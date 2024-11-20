Thursday, 21 November 2024 01:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جنون ((بتكوين)) يتواصل.. والـعـمـلـة تـتـجـاوز 94 ألــــف دولار

11/20/2024 7:07:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سجل‭ ‬سعر‭ ‬بتكوين‭ ‬أعلى‭ ‬مستوياته‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬مدعوماً‭ ‬بسلسلة‭ ‬من‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التبني‭ ‬المتزايد‭ ‬لصناعة‭ ‬الأصول‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مؤيد‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬

وحصلت‭ ‬الأسعار‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬تجريها‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ترامب‭ ‬ميديا‭ ‬آند‭ ‬تكنولوجي‭ ‬غروب‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬للرئيس‭ ‬المنتخب،‭ ‬لشراء‭ ‬سوق‭ ‬الأصول‭ ‬الرقمية‭ ‬‮«‬باكت‭ ‬هولدينغز‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬الشركتين‭.‬

وشملت‭ ‬التطورات‭ ‬الأخرى‭ ‬خطة‭ ‬‮«‬ناسداك‮»‬‭ ‬لإدراج‭ ‬خيارات‭ ‬تداول‭ ‬على‭ ‬صندوق‭ ‬‮«‬آي‭ ‬شيرز‭ ‬بتكوين‭ ‬تراست‮»‬‭ ‬بقيمة‭ ‬44‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬ودفع‭ ‬‮«‬غولدمان‭ ‬ساكس‮»‬‭ ‬لفصل‭ ‬منصة‭ ‬الأصول‭ ‬الرقمية‭ ‬الخاصة‭ ‬به،‭ ‬وهي‭ ‬علامات‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تغلغل‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬سلاسل‭ ‬الكتل‭ ‬‮«‬بلوك‭ ‬تشين‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬أعمق‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭.‬

وبلغت‭ ‬بتكوين‭ ‬مستوى‭ ‬قياسياً‭ ‬جديداً‭ ‬عند‭ ‬94‭.‬032‭ ‬دولاراً‭. ‬يتوقع‭ ‬بعض‭ ‬المستثمرين‭ ‬أن‭ ‬تجذب‭ ‬خيارات‭ ‬صناديق‭ ‬بتكوين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التدفقات‭ ‬إلى‭ ‬العملة‭ ‬المشفرة‭ ‬التي‭ ‬ارتفعت‭ ‬قيمتها‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬داعم‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية،‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬بالرئاسة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭.‬

وارتفعت‭ ‬أكبر‭ ‬الأصول‭ ‬الرقمية‭ ‬بنحو‭ ‬40‭% ‬منذ‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬وعود‭ ‬تضمنت‭ ‬جعل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عاصمة‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

MENAFN20112024000055011008ID1108908692

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث