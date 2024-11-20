استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب جنين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 20 - 11 (كونا) -- استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم الاربعاء برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة (كفر دان) القريبة من مدينة (جنين) شمال الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي بوصول جثمان الشهيد إلى مستشفى
(جنين) الحكومي.
ومن جهتها ذكرت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان أن طواقمها حاولت إنعاش الشاب المصاب قبل نقله الى المستشفى حيث أعلن عن استشهاده.
وفي سياق متصل تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها العسكري في (جنين) ومخيمها لليوم الثاني على التوالي ما أسفر عن إصابة سبعة فلسطينيين برصاص الاحتلال الذي يواصل تخريب البنى التحتية في المنطقة. (النهاية)
ن ق / ح م ف
MENAFN20112024000071011013ID1108907952
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