((الوكالة التجارية العالمية)) تعلن وصول ((بايك)) في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت الوكالة التجارية العالمية للسيارات ذ . م . م، الموزع الرائد للسيارات في البحرين، وصول العلامة التجارية « بايك (BAIC)» ، وهي علامة تجارية صينية مشهورة للسيارات، لتمثل عصرًا جديدًا في مشهد السيارات داخل المملكة .
وبمناسبة الافتتاح، أعلنت الوكالة التجارية العالمية للسيارات إطلاق عروض خاصة على جميع الطرازات .
وتوفر الوكالة التجارية العالمية للسيارات خيارات متنوعة من طرازات مختلفة للسوق البحريني، وذلك في صالة العرض الجديدة في توبلي، تتنوع ما بين السيدان والدفع الرباعي الرياضية X35 ، X55 ، X7 ، والسيارات المخصصة للطرق الوعرة : سيارة BJ40) متوافرة بأربعة أبواب وبابين ) ، وسيارة BJ60) متوافرة بخمسة مقاعد وسبعة مقاعد ) ، وسيارة BJ80) سيارة مخصصة للطرق الوعرة جدًا ) وسيارة BJ30 الجديدة كليًا .
تم تصميم كل طراز لتقديم أداء استثنائي وتوفير ميزات أمان متطورة وتأتي بتصميم أنيق . وتم تصميم مجموعة السيارات المخصصة للطرق الوعرة، التي تضم طرازات قوية ومتعددة الاستخدامات مثل BJ40 و BJ60 و BJ80 ، للتغلب على التضاريس المتنوعة في البحرين، ابتداءً من شوارع المدينة وصولًا إلى المناظر الطبيعية الصحراوية .
وأثبتت بايك (BAIC) - وهي علامة تجارية تشترك في مفهومها مع الجودة والابتكار والموثوقية - حضورًا قويًا في قطاع السيارات العالمية .
وبتراثها الغني والتزامها بالتقدم التقني، تقدم مجموعة متنوعة من السيارات التي تتناسب مع جميع أنماط الحياة، ابتداءً من المسافرين في المناطق الحضرية وصولًا إلى المغامرين عشاق الطرق الوعرة .
وقالت رئيسة الوكالة التجارية العالمية للسيارات سوزان سلمان كانو : « نحن سعداء بتقديم سيارات بايك (BAIC) إلى السوق البحرينية . إن التزام بايك (BAIC) بالابتكار والجودة يتوافق تمامًا مع رؤيتنا لتقديم أفضل حلول السيارات إلى عملائنا . ونحن على ثقة بأن بايك (BAIC) ستأسر قلوب المستهلكين البحرينيين بتصميماتها الأنيقة وتقنيتها المتطورة وأدائها الاستثنائي ».
ويعتبر دخول بايك (BAIC) مؤخرًا إلى البحرين إنجازًا مهمًا، نظرًا لما تقدمه من أحدث التقنيات وحلول التنقل المستدامة إلى المنطقة . وتهدف العلامة التجارية إلى إعادة تعريف تجربة القيادة من خلال دمج السلامة والراحة والذكاء في كل سيارة .
وذكر ليو مينجزي، مدير منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لشركة بايك (BAIC) إنترناشونال : « تلتزم بايك (BAIC) بتصنيع سيارات أكثر ذكاءً تعطي الأولوية للسلامة والراحة والذكاء .
ونحن متحمسون للشراكة مع الوكالة التجارية العالمية للسيارات لتقديم منتجاتنا المبتكرة إلى السوق البحرينية والمساهمة في قطاع السيارات المتنامي في البلاد ».
بدوره، أوضح ك . ن . سينغ، نائب رئيس الوكالة التجارية العالمية للسيارات : « بصفتي نائب رئيس الوكالة التجارية العالمية للسيارات، يسعدني أن أقدم بايك (BAIC) إلى البحرين، وهي علامة تجارية تجمع بسلاسة بين الابتكار والجودة بأسعار معقولة .
ومن خلال الفريق ذي الكفاءة المخصص لإرضاء العملاء، والنماذج المصممة للمغامرات في الحضر وعلى الطرق الوعرة، تقدم بايك (BAIC) لسائقي السيارات المميزين خيارًا موثوقا ومتعدد الاستخدامات . نحن متحمسون لتمكين سائقي البحرين من السيارات التي لا تتفوق فقط في شوارع المدينة ولكنها تقدم أيضًا أداءً استثنائيًا في ظروف الطرق الوعرة، مما يعكس التزامنا بتجربة سيارات فريدة وثرية ».
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