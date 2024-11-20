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دعوة للاحتفاء بالثقافة الشعبية اليابانية من خـلال مـهـرجـان أفـلام الأنمي والتوكوساتسو

11/20/2024 7:07:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يسر‭ ‬سفارة‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬اليابانية‭ ‬للأعمال‭ ‬والصداقة‭ ‬وشركة‭ ‬أونيغيري‭ ‬بلس،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭ -‬نيسان‭ ‬البحرين،‭ ‬ابيكس‭ ‬سينما،‭ ‬ومجموعة‭ ‬اللولو‭ ‬العالمية،‭ ‬دعوتكم‭ ‬لحضور‭ ‬مهرجان‭ ‬أفلام‭ ‬الأنمي‭ ‬والتوكوساتسو‭ (‬السينما‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتأثيرات‭ ‬الخاصة‭) ‬اليابانية‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭.‬

سيعرض‭ ‬المهرجان‭ ‬مجموعة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أفلام‭ ‬يابانية‭ ‬رائعة،‭ ‬تشمل‭ ‬أفلام‭ ‬الأنمي‭ ‬والتوكوساتسو‭ (‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بالتأثيرات‭ ‬الخاصة‭ ‬اليابانية‭). ‬

من‭ ‬الأفلام‭ ‬الحماسية‭ ‬للتوكوساتسو‭ ‬إلى‭ ‬المغامرات‭ ‬العائلية‭ ‬الممتعة،‭ ‬يقدم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬شيئًا‭ ‬للجميع‭.‬

سيبدأ‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬بفيلم‭ ‬‮«‬شين‭ ‬ماسكيدا‭ ‬رايدر‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬فيلم‭ ‬توكوساتسو‭ ‬مثير‭. ‬

ستبدأ‭ ‬العروض‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬19‭:‬00،‭ ‬مع‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬18‭:‬30‭. ‬في‭ ‬22‭ ‬نوفمبر،‭ ‬سيعرض‭ ‬المهرجان‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬داروريزر‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬فيلم‭ ‬حركة‭ ‬درامي‭ ‬مثير‭. ‬وسيحظى‭ ‬الحضور‭ ‬بفرصة‭ ‬للقاء‭ ‬شخصية‭ ‬الفيلم‭ ‬‮«‬داروريزر‮»‬‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬18‭:‬30‭.‬

في‭ ‬23‭ ‬نوفمبر،‭ ‬سيعرض‭ ‬المهرجان‭ ‬الفيلم‭ ‬العائلي‭ ‬‮«‬دورايمون‭: ‬ديناصور‭ ‬نوبِيتا‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬مغامرة‭ ‬دافئة‭ ‬وممتعة‭ ‬لجميع‭ ‬الأعمار‭.‬

وسيختتم‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬نوفمبر‭ ‬بفيلم‭ ‬‮«‬ميكا‭ ‬أودي‭: ‬الأطراف‭ ‬الميكانيكية‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬فيلم‭ ‬خيال‭ ‬علمي‭ ‬مليء‭ ‬بالإثارة‭ ‬والمعارك‭ ‬المستقبلية‭.‬

ستقام‭ ‬جميع‭ ‬العروض‭ ‬في‭ ‬سينما‭ ‬إبيكس،‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الدانة،‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬19‭:‬00‭. ‬الدخول‭ ‬مجاني‭.‬

سواء‭ ‬كنت‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬الأنمي‭ ‬والتوكوساتسو‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬طويل‭ ‬أو‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العالم،‭ ‬يوفر‭ ‬المهرجان‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬لاكتشاف‭ ‬سحر‭ ‬السينما‭ ‬اليابانية‭. ‬

كما‭ ‬يُعتبر‭ ‬لقاء‭ ‬‮«‬داروريزر‮»‬‭ ‬فرصة‭ ‬خاصة‭ ‬لمقابلة‭ ‬شخصية‭ ‬بطل‭ ‬الأفلام‭ ‬الحركية‭ ‬في‭ ‬الموقع‭.‬

نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الترحيب‭ ‬بكم‭ ‬في‭ ‬سينما‭ ‬إبيكس‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬المثير‭. ‬

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