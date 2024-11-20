البحرين تحصد المركز الثالث في جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم في دورتها الثالثة عشرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حققت مملكة البحرين المركز الثالث في مسابقة جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته في دورتها الثالثة عشرة، برعاية سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.
جاء الإعلان، خلال حفل ختام المسابقة، وحصد هذا المركز المتسابق محمد عدنان العمري، في فرع حفظ القرآن الكريم كاملًا، وذلك بمشاركة متسابقين من 75 دولة.
من جانبه، أعرب نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن فخر واعتزاز مملكة البحرين بهذه الإنجازات المتواصلة والمشرفة في المحافل القرآنية الدولية، في ظل الرعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة والاهتمام الدائم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعليم القرآن الكريم والعناية بحفظته.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تحرص على المشاركة في المسابقات الدولية للقرآن الكريم على مدار العام، وذلك من خلال جهود إدارة شؤون القرآن الكريم والمراكز والحلقات القرآنية بتنفيذ خطة لتأهيل وإعداد المتسابقين دوليًّا.
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