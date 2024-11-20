تدخين عدد أقل من السجائرغير كاف للحد من الأضرار التي يتسبب بها التدخين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الخرافات‭ ‬المضللة‭ ‬نجد‭ ‬تداول‭ ‬معلومة‭ ‬مفادها‭ ‬بأن‭ ‬تقليص‭ ‬عدد‭ ‬السجائر‭ ‬التي‭ ‬يستهلكها‭ ‬المدخن‭ ‬يومياً‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬الضرر‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭. ‬وفي‭ ‬الواقع،‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الفرضية‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬نهائياً،‭ ‬حيث‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬مستوىً‭ ‬آمناً‭ ‬من‭ ‬تدخين‭ ‬السجائر،‭ ‬بل‭ ‬وإن‭ ‬أقل‭ ‬معدل‭ ‬من‭ ‬التدخين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬أضراراً‭ ‬صحية‭ ‬كبيرة‭. ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬المدخنين‭ ‬الحريصين‭ ‬على‭ ‬حالتهم‭ ‬الصحية‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الدعم‭ ‬والنصيحة‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬الإقلاع‭ ‬نهائياً‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬واستهلاك‭ ‬النيكوتين‭ ‬دون‭ ‬رجعة‭. ‬ونعلم‭ ‬جميعنا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الوحيد‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬التعرض‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬يتسبب‭ ‬فيها‭ ‬التدخين‭. ‬

ويحتوي‭ ‬دخان‭ ‬السجائر‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6 , 000‭ ‬مادة‭ ‬كيميائية،‭ ‬تم‭ ‬تصنيف‭ ‬حوالي‭ ‬100‭ ‬مادة‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئات‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬ضارة‭ ‬أو‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬ضارة‭. ‬وينتشر‭ ‬اعتقاداً‭ ‬خاطئاً‭ ‬بين‭ ‬الكثيرين‭ ‬مفاده‭ ‬أن‭ ‬النيكوتين‭ ‬يشكل‭ ‬الخطر‭ ‬الصحي‭ ‬الأكبر‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالتدخين،‭ ‬لكن‭ ‬الحقيقة‭ ‬تشير‭ ‬بأن‭ ‬النيكوتين‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬يسبب‭ ‬الإدمان‭ ‬وغير‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬المخاطر،‭ ‬لا‭ ‬يعد‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للأمراض‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتدخين،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬الخطر‭ ‬الصحي‭ ‬الحقيقي‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬السامة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الدخان‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬احتراق‭ ‬السيجارة‭. ‬

وبالنسبة‭ ‬للمدخنين‭ ‬البالغين‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يقلعون‭ ‬عن‭ ‬التدخين،‭ ‬فإنهم‭ ‬بأمس‭ ‬الحاجة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬بدائل‭ ‬عن‭ ‬استمرارهم‭ ‬بالتدخين‭ ‬لتجنب‭ ‬استنشاق‭ ‬الدخان‭ ‬أثناء‭ ‬حرق‭ ‬التبغ‭. ‬ويمكن‭ ‬للمنتجات‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬المثبتة‭ ‬علمياً‭ ‬بأنها‭ ‬لا‭ ‬تضم‭ ‬احتراق‭ ‬ولا‭ ‬تنتج‭ ‬الدخان‭ ‬أن‭ ‬تقلل‭ ‬مستويات‭ ‬المواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬الضارة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬بديلاً‭ ‬أفضل‭ ‬للمدخنين‭ ‬البالغين‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التدخين،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬وتحتوي‭ ‬على‭ ‬النيكوتين‭ ‬الذي‭ ‬يسبب‭ ‬الإدمان‭.

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وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬النيكوتين‭ ‬لا‭ ‬يعد‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للأمراض‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتدخين،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الفئات‭ ‬ممن‭ ‬لديهم‭ ‬حالات‭ ‬صحية‭ ‬خاصة،‭ ‬الامتناع‭ ‬تماماً‭ ‬عن‭ ‬استهلاك‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬عليه،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬النساء‭ ‬الحوامل‭ ‬والمرضعات‭ ‬والأشخاص‭ ‬المصابين‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية،‭ ‬ومرضى‭ ‬الضغط‭ ‬والسكري‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يتوجب‭ ‬علينا‭ ‬جميعاً‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬بحرص‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬إجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬تمنع‭ ‬تماماً‭ ‬حصول‭ ‬الأطفال‭ ‬واليافعين‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬المحتوية‭ ‬على‭ ‬النيكوتين‭. ‬

وفي‭ ‬الختام‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الحقائق،‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الحقيقة‭ ‬عن‭ ‬الخيال‭ ‬وتجنب‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬لنتمكن‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مستنيرة‭ ‬في‭ ‬حياتنا‭. ‬ويعتبر‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬تدخين‭ ‬السجائر‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬شكلها‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬الخيار‭ ‬الأفضل‭ ‬دائماً‭ ‬هو‭ ‬الإقلاع‭ ‬تماماً‭. ‬ولكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬لن‭ ‬يفعلوا‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬استكشاف‭ ‬الخيارات‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬بديلاً‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التدخين‭.‬





برعاية‭ ‬شركة‭ ‬فيليب‭ ‬موريس‭ ‬للخدمات‭ ‬الإدارية‭ (‬الشرق‭ ‬الأوسط‭) ‬المحدودة