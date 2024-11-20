بحضور وزير التربية والتعليم ((البحرين للتكنولوجيا)) تستضيف المؤتمر الدولي للهندسة والعلوم التطبيقية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا‭ ‬





بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬تنظم‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬مؤتمر‭ ‬ ICETAS ‭ ‬2024‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬مهندسي‭ ‬الكهرباء‭ ‬والإلكترونيات‭ (‬ IEEE ‭) ‬و ETASS ،‭ ‬والذي‭ ‬يعقد‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬انتركونتيننتال‭ ‬البحرين‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬وسيستمر‭ ‬حتى‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭. ‬

ويهدف‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الهندسة‭ ‬والعلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ويناقش‭ ‬تقنيات‭ ‬متقدمة‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وإنترنت‭ ‬الأشياء،‭ ‬والروبوتات،‭ ‬والبيانات‭ ‬الضخمة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة‭.‬

كما‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والابتكارات،‭ ‬واستعراض‭ ‬الأبحاث‭ ‬الحديثة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والصناعية‭ ‬لتطوير‭ ‬المعرفة‭ ‬والابتكار‭. ‬ويسلط‭ ‬المؤتمر‭ ‬الضوء‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬ربط‭ ‬مخرجات‭ ‬الجامعة‭ ‬باحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المتطورة‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬الملا‭: ‬‮«‬نفتخر‭ ‬باستضافة‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬2228‭ ‬من‭ ‬نخبة‭ ‬الباحثين‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬بحث‭ ‬علمي‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬العميق‭ ‬بتطوير‭ ‬المعرفة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والصناعية‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مشاركة‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬مناقشتها،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬أحدث‭ ‬التوجهات‭ ‬والتطورات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الهندسة‭ ‬والعلوم‭ ‬التطبيقية‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الملا‭ ‬أهمية‭ ‬تبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والخبرات،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬البحثي‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والبحثية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬كما‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬نقاشات‭ ‬مثمرة‭ ‬ونتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر،‭ ‬حيث‭ ‬وجه‭ ‬الدعوة‭ ‬الى‭ ‬جميع‭ ‬المهتمين‭ ‬للمشاركة‭ ‬واستغلال‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬البروفيسور‭ ‬هشام‭ ‬أحمد‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر‭: ‬‮«‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬ومواكبة‭ ‬للتطورات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والأتمتة‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬عملية‭ ‬الإنتاج‭ ‬الصناعي‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬وتعميق‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصناعية‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الغراء‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬ألقى‭ ‬الدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬البستكي،‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬دبي،‭ ‬كلمة‭ ‬تناول‭ ‬فيها‭ ‬أهمية‭ ‬المؤتمرات‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والهندسة‭ ‬والعلوم‭ ‬التطبيقية‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬استدامة‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬تُعد‭ ‬حجر‭ ‬الزاوية‭ ‬لاستدامة‭ ‬الإنسان‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬شهدت‭ ‬مناقشاته‭ ‬استعراضًا‭ ‬لتطورات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬عبر‭ ‬الأجيال،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬اختراعات‭ ‬مثل‭ ‬الواي‭ ‬فاي‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية،‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬للثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة،‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬مثل‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬والأمن‭ ‬الإلكتروني‭.‬

ويعد‭ ‬المؤتمر‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬الأتمتة،‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة،‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الإنتاج‭ ‬الصناعي‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والصناعية‭. ‬ويتيح‭ ‬المؤتمر‭ ‬للمشاركين‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬الابتكارات‭ ‬التي‭ ‬تحسن‭ ‬كفاءة‭ ‬الإنتاج‭ ‬وتزيد‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬الأكاديميين‭ ‬والصناعيين،‭ ‬ما‭ ‬يسهل‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬وتطبيق‭ ‬نتائج‭ ‬الأبحاث‭ ‬بشكل‭ ‬فعّال‭. ‬يتماشى‭ ‬المؤتمر‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭ ‬لتطوير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬تفاعلية‭ ‬تجمع‭ ‬الخبراء‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والأتمتة‭.‬