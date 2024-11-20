كاظمة يحرز لقب بطولة كرة السلة الثلاثية (3×3) موسم (2024-2025) والنصر ثانيا والقرين ثالثا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 20 - 11 (كونا) -- أحرز نادي كاظمة اليوم الأربعاء لقب البطولة المحلية لكرة السلة الثلاثية (3×3) موسم (2024-2025) والتي نظمها الاتحاد الكويتي لكرة السلة بمشاركة تسعة أندية.
وفاز كاظمة باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره النصر بنتيجة (18-15) لينال الخاسر المركز الثاني فيما احتل القرين المركز الثالث بتغلبه على نظيره الكويت بنتيجة (21-12).
وقال أمين السر المساعد للاتحاد ورئيس لجنة اللعبة الثلاثية (3×3) عويد العنزي في تصريح للصحفيين إن البطولة التي أقيمت على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي
للصالات المغطاة ليوم واحد شهدت منافسات قوية بين الفرق المشاركة لا سيما في النهائي.
وأضاف العنزي أن المنافسات ظهرت بمستوى فني جيد عكس التطور الكبير للأندية في ظل إقامتها بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
ولفت إلى أن "البطولة تكتسب أهمية كبرى كونها محطة لاختيار لاعبي المنتخب للمشاركة في البطولات الخارجية بهذه اللعبة".
وأكد العنزي أن الاتحاد يولي هذه اللعبة اهتماما كبيرا كونها تطورت كثيرا في الأعوام الأخيرة فضلا عن تشجيعه على تنظيم بطولات خاصة بجانب كرة السلة التقليدية مهنئا أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة.
وتوج رئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة ضاري برجس وعدد من اعضاء مجلس الادارة الفرق الفائزة.
وتقام مباريات كرة السلة الثلاثية (3×3) على نصف ملعب كرة السلة حيث يتنافس ثلاثة لاعبين من كل فريق ويقوم كلا الفريقين بالهجوم والدفاع على السلة نفسها اعتمادا على من يستحوذ على الكرة.(النهاية)
ف ش ا / م ص ع
MENAFN20112024000071011013ID1108907955
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