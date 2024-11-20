الصين.. ابتكار روبوت حشرة لاستكشاف القمر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويشير‭ ‬جياوتونغ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المهندسين‭ ‬عملوا‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬روبوت‭ ‬بستة‭ ‬أطراف‭ ‬يشبه‭ ‬الحشرة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

ويقول‭: ‬‮«‬صنعنا‭ ‬روبوتا‭ ‬بستة‭ ‬أطراف‭ ‬يمكنه‭ ‬الهبوط‭ ‬والمشي‭ ‬لتحقيق‭ ‬اختراق‭ ‬نوعي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭ ‬الجوي‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬له،‭ ‬يرفع‭ ‬الروبوت‭ ‬الحشرة‭ ‬ثلاث‭ ‬أرجل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬وتشكل‭ ‬بقية‭ ‬الأرجل‭ ‬دعامة‭ ‬ثلاثية‭ ‬تسمح‭ ‬له‭ ‬بالبقاء‭ ‬مستقرا‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تلف‭ ‬إحدى‭ ‬ساقيه،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اختبارات‭ ‬هذا‭ ‬الروبوت‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬شنغهاي‭.‬

وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬تعمل‭ ‬بنشاط‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برنامجها‭ ‬الفضائي‭ ‬الوطني،‭ ‬وابتكار‭ ‬أقمار‭ ‬صناعية‭ ‬وتقنيات‭ ‬للأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬والاتصالات‭ ‬والملاحة‭ ‬مصممة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬القمر‭ ‬والمريخ‭ ‬والكواكب‭ ‬الأخرى،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬للصين‭ ‬محطة‭ ‬فضائية‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬المدار‭.‬