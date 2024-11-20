إنجاز تاريخي لـ ((وستبروك))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لوس أنجليس - (أ ف ب): بات راسل وستبروك أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يحقق 200 «ترايبل-دابل» (ثلاثية مزدوجة) في مسيرته، حيث سجل 12 نقطة مع 10 متابعات و14 تمريرة حاسمة وقاد دنفر ناغتس للفوز على مضيفه ممفيس غريزليز 110-122، ضمن كأس أن بي ايه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وبقيَ ناغتس متقدما طوال الأرباع الثلاثة الأولى لكن تأخره 30-32 لم يمنعه من تحقيق الفوز. وساهم الكندي جمال موراي بـ 27 نقطة ومايكل بورتر بـ 24، إلى جانب تسجيل لاعبَين آخرين 10 نقاط أو أكثر في صفوف ناغتس.
وهو الفوز الثامن لناغتس الذي قفز إلى المركز الخامس في المنطقة الغربية، مقابل الخسارة السابعة لغريزليز الذي كان الإسباني سانتي ألداما أفضل مسجليه بـ28 نقطة مع 11 متابعة.
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