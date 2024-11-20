مـخـلـوق فـي قـاع المـحـيـط يـثـيـر حـيـرة العلماء.. قد تظنه ((رموشا صناعية لامعة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مخلوقات كثيرة تثير دهشة العلماء مع كل اكتشاف، آخرها العثور على مخلوق بحري جرى رصده للمرة الأولى في عالم البحار، عن طريق استخدام روبوت عمل في قاع المحيط الهادئ.
عند النظرة الأولى لهذا المخلوق، قد يخطئ البعض في الاعتقاد بأنه زوج من الرموش الصناعية اللامعة، لكن هذا المخلوق حقيقي للغاية وتم اكتشافه عند تقاطع ثلاث صفائح تكتونية في المحيط الهادئ. فخلال الأيام الماضية، استخدم باحثون من معهد شميدت للمحيطات، روبوتا تحت الماء لتمشيط قاع البحر، وكانت المفاجأة حينما تم اكتشاف مخلوق بحري مثير للدهشة، أطلق عليه «الرموش الصناعية اللامعة»، وجرى اكتشافه عند تقاطع 3 صفائح تكتونية في المحيط الهادئ. المخلوق الغريب عبارة عن ديدان متعددة الأشعار، وهي فئة من الديدان البحرية أو الديدان الشعيرية. والتقط الباحثون عدة صور وفيديوهات للمخلوق الغريب، وتداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وانهالت عليه التعليقات المثيرة للغرابة، إذ وصفه أحد المشاهدين بأنه «شجرة عيد الميلاد في أعماق البحار»، وقال آخر «يبدو الأمر وكأننا جمعنا رمشين معًا». جرى رصد الدودة متعددة الأشعار خلال قيام «روبوت»، بفحص كل جزء من جسم المخلوق، حيث تبين أن لديه زوجا من النتوءات اللحمية تسمى البارابوديا المغطاة بشعيرات. وبعض الديدان لها خاصية التلألؤ الحيوي، ولكن هذا المخلوق الأخير يحتوي على هياكل بروتينية في الشعيرات التي تجعلها قزحية اللون» وفق معهد شميدت عبر حسابه على «انستجرام» وسبحان الله الذي خلق ما يرى وما لا يرى.
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