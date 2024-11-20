عيسى بن سلمان يحضر حفل سفارة المملكة المتحدة لدى البحرين بمناسبة يوم ميلاد الملك تشارلز الثالث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، عمق العلاقات والروابط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، وما تشهده من نمو نحو آفاق أكثر شمولًا بالاستناد إلى ما يجمع البلدين الصديقين من تاريخ يمتد لأكثر من مئتي عام وأسس متينة من العمل المشترك، مشيرًا سموه إلى الحرص المتواصل على تعزيز مسارات العلاقات على الأصعدة كافة، وترسيخ دعائم التعاون بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
جاء ذلك لدى حضور سموه أمس، حفل سفارة المملكة المتحدة بمناسبة يوم ميلاد صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بحضور عدد من كبار المسؤولين، حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وخالص تهانيهما وتبريكاتهما إلى جلالة الملك تشارلز الثالث، وتمنياتهما لجلالته موفور الصحة والسعادة، ولشعب المملكة المتحدة الصديق بمزيد من التقدم والازدهار، كما قدم سموه التهاني والتبريكات لجلالة الملك تشارلز الثالث بهذه المناسبة.
وأشار سموه إلى عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين العائلتين المالكتين في مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وما تشهده هذه العلاقات العريقة والمتميزة من تطور وازدهار مستمر في جميع المجالات تحقيقاً لكل ما فيه الخير والنماء للشعبين الصديقين.
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