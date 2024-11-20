مـخـلـوق فـي قـاع المـحـيـط يـثـيـر حـيـرة العلماء.. قد تظنه ((رموشا صناعية لامعة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

عند‭ ‬النظرة‭ ‬الأولى‭ ‬لهذا‭ ‬المخلوق،‭ ‬قد‭ ‬يخطئ‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأنه‭ ‬زوج‭ ‬من‭ ‬الرموش‭ ‬الصناعية‭ ‬اللامعة،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬المخلوق‭ ‬حقيقي‭ ‬للغاية‭ ‬وتم‭ ‬اكتشافه‭ ‬عند‭ ‬تقاطع‭ ‬ثلاث‭ ‬صفائح‭ ‬تكتونية‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭. ‬فخلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية،‭ ‬استخدم‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬شميدت‭ ‬للمحيطات،‭ ‬روبوتا‭ ‬تحت‭ ‬الماء‭ ‬لتمشيط‭ ‬قاع‭ ‬البحر،‭ ‬وكانت‭ ‬المفاجأة‭ ‬حينما‭ ‬تم‭ ‬اكتشاف‭ ‬مخلوق‭ ‬بحري‭ ‬مثير‭ ‬للدهشة،‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬الرموش‭ ‬الصناعية‭ ‬اللامعة‮»‬،‭ ‬وجرى‭ ‬اكتشافه‭ ‬عند‭ ‬تقاطع‭ ‬3‭ ‬صفائح‭ ‬تكتونية‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭. ‬المخلوق‭ ‬الغريب‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬ديدان‭ ‬متعددة‭ ‬الأشعار،‭ ‬وهي‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬الديدان‭ ‬البحرية‭ ‬أو‭ ‬الديدان‭ ‬الشعيرية‭. ‬والتقط‭ ‬الباحثون‭ ‬عدة‭ ‬صور‭ ‬وفيديوهات‭ ‬للمخلوق‭ ‬الغريب،‭ ‬وتداولها‭ ‬رواد‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وانهالت‭ ‬عليه‭ ‬التعليقات‭ ‬المثيرة‭ ‬للغرابة،‭ ‬إذ‭ ‬وصفه‭ ‬أحد‭ ‬المشاهدين‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬شجرة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬أعماق‭ ‬البحار‮»‬،‭ ‬وقال‭ ‬آخر‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬الأمر‭ ‬وكأننا‭ ‬جمعنا‭ ‬رمشين‭ ‬معًا‮»‬‭. ‬جرى‭ ‬رصد‭ ‬الدودة‭ ‬متعددة‭ ‬الأشعار‭ ‬خلال‭ ‬قيام‭ ‬‮«‬روبوت‮»‬،‭ ‬بفحص‭ ‬كل‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬جسم‭ ‬المخلوق،‭ ‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬زوجا‭ ‬من‭ ‬النتوءات‭ ‬اللحمية‭ ‬تسمى‭ ‬البارابوديا‭ ‬المغطاة‭ ‬بشعيرات‭. ‬وبعض‭ ‬الديدان‭ ‬لها‭ ‬خاصية‭ ‬التلألؤ‭ ‬الحيوي،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬المخلوق‭ ‬الأخير‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬هياكل‭ ‬بروتينية‭ ‬في‭ ‬الشعيرات‭ ‬التي‭ ‬تجعلها‭ ‬قزحية‭ ‬اللون‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬معهد‭ ‬شميدت‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬‮«‬انستجرام‮»‬‭ ‬وسبحان‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬خلق‭ ‬ما‭ ‬يرى‭ ‬وما‭ ‬لا‭ ‬يرى‭.‬