في إنجاز أمني نوعي.. ((الداخلية)) الأولى عربيا كأفضل تعاون أدى إلى ضبط شبكات لتهريب المخدرات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إنجاز أمني نوعي، حققت وزارة الداخلية المركز الأول في فئة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي، أدى إلى ضبط عدد من شبكات تهريب المخدرات، وذلك ضمن فئات الجائزة التي تنظمها سنويا الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ويتم تسليمها خلال انعقاد مؤتمر رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بالدول الأعضاء.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن تعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ودعمه لعمل إدارة مكافحة المخدرات، يقفان وراء تحقيق هذه الجائزة، مشيدا بالمتابعة الحثيثة للفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وحرصه على تطوير منظومة التدريب للكوادر الأمنية.
وأوضح أن هذا الانجاز تتويج لجهود إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في سبيل مكافحة هذه الآفة والتصدي لمخاطرها على المجتمع في مجالات عديدة. وأشار إلى أن التعاون المعلوماتي والعملياتي المتميز بين أجهزة مكافحة المخدرات في الدول الشقيقة والصديقة على كافة المستويات أدى إلى ضبط العديد من قضايا المخدرات وتعزيز جهود مكافحتها، لافتاً إلى استمرار هذا التعاون وفق خطط ومنهجية مدروسة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في هذا الشأن.
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