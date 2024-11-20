((بحرين مارينا)) تشارك في سيتي سكيب البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تستعد شركة «بحرين مارينا للتطوير» للمشاركة في النسخة المقبلة من معرض سيتي سكيب البحرين 2024، المزمع انعقاده في الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الجاري بمركز البحرين العالمي للمعارض. وستعرض الشركة خلال الحدث مشروعها الفخم «بحرين مارينا»، الذي يُعدّ علامة فارقة في مجال التطوير العقاري بالمملكة، مع تركيز خاص على البرج السكني «بحرين مارينا ريزيدنس»، الذي يمثل أحد أبرز مكونات المشروع.
وأكد خالد محمد نجيبي، رئيس مجلس إدارة شركة بحرين مارينا للتطوير، أن مشاركة الشركة في هذا الحدث تأتي في إطار رؤيتها للتعريف بمشاريعها الطموحة، قائلاً: «نهدف من خلال مشاركتنا في معرض سيتي سكيب البحرين إلى تقديم رؤى جديدة للقطاع العقاري، وتسليط الضوء على مشروع بحرين مارينا، بمميزاته الراقية وخدماته المتكاملة، ليكون وجهة مثالية للسكان والزوار على حد سواء».
وقال نجيبي: «بحرين مارينا ليس مجرد مشروع عقاري، بل هو رؤية تنبض بالحياة تعيد تشكيل مفهوم العيش على الواجهة البحرية. إنها توليفة متناغمة من التميز والابتكار، تجعل من المشروع وجهة استثنائية للعيش والاستثمار في قلب العاصمة. كما أن بحرين مارينا يمثل أكثر من مجرد تطوير حديث، فهو يعيد إحياء إرث النادي البحري الذي كان جزءًا لا يُنسى من ذاكرة أهل البحرين. فنحن نسعى إلى بناء مشروع يجمع بين عبق الماضي وروح المستقبل، ليكون مصدر إلهام للأجيال القادمة».
وتأتي مشاركة بحرين مارينا للتطوير في معرض سيتي سكيب البحرين 2024 بعد النجاح اللافت الذي حققته الشركة خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، حيث لاقت مشاريعها اهتمامًا واسعًا من المستثمرين والزوار، بما يؤكد نجاح الشركة في تقديم مشاريع متكاملة ومستدامة تلبي تطلعات الأسواق المحلية والإقليمية، وتدعم رؤيتها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في قطاع التطوير العقاري.
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