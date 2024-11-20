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((بحرين مارينا)) تشارك في سيتي سكيب البحرين

11/20/2024 7:07:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تستعد‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬للتطوير‮»‬‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2024،‭ ‬المزمع‭ ‬انعقاده‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭. ‬وستعرض‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬الحدث‭ ‬مشروعها‭ ‬الفخم‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬مارينا‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يُعدّ‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬بالمملكة،‭ ‬مع‭ ‬تركيز‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬البرج‭ ‬السكني‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬ريزيدنس‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬مكونات‭ ‬المشروع‭.‬

وأكد‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬نجيبي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬للتطوير،‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤيتها‭ ‬للتعريف‭ ‬بمشاريعها‭ ‬الطموحة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬رؤى‭ ‬جديدة‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا،‭ ‬بمميزاته‭ ‬الراقية‭ ‬وخدماته‭ ‬المتكاملة،‭ ‬ليكون‭ ‬وجهة‭ ‬مثالية‭ ‬للسكان‭ ‬والزوار‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬نجيبي‭: ‬‮«‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬مشروع‭ ‬عقاري،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬رؤية‭ ‬تنبض‭ ‬بالحياة‭ ‬تعيد‭ ‬تشكيل‭ ‬مفهوم‭ ‬العيش‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭. ‬إنها‭ ‬توليفة‭ ‬متناغمة‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬والابتكار،‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬وجهة‭ ‬استثنائية‭ ‬للعيش‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬العاصمة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬يمثل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬تطوير‭ ‬حديث،‭ ‬فهو‭ ‬يعيد‭ ‬إحياء‭ ‬إرث‭ ‬النادي‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬جزءًا‭ ‬لا‭ ‬يُنسى‭ ‬من‭ ‬ذاكرة‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭. ‬فنحن‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬مشروع‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬عبق‭ ‬الماضي‭ ‬وروح‭ ‬المستقبل،‭ ‬ليكون‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬للتطوير‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2024‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬اللافت‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬الدولي‭ ‬بالعاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض،‭ ‬حيث‭ ‬لاقت‭ ‬مشاريعها‭ ‬اهتمامًا‭ ‬واسعًا‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬والزوار،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬نجاح‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مشاريع‭ ‬متكاملة‭ ‬ومستدامة‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية،‭ ‬وتدعم‭ ‬رؤيتها‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭.‬

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