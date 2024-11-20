البحرين تحصد المركز الثالث في جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم في دورتها الثالثة عشرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬الإعلان،‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬المسابقة،‭ ‬وحصد‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬المتسابق‭ ‬محمد‭ ‬عدنان‭ ‬العمري،‭ ‬في‭ ‬فرع‭ ‬حفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬كاملًا،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬متسابقين‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬دولة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬عن‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بهذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتواصلة‭ ‬والمشرفة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬القرآنية‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬والاهتمام‭ ‬الدائم‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لتعليم‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬والعناية‭ ‬بحفظته‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الدولية‭ ‬للقرآن‭ ‬الكريم‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهود‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬والمراكز‭ ‬والحلقات‭ ‬القرآنية‭ ‬بتنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬لتأهيل‭ ‬وإعداد‭ ‬المتسابقين‭ ‬دوليًّا‭.‬