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كاظمة يحرز لقب بطولة كرة السلة الثلاثية (3×3) موسم (2024-2025) والنصر ثانيا والقرين ثالثا

11/20/2024 2:51:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 11 (كونا) -- أحرز نادي كاظمة اليوم الأربعاء لقب البطولة المحلية لكرة السلة الثلاثية (3×3) موسم (2024-2025) والتي نظمها الاتحاد الكويتي لكرة السلة بمشاركة تسعة أندية.
وفاز كاظمة باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره النصر بنتيجة (18-15) لينال الخاسر المركز الثاني فيما احتل القرين المركز الثالث بتغلبه على نظيره الكويت بنتيجة (21-12).
وقال أمين السر المساعد للاتحاد ورئيس لجنة اللعبة الثلاثية (3×3) عويد العنزي في تصريح للصحفيين إن البطولة التي أقيمت على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي للصالات المغطاة ليوم واحد شهدت منافسات قوية بين الفرق المشاركة لا سيما في النهائي.
وأضاف العنزي أن المنافسات ظهرت بمستوى فني جيد عكس التطور الكبير للأندية في ظل إقامتها بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
ولفت إلى أن "البطولة تكتسب أهمية كبرى كونها محطة لاختيار لاعبي المنتخب للمشاركة في البطولات الخارجية بهذه اللعبة".
وأكد العنزي أن الاتحاد يولي هذه اللعبة اهتماما كبيرا كونها تطورت كثيرا في الأعوام الأخيرة فضلا عن تشجيعه على تنظيم بطولات خاصة بجانب كرة السلة التقليدية مهنئا أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة.
وتوج رئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة ضاري برجس وعدد من اعضاء مجلس الادارة الفرق الفائزة.
وتقام مباريات كرة السلة الثلاثية (3×3) على نصف ملعب كرة السلة حيث يتنافس ثلاثة لاعبين من كل فريق ويقوم كلا الفريقين بالهجوم والدفاع على السلة نفسها اعتمادا على من يستحوذ على الكرة.(النهاية)

ف ش ا / م ص ع


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