نهاية ((السلسلة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لوس انجليس - (أ ف ب): أنهى بوسطن سلتيكس بقيادة نجمه جايسون تايتوم صاحب 33 نقطة سلسلة انتصارات ضيفه كليفلاند كافالييرز الـ15 المتتالية منذ بداية الموسم الحالي بفوزه عليه 120-117، ضمن كأس أن بي ايه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وأمطر سلتيكس منافسه بوابل من الرميات عن المسافات البعيدة، حيث سجل 22 رمية ثلاثية، ليهيمن على كليفلاند الذي عاد بقوة في نهاية المباراة بعدما كان متأخرا بفارق 21 نقطة في بداية الشوط الثاني. وعلى الرغم من العودة القوية من كليفلاند، تمكن سلتيكس، حامل لقب الدوري، من التماسك والخروج فائزا. وشملت نقاط تايتوم الـ33 ست رميات ثلاثية، كما أضاف 12 متابعة وسبع تمريرات حاسمة، في أداء جماعي قوي لفريق سلتيكس الذي شهد تسجيل ستة لاعبين 10 نقاط أو أكثر.
وقال تايتوم إن خبرة سلتيكس كبطل ساعدت الفريق على اجتياز اللحظات الصعبة مع تهديد كليفلاند في أواخر المباراة.
وأضاف «لقد لعبنا الكثير من المباريات الكبيرة. الدوري الأميركي مليء بالفرق الموهوبة. اللاعبون سيسجلون نقاطا ويصنعون الفرص. أقول ذلك دائما، طريقة استجابتك تظهر مدى تطورك ومدى تميز فريقك».
وأقرّ تايتوم أن إنهاء سجل كليفلاند الخالي من الهزائم ومتصدر ترتيب المنطقة الشرقية، كان حافزا لأصحاب الأرض.
وأردف «جاؤوا بسجل 15-0 وكانوا يشعرون بأنهم أفضل فريق، ونحن شعرنا بأننا الأفضل. الأمر كله يتعلق بالمنافسة. كنا مستعدين للعب اليوم».
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