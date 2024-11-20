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شركة مطار البحرين ترحب بقرار الخطوط الجوية الـبـريـطـانـيـة مـواصلـة رحلاتها من وإلى البحرين

11/20/2024 7:07:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬وتشغيل‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬ترحيبها‭ ‬بقرار‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭ ‬بمواصلة‭ ‬عملياتها‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬المملكة،‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬تعزيزا‭ ‬لتاريخ‭ ‬ممتد‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لما‭ ‬ينوف‭ ‬عن‭ ‬تسعة‭ ‬عقود‭.‬

وذكرت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬وجهة‭ ‬لندن‭ ‬كانت‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والثقافية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وتعدُّ‭ ‬هذه‭ ‬الوجهة،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬رحلتها‭ ‬الافتتاحية‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬الكونكورد‭ ‬التابعة‭ ‬للخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬عام1976،‭ ‬نقطة‭ ‬ربط‭ ‬مهمة‭ ‬للشركات،‭ ‬السياح،‭ ‬الطلبة‭ ‬والعائلات‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

يؤكد‭ ‬قرار‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬التزامها‭ ‬تجاه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬متانة‭ ‬العلاقة‭ ‬الثنائية‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬

إذ‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التاريخية‭ ‬لا‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الفرص‭ ‬التجارية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تُعزز‭ ‬أيضاً‭ ‬مزايا‭ ‬الراحة‭ ‬وسلاسة‭ ‬الربط‭ ‬الجوي‭ ‬للمسافرين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭.‬

تؤكد‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬دعمها‭ ‬الكامل‭ ‬للخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭ ‬وتتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬توطيد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التاريخية،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬استمرار‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭.‬

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