التربية تنذر مدرسة خاصة وتوجه بإقالة عدد من منتسبيها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وجهت وزارة التربية والتعليم إنذارا إلى إحدى المدارس الخاصة مع التوجيه بإقالة عدد من منتسبيها من الطاقم التعليمي والإداري بعد ثبوت سوء سلوك عدد من الطلبة خلال رحلة ميدانية نفذتها المدرسة من دون قيام مشرفي الرحلة بالسيطرة على سلوكهم وتوجيههم.
وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أمس أن رقابتها مستمرة على جميع المدارس الخاصة ومدى التزامها بالأنظمة والقواعد التي تحكم مباشرة العمليات التعليمية بما في ذلك الأنشطة والبرامج المدرسية خارج الصف الدراسي.
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