رئيس وزراء بريطانيا يزور الرياض وأبوظبي ديسمبر المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قالت صحيفة بريطانية إنه من المقرر أن يزور رئيس الوزراء كير ستارمر السعودية والإمارات، الشهر المقبل، في محاولة لجذب استثمارات جديدة للمملكة المتحدة.
ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية لبلاده في المنطقة.
وأوضحت نقلاً عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» أن ستارمر يسعى إلى الحصول على مليارات الجنيهات الإسترلينية من صناديق الثروة السيادية الخليجية لتعزيز أجندة النمو لحكومة حزب العمال.
ووفق الصحيفة، تسعى المملكة المتحدة إلى تأمين الاستثمارات من دول الخليج في قطاعات بين الطاقة والبنية التحتية، بما في ذلك مشاريع مثل محطة الطاقة النووية «سيزويل سي» في شرق إنجلترا.
كما أشارت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد يقوم أيضاً بزيارة لندن العام المقبل، إلا أن الخطط لهذه الزيارة لم يتم الانتهاء منها بعد.
وتملك المملكة العربية السعودية استثمارات كبيرة في المملكة المتحدة، من ذلك المصانع الكيميائية في تيسايد، كما أن صندوق الاستثمارات العامة هو مالك الأغلبية في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم.
وتشهد العلاقات الاقتصادية السعودية البريطانية تطوراً مستمراً على صعيد التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين في عدة مجالات، بمبالغ مالية تصل إلى مليارات الدولارات.
إضافة إلى تأسيس مجلس تجاري مشترك هدفه تعزيز وتطوير حجم التعاون القائم، وخدمة المصالح المشتركة.
كما تشهد العلاقات الإماراتية -البريطانية تطوراً في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية والتعليمية والسياحية والثقافية، إلى جانب العلاقات السياسية.
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