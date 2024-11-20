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67 فائزا بالميداليات لم يخضعوا للاختبارات

11/20/2024 7:07:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لايبزج‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ذكر‭ ‬تقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للاختبارات‭ ‬أن‭ ‬3ر10‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الرياضيين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬67‭ ‬رياضيا‭ ‬فازوا‭ ‬بميداليات،‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اختبار‭ ‬تعاطيهم‭ ‬المواد‭ ‬المنشطة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭.‬

وذكرت‭ ‬المنظمة‭ ‬أنه‭ ‬بينما‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬عدة‭ ‬مجالات‭ ‬للتحسين‮»‬،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬فجوات‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬الاختبار‭.‬

وذكر‭ ‬تقرير‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للاختبارات‭: ‬‮«‬مازال‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬خطط‭ ‬الاختبارات،‭ ‬كما‭ ‬يتضح‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬1108‭ ‬رياضيين‭ (‬3ر10‭ ‬في‭ ‬المئة‭) ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اختبارهم‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬و1432‭ (‬4ر13‭ ‬في‭ ‬المئة‭) ‬منهم‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اختبارهم‭ ‬وفقا‭ ‬للتوصيات‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للاختبارات‭ ‬فإن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬رياضة‭ ‬عالية‭ ‬المخاطر،‭ ‬برزت‭ ‬السباحة‭: ‬18‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اختبارهم‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭. ‬ولم‭ ‬يفز‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اختبارهم‭ ‬بميدالية‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬رياضي،‭ ‬كان‭ ‬لدى‭ ‬الأرجنتين‭ ‬النسبة‭ ‬المئوية‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يخضعوا‭ ‬للاختبار‭ ‬35‭ ‬في‭ ‬المئة،‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬فإن‭ ‬الصين‭ ‬وألمانيا‭ ‬وأمريكا‭ ‬خضع‭ ‬كل‭ ‬رياضييها‭ ‬للاختبار‭ ‬باستثناء‭ ‬رياضي‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬بلد‭.‬

لا‭ ‬تزال‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للاختبارات‭ ‬تعتبر‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الرياضيين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬اختبارهم‭ ‬قبل‭ ‬الألعاب‭ ‬كانت‭ ‬مرتفعة،‭ ‬مما‭ ‬يمثل‭ ‬‮«‬تحسنا‭ ‬كبيرا‮»‬‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬ألعاب‭ ‬طوكيو،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬الرياضيين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اختبارهم‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬في‭ ‬المئة‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يبقى‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬للتحسينات‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الرئيسية‭ ‬مثل‭ ‬القابلية‭ ‬للتنبؤ‭ ‬ونطاق‭ ‬الاختبارات‭.‬

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