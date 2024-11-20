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رئيس وزراء بريطانيا يزور الرياض وأبوظبي ديسمبر المقبل

11/20/2024 7:07:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قالت‭ ‬صحيفة‭ ‬بريطانية‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يزور‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات،‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لجذب‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬فايننشال‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لبلاده‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأوضحت‭ ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬وصفتها‭ ‬بـ«المطلعة‮»‬‭ ‬أن‭ ‬ستارمر‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مليارات‭ ‬الجنيهات‭ ‬الإسترلينية‭ ‬من‭ ‬صناديق‭ ‬الثروة‭ ‬السيادية‭ ‬الخليجية‭ ‬لتعزيز‭ ‬أجندة‭ ‬النمو‭ ‬لحكومة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭.‬

ووفق‭ ‬الصحيفة،‭ ‬تسعى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬تأمين‭ ‬الاستثمارات‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬بين‭ ‬الطاقة‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مشاريع‭ ‬مثل‭ ‬محطة‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬‮«‬سيزويل‭ ‬سي‮»‬‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬إنجلترا‭.‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬قد‭ ‬يقوم‭ ‬أيضاً‭ ‬بزيارة‭ ‬لندن‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الخطط‭ ‬لهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬منها‭ ‬بعد‭.‬

وتملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬استثمارات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬المصانع‭ ‬الكيميائية‭ ‬في‭ ‬تيسايد،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬هو‭ ‬مالك‭ ‬الأغلبية‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتشهد‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬السعودية‭ ‬البريطانية‭ ‬تطوراً‭ ‬مستمراً‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬والاستثمارات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مجالات،‭ ‬بمبالغ‭ ‬مالية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭.‬

‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأسيس‭ ‬مجلس‭ ‬تجاري‭ ‬مشترك‭ ‬هدفه‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬حجم‭ ‬التعاون‭ ‬القائم،‭ ‬وخدمة‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

كما‭ ‬تشهد‭ ‬العلاقات‭ ‬الإماراتية‭ -‬البريطانية‭ ‬تطوراً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬العسكرية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والسياحية‭ ‬والثقافية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العلاقات‭ ‬السياسية‭.‬

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