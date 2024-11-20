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نهاية ((السلسلة))

11/20/2024 7:07:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لوس‭ ‬انجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أنهى‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬بقيادة‭ ‬نجمه‭ ‬جايسون‭ ‬تايتوم‭ ‬صاحب‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬ضيفه‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬الـ15‭ ‬المتتالية‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬بفوزه‭ ‬عليه‭ ‬120‭-‬117،‭ ‬ضمن‭ ‬كأس‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭. ‬وأمطر‭ ‬سلتيكس‭ ‬منافسه‭ ‬بوابل‭ ‬من‭ ‬الرميات‭ ‬عن‭ ‬المسافات‭ ‬البعيدة،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬22‭ ‬رمية‭ ‬ثلاثية،‭ ‬ليهيمن‭ ‬على‭ ‬كليفلاند‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬القوية‭ ‬من‭ ‬كليفلاند،‭ ‬تمكن‭ ‬سلتيكس،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري،‭ ‬من‭ ‬التماسك‭ ‬والخروج‭ ‬فائزا‭. ‬وشملت‭ ‬نقاط‭ ‬تايتوم‭ ‬الـ33‭ ‬ست‭ ‬رميات‭ ‬ثلاثية،‭ ‬كما‭ ‬أضاف‭ ‬12‭ ‬متابعة‭ ‬وسبع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬جماعي‭ ‬قوي‭ ‬لفريق‭ ‬سلتيكس‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬تسجيل‭ ‬ستة‭ ‬لاعبين‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭.‬

وقال‭ ‬تايتوم‭ ‬إن‭ ‬خبرة‭ ‬سلتيكس‭ ‬كبطل‭ ‬ساعدت‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬اجتياز‭ ‬اللحظات‭ ‬الصعبة‭ ‬مع‭ ‬تهديد‭ ‬كليفلاند‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬المباراة‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬لعبنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الكبيرة‭. ‬الدوري‭ ‬الأميركي‭ ‬مليء‭ ‬بالفرق‭ ‬الموهوبة‭. ‬اللاعبون‭ ‬سيسجلون‭ ‬نقاطا‭ ‬ويصنعون‭ ‬الفرص‭. ‬أقول‭ ‬ذلك‭ ‬دائما،‭ ‬طريقة‭ ‬استجابتك‭ ‬تظهر‭ ‬مدى‭ ‬تطورك‭ ‬ومدى‭ ‬تميز‭ ‬فريقك‮»‬‭.‬

وأقرّ‭ ‬تايتوم‭ ‬أن‭ ‬إنهاء‭ ‬سجل‭ ‬كليفلاند‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬ومتصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬كان‭ ‬حافزا‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬جاؤوا‭ ‬بسجل‭ ‬15‭-‬0‭ ‬وكانوا‭ ‬يشعرون‭ ‬بأنهم‭ ‬أفضل‭ ‬فريق،‭ ‬ونحن‭ ‬شعرنا‭ ‬بأننا‭ ‬الأفضل‭. ‬الأمر‭ ‬كله‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمنافسة‭. ‬كنا‭ ‬مستعدين‭ ‬للعب‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬



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