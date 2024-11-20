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الاحتلال يعتقل مواطنا ويداهم منازل في الطبقة جنوب غرب الخليل

11/20/2024 3:13:46 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنا وداهمت عددا من المنازل في قرية الطبقة جنوب غرب الخليل.

وذكر مراسل "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها العسكرية قرية الطبقة، وانتشرت على الطرق وفي محيط منازل المواطنين، واعتقلت المواطن عبد الله جهاد أبو راس.

كما داهمت تلك القوات عددا من منازل المواطنين ومحالهم التجارية، وفتشتها وتعمدت إلحاق أضرار جسيمة بمحتوياتها، عرف من أصحابها: أحمد حمدان، نذير حريبات، مهند الشراونة، وزياد حمدان.

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