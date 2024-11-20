رئيس بعثة البحرين بالاتحاد الأوروبي يستقبل وفد البحرين الشبابي المشارك في ((الشاب البرلماني 2024))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا رئيس بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي، الوفد الشبابي البحريني المشارك في برنامج «الشاب البرلماني 2024»، بتنظيم من جمعية الريادة الشبابية وبرعاية الاتحاد الأوروبي.
وقد قام السفير باطلاع الوفد الشبابي على دور سفارة مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي في رفد وتطوير العلاقة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والدول والمنظمات التي تغطيها السفارة عبر عدد من الأطر الدبلوماسية الثنائية أو متعددة الأطراف، مؤكدًا أن العلاقات البحرينية الأوروبية متينة ومتقدمة وتسير نحو تحقيق المزيد من المصالح المتبادلة والدفع بها نحو مستويات أرحب بما يعود بالمنفعة على الجانبين الصديقين.
من جهتها، أطلعت المهندسة أميرة محمود، مستشارة بمجلس أمناء جمعية الريادة الشبابية، السفير على برنامج الزيارة وما قام به عدد من أعضاء الوفد الشبابي من لقاءات مع عدد من المسؤولين بهيئة العمل الخارجي الأوروبي وزيارتهم للبرلمان الأوروبي.
يعد هذا البرنامج
أحد
المشاريع المشتركة بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وضمن برامج التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مجلس الشورى بمملكة البحرين وهيئة العمل الخارجي الأوروبي.
MENAFN20112024000055011008ID1108908676
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