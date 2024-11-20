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نهاية مسيرة نادال الأسطورية

11/20/2024 7:07:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ملقة‭ (‬إسبانيا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أسدل‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬المسيرة‭ ‬الأسطورية‭ ‬للنجم‭ ‬الإسباني‭ ‬رافايل‭ ‬نادال،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أقصى‭ ‬المنتخب‭ ‬الهولندي‭ ‬نظيره‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬ديفيس‭ ‬بكرة‭ ‬المضرب‭.‬

وخسر‭ ‬‮«‬الماتادور‮»‬‭ ‬البالغ‭ ‬38‭ ‬عاما‭ ‬والمتوّج‭ ‬بـ22‭ ‬لقبا‭ ‬كبيرا،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭ ‬أمام‭ ‬بوتيك‭ ‬فان‭ ‬دي‭ ‬زاندسخولب‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و4‭-‬6،‭ ‬لكن‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬المصنف‭ ‬ثالثا‭ ‬عالميا‭ ‬أطال‭ ‬موعد‭ ‬اعتزال‭ ‬مواطنه‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الفردي‭ ‬على‭ ‬تالون‭ ‬جريكسبور‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-0‭) ‬و6‭-‬3‭ ‬فارضا‭ ‬مباراة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬الزوجي‭ ‬حقق‭ ‬فيها‭ ‬المنتخب‭ ‬الهولندي‭ ‬الفوز‭.‬

وفاز‭ ‬الثنائي‭ ‬فان‭ ‬دي‭ ‬زاندسخولب‭ ‬وويسلي‭ ‬كولهوف‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7/4‭) ‬و7‭-‬6‭ (‬7/3‭)‬،‭ ‬ضاربا‭ ‬موعدا‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬كندا‭ ‬أو‭ ‬ألمانيا‭.‬

وقال‭ ‬نادال‭ ‬للجماهير‭ ‬في‭ ‬ملقة‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬تكريمه‭ ‬بمناسبة‭ ‬اعتزاله‭: ‬‮«‬أغادر‭ ‬وأنا‭ ‬أشعر‭ ‬بالسلام،‭ ‬لأنني‭ ‬تركت‭ ‬إرثا،‭ ‬أشعر‭ ‬حقا‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬رياضيا‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬شخصيا‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الحب‭ ‬الذي‭ ‬تلقيته،‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬فقط‭ ‬لما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬بالقدر‭ ‬ذاته‮»‬‭.‬

وقدم‭ ‬نادال‭ ‬الشكر‭ ‬للعديد‭ ‬ممن‭ ‬ساعدوه‭ ‬في‭ ‬رحلته،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عمه‭ ‬توني‭ ‬نادال‭ ‬الذي‭ ‬دربه‭ ‬منذ‭ ‬طفولته‭ ‬حتى‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مسيرته‭.‬

وأردف‭ ‬المصنّف‭ ‬154‭ ‬راهنا‭: ‬‮«‬الألقاب‭ ‬والأرقام‭ ‬موجودة‭ ‬والجميع‭ ‬يعرفها،‭ ‬لكن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أُذكر‭ ‬بها‭ ‬أكثر‭ ‬هي‭ ‬كشخص‭ ‬جيد،‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬مايوركا‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬الأسطورة‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬سفيرا‭ ‬جيدا‮»‬‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يخشى‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬حياته‭.‬

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