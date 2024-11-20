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في إنجاز أمني نوعي.. ((الداخلية)) الأولى عربيا كأفضل تعاون أدى إلى ضبط شبكات لتهريب المخدرات

11/20/2024 7:07:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إنجاز‭ ‬أمني‭ ‬نوعي،‭ ‬حققت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬تعاون‭ ‬ميداني‭ ‬معلوماتي‭ ‬عملياتي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العربي،‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬شبكات‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬فئات‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬سنويا‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬العرب،‭ ‬ويتم‭ ‬تسليمها‭ ‬خلال‭ ‬انعقاد‭ ‬مؤتمر‭ ‬رؤساء‭ ‬أجهزة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بالدول‭ ‬الأعضاء‭.‬

وأكد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬أن‭ ‬تعليمات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬ودعمه‭ ‬لعمل‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات،‭ ‬يقفان‭ ‬وراء‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬للفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬التدريب‭ ‬للكوادر‭ ‬الأمنية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬تتويج‭ ‬لجهود‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬مكافحة‭ ‬هذه‭ ‬الآفة‭ ‬والتصدي‭ ‬لمخاطرها‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عديدة‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬المعلوماتي‭ ‬والعملياتي‭ ‬المتميز‭ ‬بين‭ ‬أجهزة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬قضايا‭ ‬المخدرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬جهود‭ ‬مكافحتها،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬وفق‭ ‬خطط‭ ‬ومنهجية‭ ‬مدروسة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

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