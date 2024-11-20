شركة مطار البحرين ترحب بقرار الخطوط الجوية الـبـريـطـانـيـة مـواصلـة رحلاتها من وإلى البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، ترحيبها بقرار الخطوط الجوية البريطانية بمواصلة عملياتها من وإلى المملكة، والذي جاء تعزيزا لتاريخ ممتد من الشراكة الاستراتيجية لما ينوف عن تسعة عقود.
وذكرت الشركة أن وجهة لندن كانت ركيزة أساسية لتعزيز الروابط التاريخية الأخوية بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين، والتي كان لها دور بارز في توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين. وتعدُّ هذه الوجهة، التي شهدت رحلتها الافتتاحية على متن طائرة الكونكورد التابعة للخطوط الجوية البريطانية في عام1976، نقطة ربط مهمة للشركات، السياح، الطلبة والعائلات على حد سواء.
يؤكد قرار الخطوط الجوية البريطانية بالحفاظ على التزامها تجاه مملكة البحرين متانة العلاقة الثنائية الراسخة بين البلدين.
إذ إن هذه الشراكة التاريخية لا تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الفرص التجارية فحسب، بل تُعزز أيضاً مزايا الراحة وسلاسة الربط الجوي للمسافرين من كلا الجانبين.
تؤكد شركة مطار البحرين دعمها الكامل للخطوط الجوية البريطانية وتتطلع إلى مواصلة توطيد هذه الشراكة التاريخية، بما يضمن استمرار عملياتها في مطار البحرين الدولي.
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