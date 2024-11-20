جنون ((بتكوين)) يتواصل.. والـعـمـلـة تـتـجـاوز 94 ألــــف دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحصلت‭ ‬الأسعار‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬تجريها‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ترامب‭ ‬ميديا‭ ‬آند‭ ‬تكنولوجي‭ ‬غروب‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬للرئيس‭ ‬المنتخب،‭ ‬لشراء‭ ‬سوق‭ ‬الأصول‭ ‬الرقمية‭ ‬‮«‬باكت‭ ‬هولدينغز‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬الشركتين‭.‬

وشملت‭ ‬التطورات‭ ‬الأخرى‭ ‬خطة‭ ‬‮«‬ناسداك‮»‬‭ ‬لإدراج‭ ‬خيارات‭ ‬تداول‭ ‬على‭ ‬صندوق‭ ‬‮«‬آي‭ ‬شيرز‭ ‬بتكوين‭ ‬تراست‮»‬‭ ‬بقيمة‭ ‬44‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬ودفع‭ ‬‮«‬غولدمان‭ ‬ساكس‮»‬‭ ‬لفصل‭ ‬منصة‭ ‬الأصول‭ ‬الرقمية‭ ‬الخاصة‭ ‬به،‭ ‬وهي‭ ‬علامات‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تغلغل‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬سلاسل‭ ‬الكتل‭ ‬‮«‬بلوك‭ ‬تشين‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬أعمق‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭.‬

وبلغت‭ ‬بتكوين‭ ‬مستوى‭ ‬قياسياً‭ ‬جديداً‭ ‬عند‭ ‬94‭.‬032‭ ‬دولاراً‭. ‬يتوقع‭ ‬بعض‭ ‬المستثمرين‭ ‬أن‭ ‬تجذب‭ ‬خيارات‭ ‬صناديق‭ ‬بتكوين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التدفقات‭ ‬إلى‭ ‬العملة‭ ‬المشفرة‭ ‬التي‭ ‬ارتفعت‭ ‬قيمتها‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬داعم‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية،‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬بالرئاسة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭.‬

وارتفعت‭ ‬أكبر‭ ‬الأصول‭ ‬الرقمية‭ ‬بنحو‭ ‬40‭% ‬منذ‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬وعود‭ ‬تضمنت‭ ‬جعل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عاصمة‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬