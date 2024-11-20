Thursday, 21 November 2024 01:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بحضور وزير التربية والتعليم ((البحرين للتكنولوجيا)) تستضيف المؤتمر الدولي للهندسة والعلوم التطبيقية

11/20/2024 7:07:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬زينب‭ ‬علي‭ ‬

تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا‭ ‬


بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬تنظم‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬مؤتمر‭ ‬ ICETAS ‭ ‬2024‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬مهندسي‭ ‬الكهرباء‭ ‬والإلكترونيات‭ (‬ IEEE ‭) ‬و ETASS ،‭ ‬والذي‭ ‬يعقد‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬انتركونتيننتال‭ ‬البحرين‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬وسيستمر‭ ‬حتى‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭. ‬

ويهدف‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الهندسة‭ ‬والعلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ويناقش‭ ‬تقنيات‭ ‬متقدمة‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وإنترنت‭ ‬الأشياء،‭ ‬والروبوتات،‭ ‬والبيانات‭ ‬الضخمة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة‭.‬

كما‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والابتكارات،‭ ‬واستعراض‭ ‬الأبحاث‭ ‬الحديثة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والصناعية‭ ‬لتطوير‭ ‬المعرفة‭ ‬والابتكار‭. ‬ويسلط‭ ‬المؤتمر‭ ‬الضوء‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬ربط‭ ‬مخرجات‭ ‬الجامعة‭ ‬باحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المتطورة‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬الملا‭: ‬‮«‬نفتخر‭ ‬باستضافة‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬2228‭ ‬من‭ ‬نخبة‭ ‬الباحثين‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬بحث‭ ‬علمي‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬العميق‭ ‬بتطوير‭ ‬المعرفة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والصناعية‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مشاركة‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬مناقشتها،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬أحدث‭ ‬التوجهات‭ ‬والتطورات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الهندسة‭ ‬والعلوم‭ ‬التطبيقية‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الملا‭ ‬أهمية‭ ‬تبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والخبرات،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬البحثي‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والبحثية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬كما‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬نقاشات‭ ‬مثمرة‭ ‬ونتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر،‭ ‬حيث‭ ‬وجه‭ ‬الدعوة‭ ‬الى‭ ‬جميع‭ ‬المهتمين‭ ‬للمشاركة‭ ‬واستغلال‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬البروفيسور‭ ‬هشام‭ ‬أحمد‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر‭: ‬‮«‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬ومواكبة‭ ‬للتطورات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والأتمتة‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬عملية‭ ‬الإنتاج‭ ‬الصناعي‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬وتعميق‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصناعية‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الغراء‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬ألقى‭ ‬الدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬البستكي،‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬دبي،‭ ‬كلمة‭ ‬تناول‭ ‬فيها‭ ‬أهمية‭ ‬المؤتمرات‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والهندسة‭ ‬والعلوم‭ ‬التطبيقية‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬استدامة‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬تُعد‭ ‬حجر‭ ‬الزاوية‭ ‬لاستدامة‭ ‬الإنسان‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬شهدت‭ ‬مناقشاته‭ ‬استعراضًا‭ ‬لتطورات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬عبر‭ ‬الأجيال،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬اختراعات‭ ‬مثل‭ ‬الواي‭ ‬فاي‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية،‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬للثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة،‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬مثل‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬والأمن‭ ‬الإلكتروني‭.‬

ويعد‭ ‬المؤتمر‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬الأتمتة،‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة،‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الإنتاج‭ ‬الصناعي‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والصناعية‭. ‬ويتيح‭ ‬المؤتمر‭ ‬للمشاركين‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬الابتكارات‭ ‬التي‭ ‬تحسن‭ ‬كفاءة‭ ‬الإنتاج‭ ‬وتزيد‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬الأكاديميين‭ ‬والصناعيين،‭ ‬ما‭ ‬يسهل‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬وتطبيق‭ ‬نتائج‭ ‬الأبحاث‭ ‬بشكل‭ ‬فعّال‭. ‬يتماشى‭ ‬المؤتمر‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭ ‬لتطوير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬تفاعلية‭ ‬تجمع‭ ‬الخبراء‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والأتمتة‭.‬

MENAFN20112024000055011008ID1108908675

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث