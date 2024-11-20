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عيسى بن سلمان يحضر حفل سفارة المملكة المتحدة لدى البحرين بمناسبة يوم ميلاد الملك تشارلز الثالث

11/20/2024 7:07:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬والروابط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أكثر‭ ‬شمولًا‭ ‬بالاستناد‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬يمتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬مئتي‭ ‬عام‭ ‬وأسس‭ ‬متينة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬المشترك،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬العلاقات‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة،‭ ‬وترسيخ‭ ‬دعائم‭ ‬التعاون‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬حضور‭ ‬سموه‭ ‬أمس،‭ ‬حفل‭ ‬سفارة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬ميلاد‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لبريطانيا‭ ‬العظمى‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬حيث‭ ‬نقل‭ ‬سموه‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وخالص‭ ‬تهانيهما‭ ‬وتبريكاتهما‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث،‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬لجلالته‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬ولشعب‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديق‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬سموه‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬العائلتين‭ ‬المالكتين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬العريقة‭ ‬والمتميزة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وازدهار‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭ ‬للشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

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