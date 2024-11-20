نيابة عن ولي العهد رئيس الوزراء.. الشيخ خالد بن عبدالله يحضر احتفال السفارة العمانية بالعيد الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أناب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لحضور‭ ‬حفل‭ ‬الاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬سفارة‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬الرابع‭ ‬والخمسين‭ ‬المجيد‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭.‬

ولدى‭ ‬وصوله‭ ‬موقع‭ ‬الحفل،‭ ‬يرافقه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبليه‭ ‬السيد‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬حارب‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬البوسعيدي،‭ ‬سفير‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬نقل‭ ‬تهاني‭ ‬وتبريكات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬المعظم،‭ ‬سلطان‭ ‬عمان،‭ ‬وإلى‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬السيد‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬محمود‭ ‬آل‭ ‬سعيد،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لشؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬وإلى‭ ‬الشعب‭ ‬العماني‭ ‬الشقيق‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أن‭ ‬المحطات‭ ‬المضيئة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وعمان‭ ‬تعد‭ ‬شاهداً‭ ‬على‭ ‬الأسس‭ ‬الصلبة‭ ‬التي‭ ‬بنيت‭ ‬عليها‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬منذ‭ ‬القدم،‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬البلدان‭ ‬من‭ ‬روابط‭ ‬عميقة‭ ‬وأواصر‭ ‬مشتركة‭ ‬أرساها‭ ‬الآباء‭ ‬والأجداد،‭ ‬حتى‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬وقتنا‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬متطورة‭ ‬بفضل‭ ‬الرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬سلطان‭ ‬عمان‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬أفراح‭ ‬البحرين‭ ‬وعُمان‭ ‬واحدة،‭ ‬وحرصنا‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬السلطنة‭ ‬مسراتها‭ ‬في‭ ‬عيدها‭ ‬الوطني‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬رسالة‭ ‬أخوية‭ ‬تجسدها‭ ‬الوحدة‭ ‬والتفاهم‭ ‬والتقارب،‭ ‬فعلاقاتنا‭ ‬الضاربة‭ ‬في‭ ‬الجذور‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬متينة‭ ‬من‭ ‬المحبة‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل،‭ ‬وتمثل‭ ‬نسيجاً‭ ‬اجتماعياً‭ ‬وثقافياً‭ ‬يؤلف‭ ‬بيننا‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬إزاء‭ ‬مختلف‭ ‬المواقف‭ ‬والظروف‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬فقد‭ ‬أشاد‭ ‬بالنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬والتي‭ ‬جاء‭ ‬تشكيلها‭ ‬كثمرة‭ ‬للتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬قيادتي‭ ‬كلا‭ ‬البلدين،‭ ‬إيماناً‭ ‬بأهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬لاسيما‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والتجارية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تطلع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدائم‭ ‬إلى‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬نحو‭ ‬تنفيذ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التنموية‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬ويحقق‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬ما‭ ‬يعود‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء،‭ ‬سائلاً‭ ‬معاليه‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يمنَّ‭ ‬على‭ ‬عُمان‭ ‬بدوام‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادتها‭ ‬الحكيمة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬حارب‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬البوسعيدي،‭ ‬سفير‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬دائم‭ ‬بالدفع‭ ‬قدماً‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الراسخة‭ ‬والمتينة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لنائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتشريفه‭ ‬الحفل،‭ ‬منوهاً‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وتقدم‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاهتمام‭ ‬والرعاية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬المعظم،‭ ‬سلطان‭ ‬عمان،‭ ‬وأخيه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭.‬