دعوة للاحتفاء بالثقافة الشعبية اليابانية من خـلال مـهـرجـان أفـلام الأنمي والتوكوساتسو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يسر سفارة اليابان في مملكة البحرين بالتعاون مع جمعية البحرين اليابانية للأعمال والصداقة وشركة أونيغيري بلس، وبدعم من شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده -نيسان البحرين، ابيكس سينما، ومجموعة اللولو العالمية، دعوتكم لحضور مهرجان أفلام الأنمي والتوكوساتسو (السينما الخاصة بالتأثيرات الخاصة) اليابانية من 21 إلى 24 نوفمبر 2024.
سيعرض المهرجان مجموعة مميزة من أربعة أفلام يابانية رائعة، تشمل أفلام الأنمي والتوكوساتسو (التي تتميز بالتأثيرات الخاصة اليابانية).
من الأفلام الحماسية للتوكوساتسو إلى المغامرات العائلية الممتعة، يقدم هذا الحدث شيئًا للجميع.
سيبدأ المهرجان في 21 نوفمبر 2024 بفيلم «شين ماسكيدا رايدر»، وهو فيلم توكوساتسو مثير.
ستبدأ العروض في الساعة 19:00، مع حفل الافتتاح في الساعة 18:30. في 22 نوفمبر، سيعرض المهرجان فيلم «داروريزر»، وهو فيلم حركة درامي مثير. وسيحظى الحضور بفرصة للقاء شخصية الفيلم «داروريزر» في الساعة 18:30.
في 23 نوفمبر، سيعرض المهرجان الفيلم العائلي «دورايمون: ديناصور نوبِيتا»، وهو مغامرة دافئة وممتعة لجميع الأعمار.
وسيختتم المهرجان في 24 نوفمبر بفيلم «ميكا أودي: الأطراف الميكانيكية»، وهو فيلم خيال علمي مليء بالإثارة والمعارك المستقبلية.
ستقام جميع العروض في سينما إبيكس، في مجمع الدانة، ابتداءً من الساعة 19:00. الدخول مجاني.
سواء كنت من محبي الأنمي والتوكوساتسو منذ زمن طويل أو جديد في هذا العالم، يوفر المهرجان فرصة رائعة لاكتشاف سحر السينما اليابانية.
كما يُعتبر لقاء «داروريزر» فرصة خاصة لمقابلة شخصية بطل الأفلام الحركية في الموقع.
نتطلع إلى الترحيب بكم في سينما إبيكس لهذا الحدث المثير.
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