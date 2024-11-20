جنون ((بتكوين)) يتواصل.. والـعـمـلـة تـتـجـاوز 94 ألــــف دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
سجل سعر بتكوين أعلى مستوياته على الإطلاق، مدعوماً بسلسلة من التطورات التي تسلط الضوء على التبني المتزايد لصناعة الأصول الرقمية في الولايات المتحدة تحت قيادة مؤيد العملات المشفرة دونالد ترامب.
وحصلت الأسعار على دعم من محادثات تجريها شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب» التابعة للرئيس المنتخب، لشراء سوق الأصول الرقمية «باكت هولدينغز»، ما رفع أسعار أسهم الشركتين.
وشملت التطورات الأخرى خطة «ناسداك» لإدراج خيارات تداول على صندوق «آي شيرز بتكوين تراست» بقيمة 44 مليار دولار للمرة الأولى، ودفع «غولدمان ساكس» لفصل منصة الأصول الرقمية الخاصة به، وهي علامات على كيفية تغلغل العملات المشفرة وتكنولوجيا سلاسل الكتل «بلوك تشين» بشكل أعمق في النظام المالي.
وبلغت بتكوين مستوى قياسياً جديداً عند 94.032 دولاراً. يتوقع بعض المستثمرين أن تجذب خيارات صناديق بتكوين في الولايات المتحدة مزيداً من التدفقات إلى العملة المشفرة التي ارتفعت قيمتها بعد فوز داعم العملات الرقمية، دونالد ترامب، بالرئاسة في الانتخابات الأمريكية.
وارتفعت أكبر الأصول الرقمية بنحو 40% منذ فوز ترامب في الانتخابات في 5 نوفمبر بناءً على وعود تضمنت جعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم.
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