الصين.. ابتكار روبوت حشرة لاستكشاف القمر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن المبتكر جياوتونغ قاو فنغ من جامعة شانغهاي صنع روبوت يحاكي شكل الحشرة، يتميز بالاستقرار والقدرة على تحمل الأحمال والحركة السلسة.
ويشير جياوتونغ إلى أن المهندسين عملوا على تصميم روبوت بستة أطراف يشبه الحشرة لاستكشاف سطح القمر في المستقبل.
ويقول: «صنعنا روبوتا بستة أطراف يمكنه الهبوط والمشي لتحقيق اختراق نوعي في مجال الفضاء الجوي».
ووفقا له، يرفع الروبوت الحشرة ثلاث أرجل في الوقت نفسه، وتشكل بقية الأرجل دعامة ثلاثية تسمح له بالبقاء مستقرا حتى في حالة تلف إحدى ساقيه، مشيرا إلى أن اختبارات هذا الروبوت تجري في شنغهاي.
وتجدر الإشارة إلى أن الصين تعمل بنشاط على تطوير برنامجها الفضائي الوطني، وابتكار أقمار صناعية وتقنيات للأرصاد الجوية والاتصالات والملاحة مصممة لاستكشاف القمر والمريخ والكواكب الأخرى، وبالإضافة إلى ذلك للصين محطة فضائية تعمل في المدار.
MENAFN20112024000055011008ID1108908693
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.