وكالة الطاقة الذرية ترحّب ((بخطوة ملموسة)) لإيران والغرب يندّد بعدم تعاونها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعلى‭ ‬الفور،‭ ‬حذر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية،‭ ‬رافايل‭ ‬غروسي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬تجاهلت‭ ‬حسن‭ ‬نية‭ ‬إيران‭... ‬ووضعت‭ ‬إجراءات‭ ‬غير‭ ‬بناءة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قرار،‭ ‬فإن‭ ‬إيران‭ ‬سترد‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يقتضيه‭ ‬الوضع‭ ‬وعلى‭ ‬نحو‭ ‬مناسب‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الايرانية‭ ‬الرسمية‭ (‬ارنا‭). ‬

قبل‭ ‬بدء‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬محافظي‭ ‬الوكالة‭ ‬قال‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬نويل‭ ‬بارو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬البادرة‭ (...) ‬لن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلا‭ ‬إلى‭ ‬تعقيد‭ ‬قضية‮»‬‭ ‬الملف‭ ‬النووي،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬الخارجية‭ ‬الأربعاء‭. ‬وأكد‭ ‬عراقجي‭ ‬أن‭ ‬رغبة‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬تضر‭ ‬‮«‬بالجو‭ ‬الإيجابي‮»‬‭ ‬للتبادلات‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬ووكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‭. ‬

بعد‭ ‬زيارة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬رافايل‭ ‬غروسي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬لإيران‭ ‬وتوجهه‭ ‬إلى‭ ‬موقعين‭ ‬نوويين‭ ‬مهمين،‭ ‬أفاد‭ ‬تقرير‭ ‬للوكالة‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬تبديد‭ ‬‮«‬الشكوك‭ ‬والغموض‮»‬‭ ‬بدأت‭ ‬تحضيرات‭ ‬‮«‬لوقف‭ ‬زيادة‮»‬‭ ‬مخزونها‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬العالي‭ ‬التخصيب‭. ‬ورحب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬رافاييل‭ ‬غروسي‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬بخطوة‭ ‬ملموسة‮»‬‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬إيران‭ ‬بعدما‭ ‬بدأت‭ ‬تحضيرات‭ ‬لوقف‭ ‬توسيع‭ ‬مخزونها‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬العالي‭ ‬التخصيب‭. ‬

وقال‭ ‬أمام‭ ‬الصحفيين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬محافظي‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬خطوة‭ ‬ملموسة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‮»‬،‭ ‬وهذا‭ ‬‮«‬لأول‭ ‬مرة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬هنا‭ ‬واقع‭ ‬تحقق‭ ‬منه‭ ‬مفتشونا‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬مطالبة‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬بالأفعال‭ ‬وليس‭ ‬الأقوال‭. ‬وبينما‭ ‬أقر‭ ‬غروسي‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العمل‮»‬‭ ‬لتحسين‭ ‬التعاون‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬التوتر،‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬إيران‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬توجها‭ ‬مختلفا‭ ... ‬وتقول‭: ‬حسنا‭ ‬سنتوقف‮»‬‭. ‬

وقوبل‭ ‬تعهد‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬بالتشكيك‮»‬‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واشنطن‭ ‬وحلفائها‭ ‬الثلاثة‭ ‬الذين‭ ‬يطالبون‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬ملموسة،‭ ‬بحسب‭ ‬دبلوماسي‭ ‬كبير‭. ‬والنص‭ ‬الذي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬يشدد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬والعاجل‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬إجابات‭ ‬تقنية‭ ‬موثوقة‮»‬‭ ‬تتعلق‭ ‬بوجود‭ ‬آثار‭ ‬غير‭ ‬مفسرة‭ ‬لليورانيوم‭ ‬في‭ ‬موقعين‭ ‬غير‭ ‬معلنين‭ ‬في‭ ‬توركوز‭ ‬آباد‭ ‬وورامين‭. ‬ويطالب‭ ‬بتسليم‭ ‬‮«‬تقرير‭ ‬كامل‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭. ‬وأبرم‭ ‬اتفاق‭ ‬نووي‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وست‭ ‬قوى‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأسبق‭ ‬باراك‭ ‬أوباما،‭ ‬وأتاح‭ ‬رفع‭ ‬عقوبات‭ ‬عن‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬تقييد‭ ‬نشاطاتها‭ ‬النووية‭ ‬وضمان‭ ‬سلميتها‭. ‬وتنفي‭ ‬طهران‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لديها‭ ‬طموحات‭ ‬نووية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬وتدافع‭ ‬عن‭ ‬حقها‭ ‬بامتلاك‭ ‬برنامج‭ ‬نووي‭ ‬لأغراض‭ ‬مدنية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬خلال‭ ‬الولاية‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأولى‭ ‬لدونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬بدأت‭ ‬طهران‭ ‬التراجع‭ ‬تدريجا‭ ‬عن‭ ‬غالبية‭ ‬التزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق،‭ ‬واتخذت‭ ‬سلسلة‭ ‬خطوات‭ ‬أتاحت‭ ‬نمو‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬وتوسّعه‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭. ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬تلك‭ ‬الخطوات‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬من‭ ‬3 , 67‭ ‬بالمائة،‭ ‬وهو‭ ‬السقف‭ ‬الذي‭ ‬حدّده‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬بالمائة،‭ ‬وهو‭ ‬مستوى‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬بالمائة‭ ‬المطلوب‭ ‬لتطوير‭ ‬سلاح‭ ‬ذري‭. ‬ووفقاً‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية،‭ ‬فإن‭ ‬إيران‭ ‬هي‭ ‬الدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬وتقوم‭ ‬بتخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬العالي‭ ‬وتستمر‭ ‬في‭ ‬تخزين‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬منه‭.‬