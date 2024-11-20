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رئيس الطيران المدني الكويتي يوقع مع نظيره التونسي اتفاقية ومذكرتي تفاهم

11/20/2024 2:51:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 20 - 11 (كونا) -- وقع رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح مع المدير العام للطيران المدني التونسي نضال سويلم اليوم الأربعاء اتفاقية لتنظيم النقل الجوي ومذكرة تفاهم شملت التحديثات الخاصة بزيادة السعة التشغيلية بين البلدين وتحديث الترتيبات الفنية المرتبطة بتشغيل شركات الطيران العاملة في الكويت وتونس.
وذكرت الادارة العامة للطيران المدني في بيان لها أن ذلك جاء في اجتماع الهيئتين ضمن أعمال اللجنة الكويتية - التونسية المشتركة المنعقدة في تونس.
وأضافت أنه جرى التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم مع المعهد التونسي للرصد الجوي تختص بالأرصاد الجوية جرى من خلالها البدء في اجراءات التعاون وتبادل الخبرات خاصة في الأرصاد الجوية والمزيد من التعاون في المحافل الاقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وزيري خارجيتي الكويت عبد الله اليحيا وتونس محمد النفطي. (النهاية) ش ب م / ه س ص

MENAFN20112024000071011013ID1108907954

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