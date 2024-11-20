نهاية ((السلسلة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬تايتوم‭ ‬إن‭ ‬خبرة‭ ‬سلتيكس‭ ‬كبطل‭ ‬ساعدت‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬اجتياز‭ ‬اللحظات‭ ‬الصعبة‭ ‬مع‭ ‬تهديد‭ ‬كليفلاند‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬المباراة‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬لعبنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الكبيرة‭. ‬الدوري‭ ‬الأميركي‭ ‬مليء‭ ‬بالفرق‭ ‬الموهوبة‭. ‬اللاعبون‭ ‬سيسجلون‭ ‬نقاطا‭ ‬ويصنعون‭ ‬الفرص‭. ‬أقول‭ ‬ذلك‭ ‬دائما،‭ ‬طريقة‭ ‬استجابتك‭ ‬تظهر‭ ‬مدى‭ ‬تطورك‭ ‬ومدى‭ ‬تميز‭ ‬فريقك‮»‬‭.‬

وأقرّ‭ ‬تايتوم‭ ‬أن‭ ‬إنهاء‭ ‬سجل‭ ‬كليفلاند‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬ومتصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬كان‭ ‬حافزا‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬جاؤوا‭ ‬بسجل‭ ‬15‭-‬0‭ ‬وكانوا‭ ‬يشعرون‭ ‬بأنهم‭ ‬أفضل‭ ‬فريق،‭ ‬ونحن‭ ‬شعرنا‭ ‬بأننا‭ ‬الأفضل‭. ‬الأمر‭ ‬كله‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمنافسة‭. ‬كنا‭ ‬مستعدين‭ ‬للعب‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬







