وزارة الصحة تتسلم مركبتي إسعاف عناية مكثفة من مؤسسة التعاون

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN- تسلمت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مركبتي إسعاف "عناية مكثفة من مؤسسة التعاون، بحضور الصحة ماجد أبو رمضان ومدير عام المؤسسة طارق امطيرة، وطاقم من الوزارة والمؤسسة.

وأشاد أبو رمضان بدعم مؤسسة التعاون لوزارة الصحة الفلسطينية، مؤكدا أهمية وضرورة الدعم بمركبات الإسعاف والخدمات الإسعافية المختلفة، والحاجة الملحة لها في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنظومة الصحية الفلسطينية، جراء تصاعد وتيرة عدوان الاحتلال الإسرائيلي في المحافظات الجنوبية والشمالية، وصعوبة الوصول للمناطق البعيدة.

وقال إن "الدعم الصحي يعزّز من قدراتنا في الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية لأبناء شعبنا"، مؤكدا أن "الحكومة ووزارة الصحة تبذلان الجهود كافة لتوفير وتعزيز الخدمات الصحية في مختلف المناطق، بدعم وتعاون الشركاء المحليين والدوليين".

بدوره، قال امطيرة إن "دعم القطاع الصحي الفلسطيني يأتي على رأس أولويات مؤسسة التعاون، وتزويد وزارة الصحة بمركبات إسعاف حديثة هو جزء من رؤيتنا لتعزيز البنية التحتية الصحية وتمكينها من مواجهة التحديات الراهنة، وسنواصل العمل جنبا إلى جنب مع شركائنا لضمان وصول الخدمات الطبية إلى جميع المناطق الفلسطينية، لا سيما تلك التي تعاني من نقص الإمكانيات".