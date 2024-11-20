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إنجاز تاريخي لـ ((وستبروك))

11/20/2024 7:07:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لوس‭ ‬أنجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بات‭ ‬راسل‭ ‬وستبروك‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬يحقق‭ ‬200‭ ‬‮«‬ترايبل‭-‬دابل‮»‬‭ (‬ثلاثية‭ ‬مزدوجة‭) ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬متابعات‭ ‬و14‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬وقاد‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ممفيس‭ ‬غريزليز‭ ‬110‭-‬122،‭ ‬ضمن‭ ‬كأس‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭.‬

وبقيَ‭ ‬ناغتس‭ ‬متقدما‭ ‬طوال‭ ‬الأرباع‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬لكن‭ ‬تأخره‭ ‬30‭-‬32‭ ‬لم‭ ‬يمنعه‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭. ‬وساهم‭ ‬الكندي‭ ‬جمال‭ ‬موراي‭ ‬بـ‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬ومايكل‭ ‬بورتر‭ ‬بـ‭ ‬24،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تسجيل‭ ‬لاعبَين‭ ‬آخرين‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ناغتس‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثامن‭ ‬لناغتس‭ ‬الذي‭ ‬قفز‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية،‭ ‬مقابل‭ ‬الخسارة‭ ‬السابعة‭ ‬لغريزليز‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬الإسباني‭ ‬سانتي‭ ‬ألداما‭ ‬أفضل‭ ‬مسجليه‭ ‬بـ28‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬متابعة‭.‬


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