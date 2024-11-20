إنجاز تاريخي لـ ((وستبروك))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبقيَ‭ ‬ناغتس‭ ‬متقدما‭ ‬طوال‭ ‬الأرباع‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬لكن‭ ‬تأخره‭ ‬30‭-‬32‭ ‬لم‭ ‬يمنعه‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭. ‬وساهم‭ ‬الكندي‭ ‬جمال‭ ‬موراي‭ ‬بـ‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬ومايكل‭ ‬بورتر‭ ‬بـ‭ ‬24،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تسجيل‭ ‬لاعبَين‭ ‬آخرين‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ناغتس‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثامن‭ ‬لناغتس‭ ‬الذي‭ ‬قفز‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية،‭ ‬مقابل‭ ‬الخسارة‭ ‬السابعة‭ ‬لغريزليز‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬الإسباني‭ ‬سانتي‭ ‬ألداما‭ ‬أفضل‭ ‬مسجليه‭ ‬بـ28‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬متابعة‭.‬



