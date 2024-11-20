بحضور وزير التربية والتعليم ((البحرين للتكنولوجيا)) تستضيف المؤتمر الدولي للهندسة والعلوم التطبيقية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: زينب علي
تصوير: محمود بابا
بحضور الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، تنظم جامعة البحرين للتكنولوجيا مؤتمر ICETAS 2024 بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ( IEEE ) و ETASS ، والذي يعقد في فندق انتركونتيننتال البحرين بدءا من يوم أمس 20 نوفمبر وسيستمر حتى 22 نوفمبر.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات الهندسة والعلوم التطبيقية والذكاء الاصطناعي، ويناقش تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والبيانات الضخمة، بما يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة.
كما يركز على تبادل الأفكار والابتكارات، واستعراض الأبحاث الحديثة، وتعزيز العلاقات الأكاديمية والصناعية لتطوير المعرفة والابتكار. ويسلط المؤتمر الضوء أيضًا على ربط مخرجات الجامعة باحتياجات سوق العمل المتطورة.
وقال رئيس الجامعة الدكتور حسن علي الملا: «نفتخر باستضافة هذا المؤتمر الدولي الذي يجمع 2228 من نخبة الباحثين حول العالم من خلال أكثر من 400 بحث علمي يتم تقديمها على مدى ثلاثة أيام، ما يعكس التزامنا العميق بتطوير المعرفة وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية». وأضاف: «إن مشاركة هذا العدد الكبير ما هو إلا دليل على أهمية الموضوعات التي سيتم مناقشتها، والتي تشمل أحدث التوجهات والتطورات في مجالات الهندسة والعلوم التطبيقية».
وأكد الدكتور الملا أهمية تبادل الأفكار والخبرات، مشيدًا بالدور الذي يلعبه المؤتمر في تعزيز التعاون البحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية حول العالم. كما عبر عن تطلعه إلى نقاشات مثمرة ونتائج إيجابية من هذا المؤتمر، حيث وجه الدعوة الى جميع المهتمين للمشاركة واستغلال هذه الفرصة لتبادل المعرفة».
وذكر البروفيسور هشام أحمد رئيس المؤتمر: «يعتبر هذا المؤتمر نقلة نوعية ومواكبة للتطورات المتسارعة في عالم الذكاء الاصطناعي والأتمتة بما يدعم عملية الإنتاج الصناعي وتعزيز العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية وتعميق الشراكة مع المؤسسات الصناعية بما يخدم رؤية مملكة البحرين الغراء».
كما ألقى الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، كلمة تناول فيها أهمية المؤتمرات العلمية التي تركز على التكنولوجيا والهندسة والعلوم التطبيقية. وأشار إلى أن المؤتمر هذا العام يسلط الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن استدامة هذه القطاعات تُعد حجر الزاوية لاستدامة الإنسان.
وبين أن المؤتمر شهدت مناقشاته استعراضًا لتطورات التكنولوجيا عبر الأجيال، بدءًا من اختراعات مثل الواي فاي وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، التي تشكل الركائز الأساسية للثورة الصناعية الرابعة، التي تعتمد بشكل كبير على تقنيات مثل الجيل الخامس والأمن الإلكتروني.
ويعد المؤتمر نقلة نوعية في مواكبة التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي، الأتمتة، الطاقة النظيفة، الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، حيث يهدف إلى دعم الإنتاج الصناعي وتعزيز العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية. ويتيح المؤتمر للمشاركين الاطلاع على أحدث الابتكارات التي تحسن كفاءة الإنتاج وتزيد القدرة التنافسية.
كما يركز على تعزيز الشراكات بين الأكاديميين والصناعيين، ما يسهل تبادل المعرفة وتطبيق نتائج الأبحاث بشكل فعّال. يتماشى المؤتمر مع رؤية البحرين 2030 لتطوير الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، ويهدف إلى خلق بيئة تفاعلية تجمع الخبراء وصناع القرار لبناء مستقبل مشرق في الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
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