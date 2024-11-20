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رئيس بعثة البحرين بالاتحاد الأوروبي يستقبل وفد البحرين الشبابي المشارك في ((الشاب البرلماني 2024))

11/20/2024 7:07:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬جبر‭ ‬الدوسري،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬بلجيكا‭ ‬رئيس‭ ‬بعثتها‭ ‬لدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬الوفد‭ ‬الشبابي‭ ‬البحريني‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الشاب‭ ‬البرلماني‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬الريادة‭ ‬الشبابية‭ ‬وبرعاية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وقد‭ ‬قام‭ ‬السفير‭ ‬باطلاع‭ ‬الوفد‭ ‬الشبابي‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬بلجيكا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬وتطوير‭ ‬العلاقة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬التي‭ ‬تغطيها‭ ‬السفارة‭ ‬عبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطر‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الثنائية‭ ‬أو‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الأوروبية‭ ‬متينة‭ ‬ومتقدمة‭ ‬وتسير‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المصالح‭ ‬المتبادلة‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالمنفعة‭ ‬على‭ ‬الجانبين‭ ‬الصديقين‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أطلعت‭ ‬المهندسة‭ ‬أميرة‭ ‬محمود،‭ ‬مستشارة‭ ‬بمجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جمعية‭ ‬الريادة‭ ‬الشبابية،‭ ‬السفير‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬الزيارة‭ ‬وما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الشبابي‭ ‬من‭ ‬لقاءات‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بهيئة‭ ‬العمل‭ ‬الخارجي‭ ‬الأوروبي‭ ‬وزيارتهم‭ ‬للبرلمان‭ ‬الأوروبي‭.‬

يعد‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج
أحد
المشاريع‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وضمن‭ ‬برامج‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وهيئة‭ ‬العمل‭ ‬الخارجي‭ ‬الأوروبي‭.‬

MENAFN20112024000055011008ID1108908676

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