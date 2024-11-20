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التربية تنذر مدرسة خاصة وتوجه بإقالة عدد من منتسبيها

11/20/2024 7:07:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وجهت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬إنذارا‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬مع‭ ‬التوجيه‭ ‬بإقالة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬منتسبيها‭ ‬من‭ ‬الطاقم‭ ‬التعليمي‭ ‬والإداري‭ ‬بعد‭ ‬ثبوت‭ ‬سوء‭ ‬سلوك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬ميدانية‭ ‬نفذتها‭ ‬المدرسة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬قيام‭ ‬مشرفي‭ ‬الرحلة‭ ‬بالسيطرة‭ ‬على‭ ‬سلوكهم‭ ‬وتوجيههم‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬رقابتها‭ ‬مستمرة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬ومدى‭ ‬التزامها‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والقواعد‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬مباشرة‭ ‬العمليات‭ ‬التعليمية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬المدرسية‭ ‬خارج‭ ‬الصف‭ ‬الدراسي‭.‬

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