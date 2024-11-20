امين عام بعثة الحج: إرسال قوائم أسماء المسجلين للحج إلى الحملات الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن
خالد جاسم المالود الأمين العام لبعثة مملكة البحرين للحج رئيس قسم شؤون الحج والعمرة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أنه سيتم إرسال قوائم أسماء الراغبين بالحج إلى الحملات المعتمدة للتسيير خلال الأسبوع المقبل.
وقال الأمين العام لبعثة مملكة البحرين للحج، إنه مع قرب تاريخ انتهاء فترة تسجيل الراغبين بالحج في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل من يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024، فقد تم استكمال كل التحضيرات اللازمة لتتولى المنصة فرز تلك الطلبات وفقاً لأسبقية التسجيل وبما يتوافق مع حصة الحجاج من مملكة البحرين بواقع 4 , 625 حاجا، ومن ثم توزيع الأسماء على الحملات حسب اختيارات الراغبين بالحج أنفسهم.
وحول متطلبات المرحلة القادمة لأصحاب الطلبات المستوفاة للشروط، ذكر المالود أن الحملات وبعد موافاتها بالأسماء المسجلة لديها، سيتم إرسال رسالة نصية وبريد إلكتروني لمقدم الطلب، ليقوم بالتواصل مع الحملة لاستكمال الإجراءات اللازمة بالتعاقد مع الحملة عبر اختيار الباقة والاتفاق على تفاصيل الخدمة وطريقة الدفع وسداد أتعاب الباقة حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين وبما يضمن حقوقهما، كما يجب على مقدم الطلب تسليم الحملة المستندات المطلوبة عنه وعن المرافقين له إن وجدوا، وهي نسخة من بطاقة الهوية وجواز السفر وعقد الزوج إن لزم، وصورة فوتوغرافية واضحة وحديثة ترسل إلكترونياً للحملة مباشرة ويتعين ألا تكون مطبوعة أو منسوخة.
وأضاف المالود أنه بعد إقرار الحملة بصحة البيانات وإدخال قبولها للطلب من خلال المنصة، ستصل لمقدم الطلب رسالة ثانية لدفع مبلغ 150 دينارا لصالح الحملة خلال ثلاثة أيام لتثبيت طلب التسجيل رسميا، وبذلك يُعد الطلب معتمدًا فور سداد المبلغ وبمثابة التوقيع على العقد الإلكتروني المطلوب للمنصة من قبل مقدم الطلب والحملة، أما في حال انقضاء المدة المحددة دون السداد فإن الطلب يُعد ملغى.
وبين المالود أن المنصة ستتولى إعادة فرز طلبات المسجلين في الحملات التي لم تستوف الحد الأدنى للتسيير كخيار أول، إلى خيارهم الثاني أو الثالث بحسب الأحوال.
وأردف أنه في حال تبين عدم توافر الخيارات الثلاثة التي حددها الراغب بالحج، سيتم إشعار مقدم الطلب بقائمة الحملات التي استوفت الحد الأدنى، ولم تصل إلى سقف الطاقة الاستيعابية بها للاختيار منها أو يمكنه إلغاء طلبه.
ولفت المالود إلى أهمية مراعاة المواعيد المحددة لاستكمال الإجراءات المطلوبة، مشيراً إلى منح الحملة مهلة 7 أيام من وقت تحويل بيانات المسجلين لديها من أجل التواصل معهم والرد على طلبهم في المنصة بالقبول أو الرفض، وفي حال الرفض أو انقضاء المدة المحددة دون اتخاذ أي قرار فستقوم المنصة تلقائيًا بتحويل الطلب إلى الرغبة التالية.
الجدير بالذكر أن منصة الحج الإلكترونية تتيح خاصية إلغاء الطلب أو التعديل عليه.
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