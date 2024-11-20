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أسعار الأسماك.. نتائج قرارات صائبة

11/20/2024 7:07:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬متواصلة‭.. ‬أخذت‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬فرضة‭ ‬المحرق‭ ‬والسوق‭ ‬المركزي‭ ‬بالمنامة،‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬محلات‭ ‬بيع‭ ‬الأسماك‭ ‬و«البسطات‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قرأت‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬وبعض‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل،‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬الأسماك‭ ‬قد‭ ‬انخفضت،‭ ‬وأن‭ ‬الأسماك‭ ‬متوافرة‭ ‬بأنواعها‭ ‬المتعددة‭ ‬‮«‬الصافي،‭ ‬الكنعد،‭ ‬الميد‮»‬‭ ‬وغيرها‭.‬

لاحظت‭ ‬الفرق‭ ‬الواضح‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭.. ‬أصحاب‭ ‬وأهل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬مرتبط‭ ‬بقانون‭ ‬العرض‭ ‬والطلب،‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬الأسعار‭ ‬تأثيرًا‭ ‬أساسيًّا‭ ‬ومباشرًا‭.. ‬فعندما‭ ‬تتجاوز‭ ‬قيمة‭ ‬العرض‭ ‬قيمة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬سلعة‭ ‬أو‭ ‬خدمة‭ ‬معينة‭ ‬تنخفض‭ ‬الأسعار،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬عندما‭ ‬تتجاوز‭ ‬قيمة‭ ‬الطلب‭ ‬قيمة‭ ‬العرض‭ ‬تميل‭ ‬الأسعار‭ ‬إلى‭ ‬الارتفاع،‭ ‬وهي‭ ‬العلاقة‭ ‬العكسية‭ ‬بين‭ ‬العرض‭ ‬وأسعار‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭.‬

هذه‭ ‬القاعدة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المعروفة‭.. ‬وجدناها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬أسعار‭ ‬الأسماك‭.. ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قرارات‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬حظر‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ ‬والأحياء‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬زمنية،‭ ‬بجانب‭ ‬قرار‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬الأسماك،‭ ‬وحظر‭ ‬صيدها‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬التكاثر،‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬مخزون‭ ‬الأسماك،‭ ‬وتنظيم‭ ‬الصيد،‭ ‬وتجنب‭ ‬استنزاف‭ ‬المصائد؛‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الاستمرارية‭ ‬والتوازن‭ ‬داخل‭ ‬الأحياء‭ ‬البحرية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وضبط‭ ‬الأسعار‭ ‬وجعلها‭ ‬مناسبة‭ ‬للمواطن‭.‬

في‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬تفضل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬بإصدار‭ ‬توجيهات‭ ‬ملكية‭ ‬سامية،‭ ‬لعمل‭ ‬ضوابط‭ ‬لتنمية‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬وحمايتها‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬بما‭ ‬يفي‭ ‬متطلبات‭ ‬واحتياجات‭ ‬السوق‭ ‬المحلي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬باعتبارها‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬المهمة‭ ‬للمواطنين‭.‬

وشهدنا‭ ‬متابعة‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬ورفد‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬أصدر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بشأن‭ ‬حظر‭ ‬تصدير‭ ‬الأسماك‭ ‬والربيان‭ ‬والأحياء‭ ‬البحرية‭ ‬الأخرى،‭ ‬والقرار‭ ‬رقم‭ (‬2‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بشأن‭ ‬حظر‭ ‬صيد‭ ‬أسماك‭ ‬الشعري‭ ‬والصافي‭ ‬والعندق‭. ‬

واليوم‭ ‬نحصد‭ ‬ثمار‭ ‬ونتائج‭ ‬التوجيهات‭ ‬والمتابعات‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬المهمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وتجسد‭ ‬اهتمام‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬بالأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬ووضع‭ ‬المرتكزات‭ ‬الأساسية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الثروات‭ ‬الطبيعية‭ ‬وتعزيز‭ ‬المخزون‭ ‬البحري،‭ ‬وتنظيم‭ ‬مهنة‭ ‬الصيد،‭ ‬وكيف‭ ‬ساهمت‭ ‬تلك‭ ‬الإجراءات‭ ‬والقرارات‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬كمية‭ ‬وأنواع‭ ‬الأسماك‭ ‬المعروضة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية،‭ ‬وانخفاض‭ ‬أسعارها‭ ‬اليوم‭.‬

لا‭ ‬شك‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الرقابة‭ ‬البحرية‭ ‬وحماية‭ ‬الصيد‭ ‬البحري،‭ ‬والتصدي‭ ‬لممارسات‭ ‬الصيد‭ ‬المخالفة،‭ ‬بجانب‭ ‬التعاون‭ ‬المجتمعي‭ ‬المنبثق‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬قد‭ ‬انعكس‭ ‬أثره‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭.‬

ما‭ ‬زلت‭ ‬أذكر‭ ‬مع‭ ‬صدور‭ ‬تلك‭ ‬القرارات‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬بث‭ ‬هواجس‭ ‬ومخاوف‭ ‬عند‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬بخصوص‭ ‬الأسعار‭ ‬و«أرزاق‭ ‬الصيادين‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬تبين‭ ‬لنا‭ ‬اليوم‭ ‬صحة‭ ‬التوجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والقرارات‭ ‬الحكومية،‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭.‬

كل‭ ‬الشكر‭ ‬التقدير‭ ‬والثقة‭ ‬المجتمعية‭ ‬للقرارات‭ ‬الحكومية‭ ‬الصائبة‭.. ‬وها‭ ‬نحن‭ ‬اليوم‭ ‬نحصد‭ ‬نتائجها‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬حياتنا‭ ‬اليومية،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بيت‭ ‬وأسرة‭ ‬بحرينية‭ ‬ومقيمة‭.. ‬والوطن‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬والتفهم‭ ‬المجتمعي‭ ‬لها‭. ‬

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