في إنجاز أمني نوعي.. ((الداخلية)) الأولى عربيا كأفضل تعاون أدى إلى ضبط شبكات لتهريب المخدرات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬أن‭ ‬تعليمات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬ودعمه‭ ‬لعمل‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات،‭ ‬يقفان‭ ‬وراء‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬للفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬التدريب‭ ‬للكوادر‭ ‬الأمنية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬تتويج‭ ‬لجهود‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬مكافحة‭ ‬هذه‭ ‬الآفة‭ ‬والتصدي‭ ‬لمخاطرها‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عديدة‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬المعلوماتي‭ ‬والعملياتي‭ ‬المتميز‭ ‬بين‭ ‬أجهزة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬قضايا‭ ‬المخدرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬جهود‭ ‬مكافحتها،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬وفق‭ ‬خطط‭ ‬ومنهجية‭ ‬مدروسة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬