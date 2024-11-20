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مهرجان الموسيقى الدولي الـ24 يأخذ جمهوره في رحلة إلى اليونان بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي

11/20/2024 2:51:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 11 (كونا) -- استمتع جمهور مهرجان الموسيقى الدولي الـ24 بليلة موسيقية ساحرة بعنوان (نغم من اليونان) حيث حملتهم الألحان إلى قلب الحضارة الإغريقية القديمة مهد الفلسفة والفنون والمعروفة بتراثها الموسيقي العريق الممتد عبر آلاف السنين.
وأقيم الحفل على مسرح جابر العلي في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي قدم خلاله عازف الكلارينت اليوناني الشهير فاسيليس سالياس برفقة مجموعة مميزة من العازفين اليونانيين مزيجا متناغما من الألحان التقليدية والمعاصرة التي جسدت روح التراث والحداثة في الموسيقى اليونانية.
وشارك في الحفل الفنان التركي جعفر نازليباش الذي أبدع في تقديم أداء منفرد على آلة الكمنجة أو الجوزة التقليدية إلى جانب مشاركته في بعض الفقرات الأخرى التي أضفت تنوعا على الأمسية الموسيقية.
وتعد الموسيقى اليونانية انعكاسا لتاريخ طويل من التأثيرات الثقافية المختلفة بما في ذلك البيزنطية والعثمانية والشرقية ما أكسبها تنوعا بالأنماط الموسيقية التقليدية.
ومن أبرز هذه الأنماط (الريمبيتيكو) وهي موسيقى شعبية يونانية تصور معاناة المهاجرين العائدين ومشاعرهم تجاه الغربة وصعوبات الحياة وتستخدم في هذا النوع الموسيقي آلات مثل (البزق).
أما (الديموتيكا) فهي الأغاني الفلكلورية التي تؤدى في المناسبات الريفية بينما تمزج الموسيقى الشعبية الحديثة بين الأساليب التقليدية والمعاصرة ما يمنح الموسيقى اليونانية حضورا مميزا في المشهد الموسيقي العالمي.(النهاية)

ش ه د




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