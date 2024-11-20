رئيس الطيران المدني الكويتي يوقع مع نظيره التونسي اتفاقية ومذكرتي تفاهم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 20 - 11 (كونا) -- وقع رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح مع المدير العام للطيران المدني التونسي نضال سويلم اليوم الأربعاء اتفاقية لتنظيم النقل الجوي ومذكرة تفاهم شملت التحديثات الخاصة بزيادة السعة التشغيلية بين البلدين وتحديث الترتيبات الفنية المرتبطة بتشغيل شركات الطيران العاملة في الكويت وتونس.
وذكرت الادارة العامة للطيران المدني في بيان لها أن ذلك جاء في اجتماع الهيئتين ضمن أعمال اللجنة الكويتية - التونسية المشتركة المنعقدة في تونس.
وأضافت أنه جرى التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم مع المعهد التونسي للرصد الجوي تختص بالأرصاد الجوية جرى من خلالها البدء في اجراءات التعاون وتبادل الخبرات خاصة في الأرصاد الجوية والمزيد من التعاون في المحافل الاقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وزيري خارجيتي الكويت عبد الله اليحيا وتونس محمد النفطي. (النهاية) ش ب م / ه س ص
MENAFN20112024000071011013ID1108907954
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