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مجلس الأمن يخفق في إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة

11/20/2024 2:51:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 20 - 11 (كونا) -- أخفق مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء في اعتماد مشروع قرار قدمه أعضاء المجلس العشرة المنتخبون يطالب بإيقاف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى في غزة وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو).
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس ال15 لكنه لم يعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة - الدولة دائمة العضوية بالمجلس - الفيتو.
ويؤكد مشروع القرار المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ويرفض مشروع القرار أي جهد لتجويع الفلسطينيين كما يطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها.
ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.
ويشدد على أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ما زالت هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة ويدعو جميع الأطراف إلى تمكين الوكالة من تنفيذ ولايتها على النحو الذي اعتمدته الجمعية العامة في جميع مناطق عملياتها. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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