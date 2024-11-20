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امين عام بعثة الحج: إرسال قوائم أسماء المسجلين للحج إلى الحملات الأسبوع المقبل

11/20/2024 7:07:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭
‬خالد‭ ‬جاسم‭ ‬المالود‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لبعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬شؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬إرسال‭ ‬قوائم‭ ‬أسماء‭ ‬الراغبين‭ ‬بالحج‭ ‬إلى‭ ‬الحملات‭ ‬المعتمدة‭ ‬للتسيير‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لبعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج،‭ ‬إنه‭ ‬مع‭ ‬قرب‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬تسجيل‭ ‬الراغبين‭ ‬بالحج‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬استكمال‭ ‬كل‭ ‬التحضيرات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتتولى‭ ‬المنصة‭ ‬فرز‭ ‬تلك‭ ‬الطلبات‭ ‬وفقاً‭ ‬لأسبقية‭ ‬التسجيل‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬حصة‭ ‬الحجاج‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بواقع‭ ‬4 , 625‭ ‬حاجا،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬توزيع‭ ‬الأسماء‭ ‬على‭ ‬الحملات‭ ‬حسب‭ ‬اختيارات‭ ‬الراغبين‭ ‬بالحج‭ ‬أنفسهم‭.‬

وحول‭ ‬متطلبات‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الطلبات‭ ‬المستوفاة‭ ‬للشروط،‭ ‬ذكر‭ ‬المالود‭ ‬أن‭ ‬الحملات‭ ‬وبعد‭ ‬موافاتها‭ ‬بالأسماء‭ ‬المسجلة‭ ‬لديها،‭ ‬سيتم‭ ‬إرسال‭ ‬رسالة‭ ‬نصية‭ ‬وبريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬لمقدم‭ ‬الطلب،‭ ‬ليقوم‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬الحملة‭ ‬لاستكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬الحملة‭ ‬عبر‭ ‬اختيار‭ ‬الباقة‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬الخدمة‭ ‬وطريقة‭ ‬الدفع‭ ‬وسداد‭ ‬أتعاب‭ ‬الباقة‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬حقوقهما،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬تسليم‭ ‬الحملة‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬عنه‭ ‬وعن‭ ‬المرافقين‭ ‬له‭ ‬إن‭ ‬وجدوا،‭ ‬وهي‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬وجواز‭ ‬السفر‭ ‬وعقد‭ ‬الزوج‭ ‬إن‭ ‬لزم،‭ ‬وصورة‭ ‬فوتوغرافية‭ ‬واضحة‭ ‬وحديثة‭ ‬ترسل‭ ‬إلكترونياً‭ ‬للحملة‭ ‬مباشرة‭ ‬ويتعين‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬مطبوعة‭ ‬أو‭ ‬منسوخة‭.‬

وأضاف‭ ‬المالود‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬الحملة‭ ‬بصحة‭ ‬البيانات‭ ‬وإدخال‭ ‬قبولها‭ ‬للطلب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنصة،‭ ‬ستصل‭ ‬لمقدم‭ ‬الطلب‭ ‬رسالة‭ ‬ثانية‭ ‬لدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬150‭ ‬دينارا‭ ‬لصالح‭ ‬الحملة‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬لتثبيت‭ ‬طلب‭ ‬التسجيل‭ ‬رسميا،‭ ‬وبذلك‭ ‬يُعد‭ ‬الطلب‭ ‬معتمدًا‭ ‬فور‭ ‬سداد‭ ‬المبلغ‭ ‬وبمثابة‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬العقد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المطلوب‭ ‬للمنصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬والحملة،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انقضاء‭ ‬المدة‭ ‬المحددة‭ ‬دون‭ ‬السداد‭ ‬فإن‭ ‬الطلب‭ ‬يُعد‭ ‬ملغى‭.‬


‬وبين‭ ‬المالود‭ ‬أن‭ ‬المنصة‭ ‬ستتولى‭ ‬إعادة‭ ‬فرز‭ ‬طلبات‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تستوف‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للتسيير‭ ‬كخيار‭ ‬أول،‭ ‬إلى‭ ‬خيارهم‭ ‬الثاني‭ ‬أو‭ ‬الثالث‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال‭.‬

وأردف‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تبين‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬الخيارات‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬حددها‭ ‬الراغب‭ ‬بالحج،‭ ‬سيتم‭ ‬إشعار‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬بقائمة‭ ‬الحملات‭ ‬التي‭ ‬استوفت‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى،‭ ‬ولم‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬سقف‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬بها‭ ‬للاختيار‭ ‬منها‭ ‬أو‭ ‬يمكنه‭ ‬إلغاء‭ ‬طلبه‭.‬

ولفت‭ ‬المالود‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مراعاة‭ ‬المواعيد‭ ‬المحددة‭ ‬لاستكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬الحملة‭ ‬مهلة‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬تحويل‭ ‬بيانات‭ ‬المسجلين‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التواصل‭ ‬معهم‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬طلبهم‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬بالقبول‭ ‬أو‭ ‬الرفض،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬الرفض‭ ‬أو‭ ‬انقضاء‭ ‬المدة‭ ‬المحددة‭ ‬دون‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬فستقوم‭ ‬المنصة‭ ‬تلقائيًا‭ ‬بتحويل‭ ‬الطلب‭ ‬إلى‭ ‬الرغبة‭ ‬التالية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬منصة‭ ‬الحج‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تتيح‭ ‬خاصية‭ ‬إلغاء‭ ‬الطلب‭ ‬أو‭ ‬التعديل‭ ‬عليه‭.‬

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