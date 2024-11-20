مقتل 36 وإصابة 50 في هجوم إسرائيلي على تدمر بسوريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬سانا‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬30:13‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬شن‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عدوانا‭ ‬جويا‭ ‬من‭ ‬اتجاه‭ ‬منطقة‭ ‬التنف‭ ‬مستهدفا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأبنية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تدمر‭ ‬بالبادية‭ ‬السورية‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ارتقاء‭ ‬36‭ ‬شهيدا‭ ‬وإصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬وإلحاق‭ ‬أضرار‭ ‬مادية‭ ‬كبيرة‭ ‬بالأبنية‭ ‬المستهدفة‭ ‬والمنطقة‭ ‬المحيطة‮»‬‭. ‬

تنفذ‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإيران‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‭ ‬لكنها‭ ‬بدأت‭ ‬تكثيف‭ ‬هذه‭ ‬الضربات‭ ‬منذ‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنه‭ ‬مسلحون‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬والذي‭ ‬أعقبه‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭. ‬وذكر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أنه‭ ‬شن‭ ‬هجوما‭ ‬استهدف‭ ‬ممرات‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬سوريا‭ ‬ولبنان‭ ‬يقول‭ ‬إنها‭ ‬تُستخدم‭ ‬لنقل‭ ‬أسلحة‭ ‬إلى‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬سورية‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬شنت‭ ‬عدة‭ ‬هجمات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬محافظة‭ ‬حمص‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭. ‬وتقع‭ ‬تدمر‭ ‬في‭ ‬حمص‭. ‬ومدينة‭ ‬تدمر‭ ‬الأثرية‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬والثقافة‭ (‬اليونسكو‭). ‬وفي‭ ‬2015،‭ ‬استولى‭ ‬عليها‭ ‬مسلحو‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وجرى‭ ‬تدمير‭ ‬أجزاء‭ ‬منها‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬القوات‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬استعادتها‭. ‬