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محاضرة (العلاقات بين الكويت والأردن) تتناول جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين

11/20/2024 2:51:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 11 (كونا) -- أقيمت مساء اليوم الاربعاء محاضرة بعنوان (العلاقات الثنائية بين الكويت والأردن) ضمن النشاط الثقافي المصاحب لمعرض الكويت للكتاب في دورته ال47 قدمها مدير إدارة الدراسات والنشر ومدير مهرجان القراءة للجميع في وزارة الثقافة الاردنية الدكتور سالم الدهام.
وأكد الدكتور الدهام ان العلاقات الأردنية الكويتية المتجذرة بأواصر القربى والنسب سبقت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين في عام 1961.
وأفاد ان الكويت رائدة في مجال التعليم والثقافة حيث انها افتتحت المدرسة المباركية عام 1911 وكانت قبل الاستقلال بعدة سنوات مما يعكس حرص الدولة وشعبها على التعليم والتربية والثقافة منوها بأن البلدين يرتبطان باتفاقية تعاون ثقافي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون العلمي والتربوي والثقافي بينهما.
وأشار إلى أن الهيئات التعليمية الكويتية من مدارس ومعاهد تطبيقية وجامعات تحتضن أساتذة وعددا كبيرا من الطلبة الأردنيين يقابلها عدد كبير من الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات الاردنية حيث فاق عدد الخريجين منهم 12 الف طالب وطالبة.
وأشاد الدهام بمتانة العلاقات الكويتية الاردنية وبالشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية حيث باتت هذه العلاقات أنموذجا للعمل العربي المشترك إذ يرتبط البلدان باتفاقيات ثنائية تعزز مسيرة التعاون في المجالات السياسية والبرلمانية والثقافية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية وغيرها.
وافاد ان المتابع لدور الكويت الثقافي محليا وإقليميا يدرك نجاح المؤسسات الثقافية الكويتية في تنشيط المبادرات وتنمية الرصيد الثقافي والمخزون الفكري التي باتت واجهة للثقافة العربية حتى اختيرت الكويت عاصمة للثقافة العربية في العام 2001.
وبدوره عرض وزير الاتصال الحكومي الأردني الأسبق الدكتور مهند المبيضين صورا تاريخية توثق العلاقات الثنائية بين الأردن والكويت والزيارات الرسمية مع عدد من البرقيات المتبادلة بين الجانبين مشيرا إلى ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قدم العديد من القروض الى الاردن وهو أول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط.
واكد المبيضين ان اختيار الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي 2025 امر مستحق وارتباط الكويت بالثقافة ليس حديث عهد كونها من اوائل الدول العربية في هذا المجال حيث أصدرت مجلة (العربي) العريقة عام 1958 ثم توالت المسارات الثقافية فيها ولا تزال مستمرة متمنيا لها مزيدا من العطاء والازدهار.(النهاية)

ا س ع / ط أ ب




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