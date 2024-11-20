أمريكا تتحدى العالم: لا لوقف إبادة غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فيتو أمريكي يمنع صدور قرار لمجلس الأمن بوقف إطلاق النار رغم موافقة 14 دولة
الأمم المتحدة – الوكالات: عطلت الولايات المتحدة أمس صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف «فوري وغير مشروط ودائم» لإطلاق النار في غزة عبر استخدام حق النقض مجددا دعما لحليفتها إسرائيل.
وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يطالب «بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف» و«الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن».
ونص مشروع القرار الذي عطلته واشنطن أمس كان يدعو أيضا إلى الوصول «الآمن ومن دون عوائق» للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع بما في ذلك في شمال غزة «المحاصر» ويدين أي محاولة «لتجويع الفلسطينيين».
وكان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور قد حذّر من أن «مصير غزة سيطارد العالم لأجيال قادمة».
وأضاف أن «مسار العمل الوحيد الممكن» للمجلس هو بالتأكيد المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ولكن في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
يسمح هذا الفصل الرئيسي للمجلس باتخاذ تدابير تتيح تطبيق قراراته، على سبيل المثال من خلال العقوبات، لكن مشروع القرار لم يشر إليه.
وأوضح نائب السفيرة الأمريكية روبرت وود بعد التصويت «لقد كنا واضحين للغاية خلال جميع المفاوضات أننا لا نستطيع دعم وقف غير مشروط لإطلاق النار لا يتيح الإفراج عن الرهائن»، معتبرا أن المجلس كان سيوجه من خلال هذا القرار إلى حماس «رسالة خطيرة مفادها أنه لا داعي للعودة إلى طاولة المفاوضات» على حد تعبيره. وقد أثار مشروع القرار غضب إسرائيل مقدما.
ومنذ بداية العدوان، حاول مجلس الأمن الدولي جاهدا الخروج بموقف موحد لكنه اصطدم عدة مرات بفيتو أمريكي لكن أيضا من جانب روسيا والصين.
والقرارات القليلة التي سمح الأمريكيون بتمريرها عبر الامتناع عن التصويت لم تتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ودائم.
في مارس، طلب المجلس وقف إطلاق النار لمرة واحدة
خلال شهر رمضان - بدون أن يكون له أثر على الأرض - وقدم دعمه في يونيو لخطة أمريكية لوقف إطلاق النار على مراحل مرفقة بالإفراج عن الرهائن، لكنها لم تعط نتائج.
وأعرب بعض الدبلوماسيين عن أملهم بعد فوز دونالد ترامب بأن تكون الولايات المتحدة أكثر مرونة في المفاوضات، ويأملون بتكرار ما حدث في ديسمبر 2016.
فقبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية باراك أوباما، تبنى المجلس، للمرة الأولى منذ عام 1979، قرارا يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتيسر ذلك بفضل قرار الولايات المتحدة عدم استخدام حق النقض، على الرغم من أنها كانت دائما تدعم إسرائيل حتى ذلك الحين في هذه القضية.
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