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الصين.. ابتكار روبوت حشرة لاستكشاف القمر

11/20/2024 7:07:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬المبتكر‭ ‬جياوتونغ‭ ‬قاو‭ ‬فنغ‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬شانغهاي‭ ‬صنع‭ ‬روبوت‭ ‬يحاكي‭ ‬شكل‭ ‬الحشرة،‭ ‬يتميز‭ ‬بالاستقرار‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬الأحمال‭ ‬والحركة‭ ‬السلسة‭.‬

ويشير‭ ‬جياوتونغ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المهندسين‭ ‬عملوا‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬روبوت‭ ‬بستة‭ ‬أطراف‭ ‬يشبه‭ ‬الحشرة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

ويقول‭: ‬‮«‬صنعنا‭ ‬روبوتا‭ ‬بستة‭ ‬أطراف‭ ‬يمكنه‭ ‬الهبوط‭ ‬والمشي‭ ‬لتحقيق‭ ‬اختراق‭ ‬نوعي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭ ‬الجوي‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬له،‭ ‬يرفع‭ ‬الروبوت‭ ‬الحشرة‭ ‬ثلاث‭ ‬أرجل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬وتشكل‭ ‬بقية‭ ‬الأرجل‭ ‬دعامة‭ ‬ثلاثية‭ ‬تسمح‭ ‬له‭ ‬بالبقاء‭ ‬مستقرا‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تلف‭ ‬إحدى‭ ‬ساقيه،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اختبارات‭ ‬هذا‭ ‬الروبوت‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬شنغهاي‭.‬

وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬تعمل‭ ‬بنشاط‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برنامجها‭ ‬الفضائي‭ ‬الوطني،‭ ‬وابتكار‭ ‬أقمار‭ ‬صناعية‭ ‬وتقنيات‭ ‬للأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬والاتصالات‭ ‬والملاحة‭ ‬مصممة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬القمر‭ ‬والمريخ‭ ‬والكواكب‭ ‬الأخرى،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬للصين‭ ‬محطة‭ ‬فضائية‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬المدار‭.‬

MENAFN20112024000055011008ID1108908693

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