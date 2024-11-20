Thursday, 21 November 2024 01:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نيابة عن ولي العهد رئيس الوزراء.. الشيخ خالد بن عبدالله يحضر احتفال السفارة العمانية بالعيد الوطني

11/20/2024 7:07:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

أناب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لحضور‭ ‬حفل‭ ‬الاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬سفارة‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬الرابع‭ ‬والخمسين‭ ‬المجيد‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭.‬

ولدى‭ ‬وصوله‭ ‬موقع‭ ‬الحفل،‭ ‬يرافقه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبليه‭ ‬السيد‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬حارب‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬البوسعيدي،‭ ‬سفير‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬نقل‭ ‬تهاني‭ ‬وتبريكات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬المعظم،‭ ‬سلطان‭ ‬عمان،‭ ‬وإلى‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬السيد‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬محمود‭ ‬آل‭ ‬سعيد،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لشؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬وإلى‭ ‬الشعب‭ ‬العماني‭ ‬الشقيق‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أن‭ ‬المحطات‭ ‬المضيئة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وعمان‭ ‬تعد‭ ‬شاهداً‭ ‬على‭ ‬الأسس‭ ‬الصلبة‭ ‬التي‭ ‬بنيت‭ ‬عليها‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬منذ‭ ‬القدم،‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬البلدان‭ ‬من‭ ‬روابط‭ ‬عميقة‭ ‬وأواصر‭ ‬مشتركة‭ ‬أرساها‭ ‬الآباء‭ ‬والأجداد،‭ ‬حتى‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬وقتنا‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬متطورة‭ ‬بفضل‭ ‬الرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬سلطان‭ ‬عمان‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬أفراح‭ ‬البحرين‭ ‬وعُمان‭ ‬واحدة،‭ ‬وحرصنا‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬السلطنة‭ ‬مسراتها‭ ‬في‭ ‬عيدها‭ ‬الوطني‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬رسالة‭ ‬أخوية‭ ‬تجسدها‭ ‬الوحدة‭ ‬والتفاهم‭ ‬والتقارب،‭ ‬فعلاقاتنا‭ ‬الضاربة‭ ‬في‭ ‬الجذور‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬متينة‭ ‬من‭ ‬المحبة‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل،‭ ‬وتمثل‭ ‬نسيجاً‭ ‬اجتماعياً‭ ‬وثقافياً‭ ‬يؤلف‭ ‬بيننا‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬إزاء‭ ‬مختلف‭ ‬المواقف‭ ‬والظروف‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬فقد‭ ‬أشاد‭ ‬بالنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬والتي‭ ‬جاء‭ ‬تشكيلها‭ ‬كثمرة‭ ‬للتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬قيادتي‭ ‬كلا‭ ‬البلدين،‭ ‬إيماناً‭ ‬بأهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬لاسيما‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والتجارية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تطلع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدائم‭ ‬إلى‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬نحو‭ ‬تنفيذ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التنموية‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬ويحقق‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬ما‭ ‬يعود‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء،‭ ‬سائلاً‭ ‬معاليه‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يمنَّ‭ ‬على‭ ‬عُمان‭ ‬بدوام‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادتها‭ ‬الحكيمة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬حارب‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬البوسعيدي،‭ ‬سفير‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬دائم‭ ‬بالدفع‭ ‬قدماً‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الراسخة‭ ‬والمتينة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لنائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتشريفه‭ ‬الحفل،‭ ‬منوهاً‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وتقدم‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاهتمام‭ ‬والرعاية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬المعظم،‭ ‬سلطان‭ ‬عمان،‭ ‬وأخيه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭.‬

MENAFN20112024000055011008ID1108908669

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث