الوزارة والمؤسسة.
وأشاد أبو رمضان بدعم مؤسسة التعاون لوزارة الصحة الفلسطينية، مؤكدا أهمية وضرورة الدعم بمركبات الإسعاف والخدمات الإسعافية المختلفة، والحاجة الملحة لها في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنظومة الصحية الفلسطينية، جراء تصاعد وتيرة عدوان الاحتلال الإسرائيلي في المحافظات الجنوبية والشمالية، وصعوبة الوصول للمناطق البعيدة.
وقال إن "الدعم الصحي يعزّز من قدراتنا في الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية لأبناء شعبنا"، مؤكدا أن "الحكومة ووزارة الصحة تبذلان الجهود كافة لتوفير وتعزيز الخدمات الصحية في مختلف المناطق، بدعم وتعاون الشركاء المحليين والدوليين".
بدوره، قال امطيرة إن "دعم القطاع الصحي الفلسطيني يأتي على رأس أولويات مؤسسة التعاون، وتزويد وزارة الصحة بمركبات إسعاف حديثة هو جزء من رؤيتنا لتعزيز البنية التحتية الصحية وتمكينها من مواجهة التحديات الراهنة، وسنواصل العمل جنبا إلى جنب مع شركائنا لضمان وصول الخدمات الطبية إلى جميع المناطق الفلسطينية، لا سيما تلك التي تعاني من نقص الإمكانيات".
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