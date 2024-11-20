مهرجان الموسيقى الدولي الـ24 يأخذ جمهوره في رحلة إلى اليونان بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 20 - 11 (كونا) -- استمتع جمهور مهرجان الموسيقى الدولي الـ24 بليلة موسيقية ساحرة بعنوان (نغم من اليونان) حيث حملتهم الألحان إلى قلب الحضارة الإغريقية القديمة مهد الفلسفة والفنون والمعروفة بتراثها الموسيقي العريق الممتد عبر آلاف السنين.
وأقيم الحفل على مسرح جابر العلي في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي قدم خلاله عازف
الكلارينت اليوناني الشهير فاسيليس سالياس برفقة مجموعة مميزة من العازفين اليونانيين مزيجا متناغما من الألحان التقليدية والمعاصرة التي جسدت روح التراث والحداثة في الموسيقى اليونانية.
وشارك في الحفل الفنان
التركي جعفر نازليباش الذي أبدع في تقديم أداء منفرد على آلة الكمنجة أو الجوزة التقليدية إلى جانب مشاركته في بعض الفقرات الأخرى التي أضفت تنوعا على الأمسية الموسيقية.
وتعد الموسيقى اليونانية انعكاسا لتاريخ طويل من التأثيرات الثقافية المختلفة بما في ذلك البيزنطية والعثمانية والشرقية ما أكسبها تنوعا بالأنماط الموسيقية التقليدية.
ومن أبرز هذه الأنماط (الريمبيتيكو) وهي موسيقى شعبية يونانية تصور معاناة المهاجرين العائدين ومشاعرهم تجاه الغربة وصعوبات الحياة وتستخدم في هذا النوع الموسيقي آلات مثل (البزق).
أما (الديموتيكا) فهي الأغاني الفلكلورية التي تؤدى في المناسبات الريفية بينما تمزج الموسيقى الشعبية الحديثة بين الأساليب التقليدية والمعاصرة ما يمنح الموسيقى اليونانية حضورا مميزا في المشهد الموسيقي العالمي.(النهاية)
ش ه د
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