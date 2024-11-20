((الوكالة التجارية العالمية)) تعلن وصول ((بايك)) في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبمناسبة الافتتاح، أعلنت الوكالة التجارية العالمية للسيارات إطلاق عروض خاصة على جميع الطرازات .

وتوفر الوكالة التجارية العالمية للسيارات خيارات متنوعة من طرازات مختلفة للسوق البحريني، وذلك في صالة العرض الجديدة في توبلي، تتنوع ما بين السيدان والدفع الرباعي الرياضية X35 ، X55 ، X7 ، والسيارات المخصصة للطرق الوعرة : سيارة BJ40) متوافرة بأربعة أبواب وبابين ) ، وسيارة BJ60) متوافرة بخمسة مقاعد وسبعة مقاعد ) ، وسيارة BJ80) سيارة مخصصة للطرق الوعرة جدًا ) وسيارة BJ30 الجديدة كليًا .

تم تصميم كل طراز لتقديم أداء استثنائي وتوفير ميزات أمان متطورة وتأتي بتصميم أنيق . وتم تصميم مجموعة السيارات المخصصة للطرق الوعرة، التي تضم طرازات قوية ومتعددة الاستخدامات مثل BJ40 و BJ60 و BJ80 ، للتغلب على التضاريس المتنوعة في البحرين، ابتداءً من شوارع المدينة وصولًا إلى المناظر الطبيعية الصحراوية .

وأثبتت بايك (BAIC) - وهي علامة تجارية تشترك في مفهومها مع الجودة والابتكار والموثوقية - حضورًا قويًا في قطاع السيارات العالمية .



وبتراثها الغني والتزامها بالتقدم التقني، تقدم مجموعة متنوعة من السيارات التي تتناسب مع جميع أنماط الحياة، ابتداءً من المسافرين في المناطق الحضرية وصولًا إلى المغامرين عشاق الطرق الوعرة .

وقالت رئيسة الوكالة التجارية العالمية للسيارات سوزان سلمان كانو : « نحن سعداء بتقديم سيارات بايك (BAIC) إلى السوق البحرينية . إن التزام بايك (BAIC) بالابتكار والجودة يتوافق تمامًا مع رؤيتنا لتقديم أفضل حلول السيارات إلى عملائنا . ونحن على ثقة بأن بايك (BAIC) ستأسر قلوب المستهلكين البحرينيين بتصميماتها الأنيقة وتقنيتها المتطورة وأدائها الاستثنائي ».

ويعتبر دخول بايك (BAIC) مؤخرًا إلى البحرين إنجازًا مهمًا، نظرًا لما تقدمه من أحدث التقنيات وحلول التنقل المستدامة إلى المنطقة . وتهدف العلامة التجارية إلى إعادة تعريف تجربة القيادة من خلال دمج السلامة والراحة والذكاء في كل سيارة .

وذكر ليو مينجزي، مدير منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لشركة بايك (BAIC) إنترناشونال : « تلتزم بايك (BAIC) بتصنيع سيارات أكثر ذكاءً تعطي الأولوية للسلامة والراحة والذكاء .

ونحن متحمسون للشراكة مع الوكالة التجارية العالمية للسيارات لتقديم منتجاتنا المبتكرة إلى السوق البحرينية والمساهمة في قطاع السيارات المتنامي في البلاد ».

بدوره، أوضح ك . ن . سينغ، نائب رئيس الوكالة التجارية العالمية للسيارات : « بصفتي نائب رئيس الوكالة التجارية العالمية للسيارات، يسعدني أن أقدم بايك (BAIC) إلى البحرين، وهي علامة تجارية تجمع بسلاسة بين الابتكار والجودة بأسعار معقولة .



ومن خلال الفريق ذي الكفاءة المخصص لإرضاء العملاء، والنماذج المصممة للمغامرات في الحضر وعلى الطرق الوعرة، تقدم بايك (BAIC) لسائقي السيارات المميزين خيارًا موثوقا ومتعدد الاستخدامات . نحن متحمسون لتمكين سائقي البحرين من السيارات التي لا تتفوق فقط في شوارع المدينة ولكنها تقدم أيضًا أداءً استثنائيًا في ظروف الطرق الوعرة، مما يعكس التزامنا بتجربة سيارات فريدة وثرية ».