شكرا وزير التربية والتعليم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬ظل‭ ‬الظروفِ‭ ‬الصعبةِ‭ ‬والأخبارِ‭ ‬الكئيبةِ‭ ‬التي‭ ‬نسمعُها‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬عن‭ ‬شركاتٍ‭ ‬تفكرُ‭ ‬في‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬مواطنين‭ ‬بحرينيين،‭ ‬وضيق‭ ‬بيوت‭ ‬الإسكان،‭ ‬وإشاعات‭ ‬رفع‭ ‬الضريبة‭ ‬إلى‭ ‬15‭%‬،‭ ‬وقطع‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬رجوع‭ ‬3‭% ‬للمتقاعدين‭ ‬ووقف‭ ‬زياداتهم‭ ‬أو‭ ‬علاواتهم،‭ ‬ومعاملة‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬مثل‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬وأقل‭ ‬حيث‭ ‬العقود‭ ‬السنوية‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬حقوق،‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬تفاؤل‭ ‬لرجوع‭ ‬دعم‭ ‬البترول،‭ ‬وحصول‭ ‬عاملات‭ ‬المنازل‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬إضافية‭ ‬عكس‭ ‬المواطن‭ ‬الكفيل،‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬الأخبار‭ ‬المحطمة‭ ‬لراتب‭ ‬ونفسية‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني،‭ ‬هناك‭ ‬بصيص‭ ‬أمل‭ ‬أراه‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭.‬

سعادة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬يثبت‭ ‬كل‭ ‬مره‭ ‬أنه‭ ‬فعلا‭ ‬الرجل‭ ‬المناسب‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬المناسب‭ ‬وأنه‭ ‬يبذل‭ ‬كل‭ ‬جهده‭ ‬منذ‭ ‬تقلد‭ ‬هذه‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكبيرة‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬الطلبة‭ ‬ويوفر‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭ ‬والجودة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يغفل‭ ‬حقوق‭ ‬المدرسين‭ ‬وكل‭ ‬الإداريين‭ ‬في‭ ‬سلك‭ ‬التعليم‭.‬

هناك‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬يتفننون‭ ‬في‭ ‬إظهار‭ ‬قوتهم‭ ‬ولفت‭ ‬نظر‭ ‬الناس‭ ‬لأعمالهم‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬الثمن‭ ‬إصدار‭ ‬القوانين‭ ‬المجحفة‭ ‬بحق‭ ‬موظفيهم‭ ‬وسحب‭ ‬صلاحياتهم‭ ‬أو‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬التوفير‭ ‬من‭ ‬ميزانية‭ ‬وزاراتهم،‭ ‬بقرارات‭ ‬غريبة‭ ‬وسخيفة‭ ‬تضر‭ ‬الموظفين‭ ‬الصغار‭ ‬ولا‭ ‬تنفعهم‭ ‬وتوفر‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬مثل‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬ميزانية‭ ‬لتصليح‭ ‬المكيفات‭ (‬وخيسوا‭ ‬في‭ ‬حر‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عز‭ ‬الصيف‭) ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬توفير‭ ‬أقل‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭ ‬للموظفين‭ ‬من‭ ‬سخان‭ ‬ماء‭ ‬أو‭ ‬قرطاسية‭ ‬بحجة‭ ‬شح‭ ‬الميزانية‭ ‬ووقف‭ ‬الاوفر‭ ‬تايم‭ ‬وجميع‭ ‬الدورات‭ ‬والسفرات‭ ‬وزيادة‭ ‬أوقات‭ ‬العمل‭ ‬لقلة‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يتنعم‭ ‬فيه‭ ‬المسؤولون‭ ‬بميزانية‭ ‬مفتوحة‭ ‬لأمور‭ ‬تافهة‭.‬

التقيت‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المدرسات‭ ‬والإداريات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مدارس‭ ‬البحرين‭ ‬وما‭ ‬أثلج‭ ‬صدري‭ ‬أنهن‭ ‬كن‭ ‬يتحدثن‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬مهتم‭ ‬بكل‭ ‬تفصيلة‭ ‬ومشكلة‭ ‬ومعاناة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬شخصيا‭. ‬وقلن‭ ‬إنهن‭ ‬أصبحن‭ ‬يشعرن‭ ‬بأن‭ ‬لديهن‭ ‬ظهرا‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يستمع‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬المدارس،‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬حلها‭ ‬شخصيا‭.‬

وزير‭ ‬التربية‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬حصول‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬درجاتهم‭ ‬وترقياتهم‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬راحة‭ ‬الطلبة‭ ‬بتوفير‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭ ‬لهم‭ ‬ويتابع‭ ‬كل‭ ‬أمورهم‭ ‬الصغيرة‭ ‬قبل‭ ‬الكبيرة،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يحاول‭ ‬باستمرار‭ ‬أن‭ ‬يطور‭ ‬من‭ ‬أساليب‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الطلبة‭ ‬والمدرسين‭ ‬والموظفين‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬أيضا،‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يصدر‭ ‬أوامره‭ ‬لحل‭ ‬مشاكل‭ ‬موظفيه‭ ‬فقط‭ ‬ثم‭ ‬ينسى‭ ‬بل‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬تطبيق‭ ‬أوامره‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬المهم‭.‬

نحتاج‭ ‬وبقوة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬لكي‭ ‬نشعر‭ ‬ببعض‭ ‬الراحة‭ ‬والأمل‭ ‬في‭ ‬غد‭ ‬أفضل‭.‬