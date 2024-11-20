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استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب جنين

11/20/2024 2:51:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 20 - 11 (كونا) -- استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم الاربعاء برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة (كفر دان) القريبة من مدينة (جنين) شمال الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي بوصول جثمان الشهيد إلى مستشفى (جنين) الحكومي.
ومن جهتها ذكرت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان أن طواقمها حاولت إنعاش الشاب المصاب قبل نقله الى المستشفى حيث أعلن عن استشهاده.
وفي سياق متصل تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها العسكري في (جنين) ومخيمها لليوم الثاني على التوالي ما أسفر عن إصابة سبعة فلسطينيين برصاص الاحتلال الذي يواصل تخريب البنى التحتية في المنطقة. (النهاية)

ن ق / ح م ف



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