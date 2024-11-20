الانتقام من المسلمين في أوروبا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

التقرير‭ ‬ذكر‭ ‬أن‭ ‬نصف‭ ‬المسلمين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يتعرضون‭ ‬للتمييز‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية،‭ ‬وانه‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬زيادة‭ ‬حادة‭ ‬في‭ ‬الكراهية‭ ‬للمسلمين‭ ‬عقب‭ ‬هجوم‭ ‬أكتوبر‭ ‬واندلاع‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭.‬

المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وكالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للحقوق‭ ‬الأساسية‭ ‬نيكول‭ ‬رومان‭ ‬قالت‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬التقرير‭ ‬انه‭ ‬بحسب‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬جمعها‭ ‬‮«‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مسلما‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬يزداد‭ ‬صعوبة‮»‬‭. ‬وان‭ ‬احداث‭ ‬غزة‭ ‬قادت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬حادة‭ ‬في‭ ‬الكراهية‭ ‬إزاء‭ ‬المسلمين‮»‬‭.‬

بحسب‭ ‬استطلاع‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬9600‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬دولة‭ ‬أوروبية،‭ ‬أكد‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬المسلمين‭ ‬بأنهم‭ ‬واجهوا‭ ‬التمييز‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية‭ ‬مقارنة‭ ‬بنسبة‭ ‬39‭ ‬بالمائة‭ ‬المسجّلة‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬

وسجلت‭ ‬النمسا‭ ‬النسبة‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬التمييز‭ ‬ضد‭ ‬المسلمين‭ ‬بنسبة‭ ‬71‭ ‬بالمائة‭ ‬تليها‭ ‬ألمانيا‭ ‬68‭ ‬بالمائة،‭ ‬وفرنسا‭ ‬بنسبة‭ ‬39‭ ‬بالمائة،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬التمييز‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬والسويد‭ ‬الأدنى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬أوروبا‭.‬

ورصد‭ ‬التقرير‭ ‬‮«‬ارتفاعا‭ ‬حادا‮»‬‭ ‬في‭ ‬التمييز‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬مسكن‭ ‬بحق‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يرتدين‭ ‬الحجاب‭ ‬وبدرجة‭ ‬أقل‭ ‬بحق‭ ‬الرجال‭ ‬أو‭ ‬اللواتي‭ ‬لا‭ ‬يلتزمن‭ ‬الزي‭ ‬الإسلامي‭. ‬وأثبتت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المسلمين‭ ‬مستهدفون‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬بسبب‭ ‬دينهم،‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬بسبب‭ ‬لون‭ ‬بشرتهم‭ ‬وأصلهم‭ ‬العرقي‭ ‬والمهاجر‭.‬‮«‬

وكالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للحقوق‭ ‬الأساسية‭ ‬وصفت‭ ‬نتائج‭ ‬التقرير‭ ‬‮«‬بالمثيرة‭ ‬للقلق‮»‬‭ ‬وأوصت‭ ‬بأن‭ ‬يعطي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬اهتماما‭ ‬أكبر‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬العنصرية‭ ‬حيال‭ ‬المسلمين‭. ‬

وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوكالة‭ ‬سيربا‭ ‬روسيو‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬يزيدها‭ ‬‮«‬خطاب‭ ‬التجريد‭ ‬من‭ ‬الانسانية‭ ‬الذي‭ ‬نلحظه‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬القارة‮»‬،‭ ‬تقصد‭ ‬الخطاب‭ ‬السياسي‭ ‬والإعلامي‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬الذي‭ ‬يجرد‭ ‬المسلمين‭ ‬من‭ ‬الإنسانية‭.‬

كراهية‭ ‬الإسلام‭ ‬والمسلمين‭ ‬والعداء‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬او‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬الاسلاموفوبيا‮»‬‭ ‬ليست‭ ‬ظاهرة‭ ‬جديدة‭. ‬عبر‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬تسجل‭ ‬التقارير‭ ‬الأوروبية‭ ‬نفسها‭ ‬تصاعد‭ ‬الظاهرة‭ ‬وتحذر‭ ‬منها‭ ‬وتدعو‭ ‬لمواجهتها‭. ‬غير‭ ‬ان‭ ‬حرب‭ ‬ابادة‭ ‬غزة‭ ‬رافقتها،‭ ‬كما‭ ‬يسجل‭ ‬التقرير‭ ‬الأخير،‭ ‬تصاعد‭ ‬هذا‭ ‬العداء‭ ‬للمسلمين‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬بشكل‭ ‬حاد،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تجسد‭ ‬في‭ ‬ممارسات‭ ‬تمييز‭ ‬عنصري‭ ‬وكراهية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬ووراء‭ ‬ذلك‭ ‬أسباب‭ ‬كثيرة‭.‬

في‭ ‬مقدمة‭ ‬هذه‭ ‬الأسباب‭ ‬ما‭ ‬كشف‭ ‬عنه‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬الغربي‭ ‬على‭ ‬هجمات‭ ‬أكتوبر‭ ‬وحالة‭ ‬الجنون‭ ‬التي‭ ‬انتابتهم‭ ‬دعما‭ ‬وتأييدا‭ ‬لإسرائيل‭. ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬الغربي‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬كراهية‭ ‬وعداء‭ ‬متأصل‭ ‬ليس‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وحدهم‭ ‬وانما‭ ‬ضد‭ ‬كل‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين،‭ ‬هذا‭ ‬المناخ‭ ‬كان‭ ‬عاملا‭ ‬أساسيا‭ ‬بالطبع‭ ‬في‭ ‬تصاعد‭ ‬العداء‭ ‬والاضطهاد‭ ‬للمسلمين‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭.‬

وكرس‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬من‭ ‬العداء‭ ‬ما‭ ‬شهدته‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬من‭ ‬مظاهر‭ ‬تأييد‭ ‬شعبي‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬وادانات‭ ‬للجرائم‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬أوساط‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬اعتبرت‭ ‬ان‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬كانوا‭ ‬محرضين‭ ‬على‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬الشعبي‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭. ‬وما‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬تصاعد‭ ‬التمييز‭ ‬العنصري‭ ‬والكراهية‭ ‬للمسلمين‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬أساسي‭ ‬منه‭ ‬انتقام‭ ‬منهم‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬جرى‭.‬

المهم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬ندركه‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬العداء‭ ‬للعرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬سوف‭ ‬يتصاعد‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬بشكل‭ ‬خطير،‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬أسباب‭ ‬هذا‭ ‬ان‭ ‬الصهيونية‭ ‬العالمية‭ ‬ومناصريها‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬يعتبرون‭ ‬انهم‭ ‬يخوضون‭ ‬حربا‭ ‬وجودية‭ ‬مع‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ومحاولة‭ ‬فرض‭ ‬مشروعه‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والساحة‭ ‬الأوروبية‭

‬إحدى‭ ‬ساحاته‭ ‬هذه‭ ‬المعركة،‭ ‬ولهذا‭ ‬سيكون‭ ‬استهداف‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬ومحاولة‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬تأثير‭ ‬أو‭ ‬نفوذ‭ ‬لهم‭ ‬هدفا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

ويعزز‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬بالطبع‭ ‬صعود‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬انحاء‭ ‬أوروبا‭.‬

للأسف‭ ‬الذي‭ ‬يشجعهم‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬هذا‭ ‬التمييز‭ ‬العنصري‭ ‬والعداء‭ ‬للعرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬حقيقة‭ ‬ان‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والاسلامية‭ ‬لا‭ ‬تفعل‭ ‬شيئا‭ ‬تقريبا‭ ‬للدفاع‭ ‬عنهم‭ ‬وحمايتهم‭.‬