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أمريكا تتحدى العالم: لا لوقف إبادة غزة

11/20/2024 7:07:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فيتو أمريكي يمنع صدور قرار لمجلس الأمن بوقف إطلاق النار رغم موافقة 14 دولة


الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬عطلت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬‮«‬فوري‭ ‬وغير‭ ‬مشروط‭ ‬ودائم‮»‬‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬مجددا‭ ‬دعما‭ ‬لحليفتها‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وكان‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬أيدته‭ ‬14‭ ‬دولة‭ ‬وعارضته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬يطالب‭ ‬‮«‬بوقف‭ ‬فوري‭ ‬وغير‭ ‬مشروط‭ ‬ودائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحترمه‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‮»‬‭ ‬و«الإفراج‭ ‬الفوري‭ ‬وغير‭ ‬المشروط‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬الرهائن‮»‬‭. ‬

ونص‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬عطلته‭ ‬واشنطن‭ ‬أمس‭ ‬كان‭ ‬يدعو‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬‮«‬الآمن‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬عوائق‮»‬‭ ‬للمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬المحاصر‮»‬‭ ‬ويدين‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬‮«‬لتجويع‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬مندوب‭ ‬فلسطين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬رياض‭ ‬منصور‭ ‬قد‭ ‬حذّر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مصير‭ ‬غزة‭ ‬سيطارد‭ ‬العالم‭ ‬لأجيال‭ ‬قادمة‮»‬‭.

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مسار‭ ‬العمل‭ ‬الوحيد‭ ‬الممكن‮»‬‭ ‬للمجلس‭ ‬هو‭ ‬بالتأكيد‭ ‬المطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬فوري‭ ‬وغير‭ ‬مشروط‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الفصل‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

يسمح‭ ‬هذا‭ ‬الفصل‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمجلس‭ ‬باتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬تتيح‭ ‬تطبيق‭ ‬قراراته،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العقوبات،‭ ‬لكن‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬لم‭ ‬يشر‭ ‬إليه‭. ‬

وأوضح‭ ‬نائب‭ ‬السفيرة‭ ‬الأمريكية‭ ‬روبرت‭ ‬وود‭ ‬بعد‭ ‬التصويت‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كنا‭ ‬واضحين‭ ‬للغاية‭ ‬خلال‭ ‬جميع‭ ‬المفاوضات‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬دعم‭ ‬وقف‭ ‬غير‭ ‬مشروط‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬لا‭ ‬يتيح‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬كان‭ ‬سيوجه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬خطيرة‭ ‬مفادها‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬داعي‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‮»‬‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيره‭. ‬وقد‭ ‬أثار‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬غضب‭ ‬إسرائيل‭ ‬مقدما‭. ‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬العدوان،‭ ‬حاول‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬جاهدا‭ ‬الخروج‭ ‬بموقف‭ ‬موحد‭ ‬لكنه‭ ‬اصطدم‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬بفيتو‭ ‬أمريكي‭ ‬لكن‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭. ‬

والقرارات‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬سمح‭ ‬الأمريكيون‭ ‬بتمريرها‭ ‬عبر‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ ‬لم‭ ‬تتضمن‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬غير‭ ‬مشروط‭ ‬ودائم‭.

في‭ ‬مارس،‭ ‬طلب‭ ‬المجلس‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة‭
‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ - ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ - ‬وقدم‭ ‬دعمه‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬لخطة‭ ‬أمريكية‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬مراحل‭ ‬مرفقة‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تعط‭ ‬نتائج‭. ‬

وأعرب‭ ‬بعض‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬عن‭ ‬أملهم‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬في‭ ‬المفاوضات،‭ ‬ويأملون‭ ‬بتكرار‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2016‭. ‬

فقبل‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬ولاية‭ ‬باراك‭ ‬أوباما،‭ ‬تبنى‭ ‬المجلس،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1979،‭ ‬قرارا‭ ‬يطالب‭ ‬إسرائيل‭ ‬بوقف‭ ‬الاستيطان‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭. ‬وتيسر‭ ‬ذلك‭ ‬بفضل‭ ‬قرار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عدم‭ ‬استخدام‭ ‬حق‭ ‬النقض،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬دائما‭ ‬تدعم‭ ‬إسرائيل‭ ‬حتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭.‬

MENAFN20112024000055011008ID1108908666

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